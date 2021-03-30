WOMEN'S COLLEGE GOLF: UTPB finishes fourth in Victoria

Sunday/Monday, The Club at Colony Creek, Victoria
WOMEN
Team Standings
1. Texas Wesleyan, 317-300—617; 2. St. Thomas, 334-321—655; 3. Houston-Victoria, 331-331—662; 4. UTPB, 330-341—671; 5. Blinn College, 352-346—698; 6. University of the Southwest, 380-364—744.
Top 10 Individuals
1. Emily Hunt, Texas Wesleyan, 75-74 — 149; 2. Leah Lerma, Houston-Victoria, 75-79—154; 3. (tie) Ceci Lattuada, Our Lady of the Lake, 78-80—158; and Kate Adelmann, Texas Wesleyan, 81-77—158; 5. (tie) Emily Isaacson, Texas Wesleyan, 79-80—159; and Annaka Watts, Texas Wesleyan, 88-71—159; 7. Brooke Sullivan, Texas Wesleyan, 82-78—160; 8. Myra Truong, St. Thomas, 79-82—161; and Maddie Miller, Our Lady of the Lake, 79-82—161; 10. Juliana Hudman, St. Thomas, 83-79—162.
Team Results
TEXAS WESLEYAN (317-300—617): Emily Hunt, 75-74 — 149; Kate Adelmann, 81-77—158; Annaka Watts, 88-71—159; Emily Isaacson, 79-80—159; Brooke Sullivan, 82-78—160.
ST. THOMAS (334-321—655): Courtney Krause, 85-88—173; Juliana Hudman, 83-79—162; Trinity Le, 79-85—164; Eden Hall, 84-80—164; Xaviera Urrabazo, 79-86—165.
HOUSTON-VICTORIA (331-331—662): Leah Lerma, 75-79—154; Mia Lerma, 78-85—163; Jenna Alvarado, 85-89—174; Jocelyn Villafranca, 86-85—171.
UTPB (330-341—671): Alexandra Michelena, 86-86—172; Emily Serrano, 85-88—173; Logan Clayton, 92-85—177; Hailey Cernoch, 79-86—165; Kristen Parsons, 80-84—164.
BLINN COLLEGE (352-346—698): Madilynn Goad, 82-90—172; Cheyenne Sodwa, 87-81—168; Katelyn Foster, 96-90—186; Leyah Wilson, 89-93—182; Alexis Graham, 94-85—179.
UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST (380-364—744): Iris Sidello, 88-82—170; Syndi Hill, 89-87—176; Karisa Raines, 104-93—197; Rhiannon Armendareiz, 99-102—201.
Other Medalists
TEXAS WESLEYAN: Aubrey Zastoupil, 86-81—167; Quinn Barber, 81-82—163.
ST. THOMAS: Alyssa Goins, 87-82—169; Myra Truong, 79-82—161.
BLINN COLLEGE: Brill Wise, 93-100—193.
UTPB: Marina Solis, 89-96—185.
OUR LADY OF THE LAKE: Ceci Lattuada, 78-80—158; Christina Trujillo, 86-93—179; Maddie Miller 79-82—161.