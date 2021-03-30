  • March 30, 2021

WOMEN'S COLLEGE GOLF: UTPB finishes fourth in Victoria - Odessa American: Sports

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WOMEN'S COLLEGE GOLF: UTPB finishes fourth in Victoria

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Claud Jacobs Invitational

Sunday/Monday, The Club at Colony Creek, Victoria

WOMEN

Team Standings

1. Texas Wesleyan, 317-300—617; 2. St. Thomas, 334-321—655; 3. Houston-Victoria, 331-331—662; 4. UTPB, 330-341—671; 5. Blinn College, 352-346—698; 6. University of the Southwest, 380-364—744.

Top 10 Individuals

1. Emily Hunt, Texas Wesleyan, 75-74 — 149; 2. Leah Lerma, Houston-Victoria, 75-79—154; 3. (tie) Ceci Lattuada, Our Lady of the Lake, 78-80—158; and Kate Adelmann, Texas Wesleyan, 81-77—158; 5. (tie) Emily Isaacson, Texas Wesleyan, 79-80—159; and Annaka Watts, Texas Wesleyan, 88-71—159; 7. Brooke Sullivan, Texas Wesleyan, 82-78—160; 8. Myra Truong, St. Thomas, 79-82—161; and Maddie Miller, Our Lady of the Lake, 79-82—161; 10. Juliana Hudman, St. Thomas, 83-79—162.

Team Results

TEXAS WESLEYAN (317-300—617): Emily Hunt, 75-74 — 149; Kate Adelmann, 81-77—158; Annaka Watts, 88-71—159; Emily Isaacson, 79-80—159; Brooke Sullivan, 82-78—160.

ST. THOMAS (334-321—655): Courtney Krause, 85-88—173; Juliana Hudman, 83-79—162; Trinity Le, 79-85—164; Eden Hall, 84-80—164; Xaviera Urrabazo, 79-86—165.

HOUSTON-VICTORIA (331-331—662): Leah Lerma, 75-79—154; Mia Lerma, 78-85—163; Jenna Alvarado, 85-89—174; Jocelyn Villafranca, 86-85—171.

UTPB (330-341—671): Alexandra Michelena, 86-86—172; Emily Serrano, 85-88—173; Logan Clayton, 92-85—177; Hailey Cernoch, 79-86—165; Kristen Parsons, 80-84—164.

BLINN COLLEGE (352-346—698): Madilynn Goad, 82-90—172; Cheyenne Sodwa, 87-81—168; Katelyn Foster, 96-90—186; Leyah Wilson, 89-93—182; Alexis Graham, 94-85—179.

UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST (380-364—744): Iris Sidello, 88-82—170; Syndi Hill, 89-87—176; Karisa Raines, 104-93—197; Rhiannon Armendareiz, 99-102—201.

Other Medalists

TEXAS WESLEYAN: Aubrey Zastoupil, 86-81—167; Quinn Barber, 81-82—163.

ST. THOMAS: Alyssa Goins, 87-82—169; Myra Truong, 79-82—161.

BLINN COLLEGE: Brill Wise, 93-100—193.

UTPB: Marina Solis, 89-96—185.

OUR LADY OF THE LAKE: Ceci Lattuada, 78-80—158; Christina Trujillo, 86-93—179; Maddie Miller 79-82—161.

Posted: Monday, March 29, 2021 9:00 pm

WOMEN'S COLLEGE GOLF: UTPB finishes fourth in Victoria OA sports oasports@oaoa.com 432-333-7703 Odessa American

VICTORIA The UTPB women’s golf team finished in fourth place following the completion of the Claud Jacobs Invitational Monday at The Club at Colony Creekt.

Kristen Parsons was the top finisher for the Falcons with a two day total of 164 (80-84) to end the tournament tied for 13th. Teammate Hailey Cernoch (79-86—165) finished just behind her in a tie for 16th place.

Texas Wesleyan (317-300—617) took the team title thanks to all five golfers finishing in the top seven individually. The team was led by Emily Hunt (75-74—149, who won the individual title by five shots over Houston-Victoria’s Leah Lerma (75-79—154).

Contact the Odessa American sports department by phone 432-333-7703, email oasports@oaoa.com or on Twitter @oa_sports.

Posted in , , , on Monday, March 29, 2021 9:00 pm. | Tags: , , ,

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