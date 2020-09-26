HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Permian's Chavez, Howard, Odessa High's Lujan among top finishers in Lubbock

Mae Simmons Park, Lubbock
GIRLS (5,000 Meters)
Team Standings
1. Canyon Randall, 44; 2. Amarillo High, 76; 3. Abilene High, 210; 4. Wolfforth Frenship, 215; 5. Permian, 229; 6. Lubbock High, 263; 7. Odessa High, 343.
Top 10 Individuals
1. Sierra Sanchez, Canyon Randall, 19 minutes, 19.36 seconds; 2. Ariyah Gomez, 20:04.46; 3. Brooke Latham, Amarillo High, 20:11.02; 4. Hailey Roberson, 20:39.53; 5. Farrah Creery, Amarillo Tascosa, 20:54.75; 6. Lizzy Chen, Canyon Randall, 21:03.12; 7. Raeley Howard, Permian, 21:11.20; 8. Romie Rubio, Canyon Randall, 21:15.72; 9. Emma Milsow, Amarillo High, 21:21.95; 10. Ava Timmons, Amarillo High, 21:24.18.
Other Area Runners
ODESSA HIGH: 41, Nitzel Galindo Ramirez, 23:40.84; 43. Amada Angela Gonzalez, 23:54.68; 47. Angelica Palma, 24:08.10; 54. Julie Tejeda, 24:35.57; 56. Jazira Perez, 24:37.88; 57. Alexia Angel Lopez, 25:07.66; 59. Yahaira Contreras, 25:23.81; 63. Brianna Munoz, 26:32.34.
PERMIAN: 22. Nydia Brito, 22:08.93; 25. Kendall Mathis, 22:20.46; 33. Abby Scott, 22:56.01; 50. Briannah Garcia, 24:13.17; 51. Bailey Jones, 24:15.98; 52. Jazlynn Ramirez, 24:19.53; 53. Reagan Thurmond, 24:19.99; 60. Kaitlyn Hernandez, 25:27.82.
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BOYS (5,000 Meters)
Team Standings
1. Amarillo Tascosa, 34; 2. Amarillo High, 74; 3. Permian, 105; 4. Odessa High, 127; 5. Wolfforth Frenship, 138; 6. (tie) Canyon Randall, 149; and Lubbock High, 149; 8. Abilene High, 153.
Top 10 Individuals
1. Isaac Alonzo, Lubbock High, 15 minutes, 47.68 seconds; 2. Andruw Villa, Abilene High, 16:21.07; 3. Kaden Navarrette, Amarillo Tascosa, 16:30.73; 4. Demitrius Guerrero, Amarillo Tasocsa, 16:36.85; 5. Christian Chavez, Pemrian, 16:38.35; 6. Miles Cox, Amarillo High, 16:57.73; 7. Adrian Lujan, Odessa High, 17:01.20; 8. Emilio Salas, Amarillo Tascosa, 17:19.26; 9. Gabe Enriquez, Amarillo Tascosa, 17:28.33; 10. Alexander Bailey, Amarillo Tascosa, 17:30.13.
Other Area Runners
ODESSA HIGH: 15. Joseph Flotte, 17:44.10; 24. Alex Camacho, 18:21; 40. Jose Mora, 19:10.96; 41. Miguel Lujan, 19:11.84; 46. Adrian Renteria, 19:21.72; 64. Alejandro Tercero, 20:32; 65. Joey Lujan, 20:35.65.
PERMIAN: 14. Andy Sotelo, 17:41.05; 17. Adriel Hinojos, 17:48.59; 25. Elyjah Conwright, 18:21.76; 44. Luke Garcia, 19:20.37; 55. Jesse Garcia, 19:52.26; 56. William Zamarano, 19:54.04; 70. Jaye Saenz, 21:33.05; 71. Noah Llanez, 21:45.18; 73. Jay Joyner, 24:54.27.