  • September 26, 2020

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Permian's Chavez, Howard, Odessa High's Lujan among top finishers in Lubbock - Odessa American: Sports

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HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Permian's Chavez, Howard, Odessa High's Lujan among top finishers in Lubbock

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Tim Torres Pre-Regional Meet

Mae Simmons Park, Lubbock

GIRLS (5,000 Meters)

Team Standings

1. Canyon Randall, 44; 2. Amarillo High, 76; 3. Abilene High, 210; 4. Wolfforth Frenship, 215; 5. Permian, 229; 6. Lubbock High, 263; 7. Odessa High, 343.

Top 10 Individuals

1. Sierra Sanchez, Canyon Randall, 19 minutes, 19.36 seconds; 2. Ariyah Gomez, 20:04.46; 3. Brooke Latham, Amarillo High, 20:11.02; 4. Hailey Roberson, 20:39.53; 5. Farrah Creery, Amarillo Tascosa, 20:54.75; 6. Lizzy Chen, Canyon Randall, 21:03.12; 7. Raeley Howard, Permian, 21:11.20; 8. Romie Rubio, Canyon Randall, 21:15.72; 9. Emma Milsow, Amarillo High, 21:21.95; 10. Ava Timmons, Amarillo High, 21:24.18.

Other Area Runners

ODESSA HIGH: 41, Nitzel Galindo Ramirez, 23:40.84; 43. Amada Angela Gonzalez, 23:54.68; 47. Angelica Palma, 24:08.10; 54. Julie Tejeda, 24:35.57; 56. Jazira Perez, 24:37.88; 57. Alexia Angel Lopez, 25:07.66; 59. Yahaira Contreras, 25:23.81; 63. Brianna Munoz, 26:32.34.

PERMIAN: 22. Nydia Brito, 22:08.93; 25. Kendall Mathis, 22:20.46; 33. Abby Scott, 22:56.01; 50. Briannah Garcia, 24:13.17; 51. Bailey Jones, 24:15.98; 52. Jazlynn Ramirez, 24:19.53; 53. Reagan Thurmond, 24:19.99; 60. Kaitlyn Hernandez, 25:27.82.

———

BOYS (5,000 Meters)

Team Standings

1. Amarillo Tascosa, 34; 2. Amarillo High, 74; 3. Permian, 105; 4. Odessa High, 127; 5. Wolfforth Frenship, 138; 6. (tie) Canyon Randall, 149; and Lubbock High, 149; 8. Abilene High, 153.

Top 10 Individuals

1. Isaac Alonzo, Lubbock High, 15 minutes, 47.68 seconds; 2. Andruw Villa, Abilene High, 16:21.07; 3. Kaden Navarrette, Amarillo Tascosa, 16:30.73; 4. Demitrius Guerrero, Amarillo Tasocsa, 16:36.85; 5. Christian Chavez, Pemrian, 16:38.35; 6. Miles Cox, Amarillo High, 16:57.73; 7. Adrian Lujan, Odessa High, 17:01.20; 8. Emilio Salas, Amarillo Tascosa, 17:19.26; 9. Gabe Enriquez, Amarillo Tascosa, 17:28.33; 10. Alexander Bailey, Amarillo Tascosa, 17:30.13.

Other Area Runners

ODESSA HIGH: 15. Joseph Flotte, 17:44.10; 24. Alex Camacho, 18:21; 40. Jose Mora, 19:10.96; 41. Miguel Lujan, 19:11.84; 46. Adrian Renteria, 19:21.72; 64. Alejandro Tercero, 20:32; 65. Joey Lujan, 20:35.65.

PERMIAN: 14. Andy Sotelo, 17:41.05; 17. Adriel Hinojos, 17:48.59; 25. Elyjah Conwright, 18:21.76; 44. Luke Garcia, 19:20.37; 55. Jesse Garcia, 19:52.26; 56. William Zamarano, 19:54.04; 70. Jaye Saenz, 21:33.05; 71. Noah Llanez, 21:45.18; 73. Jay Joyner, 24:54.27.  

Posted: Saturday, September 26, 2020 7:51 pm

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Permian's Chavez, Howard, Odessa High's Lujan among top finishers in Lubbock OA sports oasports@oaoa.com 432-333-7703 Odessa American

LUBBOCK Permian’s Christian Chavez finished fifth Saturday at the Lubbock Tim Torres Pre-region Meet as the Permian and Odessa High boys posted the top Class 6A team finishes.

Permian was third with 105 points with Odessa High fourth at 127. Both finished ahead of District 2-6A rivals Wolfforth Frenship and Abilene High.

Chavez covered the course at Mae Simmons Park in 16 minutes, 38.35 seconds. Adrian Lujan led the Bronchos, finishing seventh in 17:01.20.

In the girls division, Permian finished fifth with 229 points and Odessa High was ninth with 343. Permian’s Raeley Howard finished seventh in 21:11.20.

Contact the Odessa American sports department by phone 432-333-7703, email oasports@oaoa.com or on Twitter @oa_sports.

Posted in , , , , , , , , , on Saturday, September 26, 2020 7:51 pm. | Tags: , , ,

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