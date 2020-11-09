HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Crane, Alpine runners qualify for Class 3A state meet

Monday, Mae Simmons Park, Lubbock
GIRLS (2 miles)
Team Standings
1. Holliday, 40; 2. Spearman, 109; 3. Wall, 148; 4. Bushland, 169; 5. Peaster, 170; 6. Nocona, 201; 7. Presidio, 206; 8. Abernathy, 208; 9. Tornillo, 211; 10. Tuscola Jim Ned, 218; 11. Eastland, 220; 12. Muleshoe, 287; 13. Shallowater, 325; 14. Dimmitt, 340; 15. Crane, 344; 16. Compass Academy, 376.
Top 10 Individuals
1. Hannah Spears, Holliday, 12 minutes, 29.10 seconds; 2. Braylen Lusby, Spearman, 12;56.90; 3. Simone Mouras, Holliday, 13:01.30; 4. Kylene Elias, Tornillo, 13:01.40; 5. Yvonne Legaretta, Friona, 13:02.70; 6. Mackenzie Bryan, 13:09.50; 7. Makki Hart, Shallowater, 13:10.30; 8. Skylar Delgado, Abernathy, 13:23.40; 9. Jaycee Lyons, Holliday, 13:26.10; 10. Mia Pipkin, Spearman, 13:33.10.
Other Area Runners
ALPINE: 86. Kylie Penders, 15:06.
COMPASS ACADEMY: 66. Gracyn Young, 14:54; 79. Jazlyn White, 15:01.90; 100. Lindsey Ruiz, 15:28; 114. Chloe Harshbarger, 15:49.30; 131. Alyssa Holmes, 16:36.70.
CRANE: 71. Jacquelyn Bernard, 14:56.90; 81. Jacqueline Santos, 15:02.60; 95. Madelyn Bernard, 15:22; 97. Railey Rodriguez, 15:25; 111. Miraya Morado, 15:44.50; 112. Angelina Perez, 15:44.90; 125. Natalie Bernard, 16:16.
KERMIT: 40. Marissa Davila, 14:23.60; 124. Amaya Davila, 16:13.90; 126. Zenia Florez, 16:25.
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BOYS (5K)
Team Standings
1. Presidio, 49; 2. Tuscola Jim Ned, 84; 3. Tornillo, 88; 4. Dublin, 95; 5. Crane, 142; 6. Bushland, 163; 7. Dimmitt, 177; 8. Wall, 241; 9, Denver City, 251; 10. Comanche, 252; 11. Henrietta, 295; 12. (tie) Idalou, 300 and Bowie, 300; 14. Dalhart, 332; 15. Compass Academy, 442.
Top 10 Individuals
1. Marco Rey, Presidio, 17 minutes, 28.30 seconds; 2. Chris Saling, Tuscola Jim Ned, 17:31.70; 3. Adrian Legaretta, Friona, 17:33.20; 4. Daniel Romero, Tornillo, 17:35.90; 5. Armando Hernandez, Crane, 17:38.40; 6. Crawford Kiser, Amarillo River Road, 17:39.10; 7. Angel Torres, Tornillo, 17:42.70; 8. Emilio Rios, Presidio, 17:47; 9. Tate Hughes, Wall, 17:48; 10. Rylun Clark, Canadian, 17:48.20.
Other Area Runners
ALPINE: 13. D’Angelo Gonzales, 18:02.50; 71. Griffin Carlin, 20:17.
COMPASS ACADEMY: 67. Dakota Stratton, 20:10.10; 94. Conner Harrison, 21:07.90; 107. Donavan Espinoza, 21:48.10; 109. Mateo Dutchover, 21:53.90; 114. Logan Gilley, 22:22.70; 123. Elijah Subia, 23:27.10; 130. Elijah Martinez, 24:38.20.
CRANE: 16. William Hall, 18:14.50; 49. Lucas Rizo, 19:46.80; 59. Taylor Watson, 19:56.10; 79. Silas Garcia, 20:29.9; 99. Dominick Mirelez, 21:18.00; 102. Jesse Vasquez, 21:24.90.
KERMIT: 40. Pete Velasquez, 19:29.