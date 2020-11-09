  • November 9, 2020

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Crane, Alpine runners qualify for Class 3A state meet - Odessa American: Sports

e-Edition Subscribe

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Crane, Alpine runners qualify for Class 3A state meet

Print
Font Size:
Default font size
Larger font size
View all 3 images in gallery.

UIL Region I-3A Championships

Monday, Mae Simmons Park, Lubbock

GIRLS (2 miles)

Team Standings

1. Holliday, 40; 2. Spearman, 109; 3. Wall, 148; 4. Bushland, 169; 5. Peaster, 170; 6. Nocona, 201; 7. Presidio, 206; 8. Abernathy, 208; 9. Tornillo, 211; 10. Tuscola Jim Ned, 218; 11. Eastland, 220; 12. Muleshoe, 287; 13. Shallowater, 325; 14. Dimmitt, 340; 15. Crane, 344; 16. Compass Academy, 376.

Top 10 Individuals

1. Hannah Spears, Holliday, 12 minutes, 29.10 seconds; 2. Braylen Lusby, Spearman, 12;56.90; 3. Simone Mouras, Holliday, 13:01.30; 4. Kylene Elias, Tornillo, 13:01.40; 5. Yvonne Legaretta, Friona, 13:02.70; 6. Mackenzie Bryan, 13:09.50; 7. Makki Hart, Shallowater, 13:10.30; 8. Skylar Delgado, Abernathy, 13:23.40; 9. Jaycee Lyons, Holliday, 13:26.10; 10. Mia Pipkin, Spearman, 13:33.10.

Other Area Runners

ALPINE: 86.  Kylie Penders, 15:06.

COMPASS ACADEMY: 66. Gracyn Young, 14:54; 79. Jazlyn White, 15:01.90; 100. Lindsey Ruiz, 15:28; 114. Chloe Harshbarger, 15:49.30; 131. Alyssa Holmes, 16:36.70.

CRANE: 71. Jacquelyn Bernard, 14:56.90; 81. Jacqueline Santos, 15:02.60; 95. Madelyn Bernard, 15:22; 97. Railey Rodriguez, 15:25; 111. Miraya Morado, 15:44.50; 112. Angelina Perez, 15:44.90; 125. Natalie Bernard, 16:16.

KERMIT: 40. Marissa Davila, 14:23.60; 124. Amaya Davila, 16:13.90; 126. Zenia Florez, 16:25.

———

BOYS (5K)

Team Standings

1. Presidio, 49; 2. Tuscola Jim Ned, 84; 3. Tornillo, 88; 4. Dublin, 95; 5. Crane, 142; 6. Bushland, 163; 7. Dimmitt, 177; 8. Wall, 241; 9, Denver City, 251; 10. Comanche, 252; 11. Henrietta, 295; 12. (tie) Idalou, 300 and Bowie, 300; 14. Dalhart, 332; 15. Compass Academy, 442.

Top 10 Individuals

1. Marco Rey, Presidio, 17 minutes, 28.30 seconds; 2. Chris Saling, Tuscola Jim Ned, 17:31.70; 3. Adrian Legaretta, Friona, 17:33.20; 4. Daniel Romero, Tornillo, 17:35.90; 5. Armando Hernandez, Crane, 17:38.40; 6. Crawford Kiser, Amarillo River Road, 17:39.10; 7. Angel Torres, Tornillo, 17:42.70; 8. Emilio Rios, Presidio, 17:47; 9. Tate Hughes, Wall, 17:48; 10. Rylun Clark, Canadian, 17:48.20.

Other Area Runners

ALPINE: 13. D’Angelo Gonzales, 18:02.50; 71. Griffin Carlin, 20:17.

COMPASS ACADEMY: 67. Dakota Stratton, 20:10.10; 94. Conner Harrison, 21:07.90; 107. Donavan Espinoza, 21:48.10; 109. Mateo Dutchover, 21:53.90; 114. Logan Gilley, 22:22.70; 123. Elijah Subia, 23:27.10; 130. Elijah Martinez, 24:38.20.

CRANE: 16. William Hall, 18:14.50; 49. Lucas Rizo, 19:46.80; 59. Taylor Watson, 19:56.10; 79. Silas Garcia, 20:29.9; 99. Dominick Mirelez, 21:18.00; 102. Jesse Vasquez, 21:24.90.

KERMIT: 40. Pete Velasquez, 19:29.

Posted: Monday, November 9, 2020 7:45 pm

HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Crane, Alpine runners qualify for Class 3A state meet OA sports oasports@oaoa.com 432-333-7703 Odessa American

LUBBOCK Crane runners Armando Hernandez and William Hall, along with D’Angelo Gonzales of Alpine, qualified for the UIL State Cross Country Championships with their finishes Monday at the Region I-3A Championships at Mae Simmons Park.

Hernandez was the top area finisher, placing fifth overall with a time of 17 minutes, 38.4 seconds. Gonzales (18:02.5) and Hall (18:14.5) finished 13th and 16th, respectively. The Crane boys team finished fifth as Presidio, Tuscola Jim Ned and Tornillo qualified as teams. Compass Academy finished 15th.

The top three teams and top 10 runners not on those teams will compete at the Class 3A state meet Nov. 23 at Old Settlers Park in Round Rock.

Kermit’s Marissa Davila was the top finisher on the girls side with a time of 14:23.6. The Crane and Compass Academy girls finished 15th and 16th, respectively.

Contact the Odessa American sports department by phone 432-333-7703, email oasports@oaoa.com or on Twitter @oa_sports.

Posted in , , , , , , , , , on Monday, November 9, 2020 7:45 pm. | Tags: , , , , , , ,

Odessa, TX

Current Conditions

weather
Clear
68°
Humidity: 65%
Winds: S at 12mph
Feels Like: 68°

Your Extended Forecast

Tomorrow

weather
High 85°/Low 44°
Clear. Lows overnight in the mid 40s.

tuesday

weather
High 68°/Low 40°
Sunny. Highs in the upper 60s and lows in the low 40s.

wednesday

weather
High 74°/Low 44°
Abundant sunshine. Highs in the mid 70s and lows in the mid 40s.
Online Features

Real Estate

Pet Central

pets

Having a pet is a lot of responsibility, and we’ll help by giving you lots of tips and tricks! More >>

Fitness

Fitness

Our fitness articles will help teach you how to work out with gym- and home-based exercises. More >>

Crosswords

Crosswords

Enjoy the crosswords challenge in our free daily puzzles, from the harder Sunday crossword to the quicker daily. More >>

Sudoku

Sudoku

Every Sudoku has a unique solution that can be reached logically. Enter numbers into the blank spaces so that each row, column and 3x3 box contains the numbers 1 to 9. More >>




MyOAOA

  • ALL-ACCESS: Subscribe to our e-edition and premium website at myoaoa.com.
    You can read your daily newspaper without taking a walk to the driveway.
    Look back at yesterday's newspaper, or issues from months ago with our archive feature.
    Call circulation at 432-337-7314 to sign up today.

© Copyright 2020, Odessa American, Odessa, TX. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com. [Terms of Use | Privacy Policy]