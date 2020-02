COLLEGE GOLF: UTPB, Odessa College in the mix after opening round of Cactus Thaw

Sunday, Painted Dunes Desert Golf Course, El Paso

MEN

Team Standings

1. Midland College, 283; 2. New Mexico Junior College, 290; 3. UTPB, 293; 4. Western New Mexico, 304; 5. (tie) Texas A&M International, 307; and Odessa College, 307; 7. (tie) Embry-Riddle, 313; and University of the Southwest, 313; 9. Fort Lewis College, 318; 10. New Mexico Military Institue, 360.

Top 10 Individuals

1. (tie) George Saunders, Midland College, 67; and Magnus Lomholt, New Mexico Junior College, 67; 3. (tie) Parker Beaty, UTPB, 70; and Josef Hacker, Midland College, 70; 5. Cole Donielson, UTEP, 71; 6. (tie) Austin Anderson, UTPB, 72; Jacob Agerschou, New Mexico Junior College, 72; and Liam Duncan, New Mexico Junior College, 72; 9. (tie) Boyd Kapalmoto, University of the Southwest, 73; J.T. Pittman, Midland College, 73; L.J. Kruszewki, Embry-Riddle, 73; and Aadam Syed, Midland College, 73.

Team Results

MIDLAND COLLEGE (283): George Saunders, 67; Josef Hacker,70; J.T. Pittman, 73; Aadam Syed, 73; Max Charles, 77.

NEW MEXICO JUNIOR COLLEGE (290): Magnus Lomholt,67; Jacob Agerschou, 72; Liam Duncan, 72; Stuart Thurlow, 79; Harry Carruthers, 82.

UTPB (293): Parker Beaty,70; Austin Anderson,72; Troy Lopez, 75; Nolan Otto, 76; Parker Doan, 78.

WESTERN NEW MEXICO (304): Pedro De La Vega, 74; Harry O’Callaghan, 76; Gonzalo Pan De Soraluce, 77; Sam Ruston 77; Lucas Hechler, 78.

TEXAS A&M INTERNATIONAL (307): Santiago A. Garcia. 76; Parker Holekamp, 77; Justin Kim, 77; Prin Phokan, 77; Ryan Staykov, 78.

ODESSA COLLEGE (307): Marcus Wochner, 75; Sang Park, 75; Jaden Chavez, 78; Frederik Topgaard, 79; Alex Clarke, 84.

EMBRY-RIDDLE (313): Embry-Riddle, 73; Kyle Peterson, 77; Alex Lasalaire, 81; Joseph Allen, 82; Sean Poling, 84.

UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST (313): Boyd Kapalmoto, 73; Robert Gallegos, 76; Aaron Robledo, 82; Jeremie Pastiney, 82; Justin Pastiney, 82.

FORT LEWIS (318): Darren Edwards, 76; Blake Kuzava, 79; Tyler Blohm, 80; Brendan Doyle, 83; Austin Lienemann, 85.

NEW MEXICO MILITARY INSTITUTE (360): Harrison Yu, 75; Patrick Mwendapole, 78; Robert Yu, 96; Kevin Gilroy, 111; Roland Tyson, 111.

Other Medalists

EMBRY-RIDDLE: Connor Wallace, 78.

FORT LEWIS COLLEGE: Curtis Foster, 80.

MIDLAND COLLEGE: Luis Martinez, 74; Luke Cooley, 80; Tim Van Stiphout, 83;

NEW MEXICO JUNIOR COLLEGE: Tanner Cox, 82.

ODESSA COLLEGE: Mariano Barbosa, 82; Sebastian Cruz, 84.

TEXAS A&M INTERNATIONAL: Jacob Serna, 76.

UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST: Parker Sanders, 86; Heiko Jeandupeux, 87.

UTEP: Cole Donielson, 71; Santiago Castilla, 78; Danny Daniels, 78; Jeffrey Lebeau 80.

UTPB: Brinson Vitello, 80; Phillip Hurtado, 83.

WESTERN NEW MEXICO: Joey Geary, 74; Kailer Rundiks, 74; Agil Is-Haq, 83.

WOMEN

Team Standings

1. Texas A&M International, 314; 2. Western New Mexico, 323; 3. Embry-Riddle, 328; 4. Fort Lewis College, 335; 5. UTPB, 345; University of the Southwest, 374.

Top 10 Individuals

1. Napaknaree Sirithorn, Texas A&M International, 72; 2. Kendall McBean, Embry-Riddle, 76; 3. (tie) Yuliana Yapur, Texas A&M International, 77; and Crystal Wu, UTEP, 77; 5. Brenda Dominguez, Western New Mexico, 78; 6. (tie) Jessica Williams, Embry-Riddle, 79; Naomi Ramirez, UTEP, 79; Andrea Ostos, UTEP, 79; and Shannon O’Dwyer, UTEP, 79; 10. Cami Culp, Embry-Riddle, 80.

Team Results

TEXAS A&M INTERNATIONAL (314): Napaknaree Sirithorn. 72; Yuliana Yapur, 77; Suthasinee Sridet, 82; Frida Hammarlund, 83; Arya Gadekar 87.

WESTERN NEW MEXICO (323): Brenda Dominguez, 78; Chelsea Medina, 81; Amanda Portillo, 82; Julia Enriquez, 82; Lexi Lucero, 89;

EMBRY-RIDDLE (328): . Kendall McBean,76; Jessica Williams, 79; Cami Culp, Embry-Riddle, 80; Hannah Spiller, 93; Sierra Tana House, 94.

FORT LEWIS COLLEGE (335): Summer Vigil, 81; Madalen Meier, 83; Sophie Schwarz, 85; Brooke Sturtevant, 86; Peyton Glenn, 86.

UTPB (345): Hailey Cernoch, 83; Adrianna Hernandez, 83; Emily Serrano, 87; Keixa Lopez, 92; Abigail Castillo, 95.

UNIVERSITY OF THE SOUTHWEST (374): Iris Sedillo, 86; Jenna Sand, 93; Sydni Hill, 94; Karisa Raines, 101.

Other Medalists

EMBRY-RIDDLE: Lois Sheaffer, 85.

FORT LEWIS COLLEGE: Kara Tschirhart, 89; Amanda Westrick, 90.

WESTERN NEW MEXICO: Isabelle Peralta, 96.