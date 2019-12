HIGH SCHOOL BASKETBALL: Permian Basin Scoreboard for Dec. 13

GIRLS

Kristin Corbin Classic

At Andrews HS

Late Thursday scores

Shallowater 80, Kermit 19

Andrew 49, Denver City 22

Midland Classical 95, El Paso Riverside 31

Andrews 42, Kermit 23

Crane Tournament

At Crane HS

Late Thursday scores

Crane 55, Odessa High Freshmen 14

ODESSA HIGH FRESHMEN

A.Lira 0 0-0 0, B.Martinez 1 0-0 2, M.Rayos 0 0-0 0. D. Ramirez 1 1-2 3, M.Leyva 2 0-0 4, A.Lozano 0 0-0 0, M.Lizalde 0 0-0 0, A.Enriquez 2 0-0 4, A.Lara 0 0-0 0, P.Black 0 0-0 0, J.Parra 0 0-0 0, P.Urquidi 0 0-0 0, K.Henry 0 0-0 0, A.Almance 0 1-2 1. Totals 6 2-4 14.

CRANE

Destiny Barrera 2 2-2 7, Karla Montes 3 1-2 7, Jade Davis 1 3-4 5, Layla Ybarra 0 1-2 1, Taylor Heiser 1 0-0 2, Ester Garcia 6 2-4 14, Natalie Bernard 3 0-0 6, Jadyn Flores 0 4-4 4, Ivanna Garcia 4 1-1 9. Totals 20 14-19 55.

OHS Freshnen.......... 4.... 0 5 5 — 14

Crane...................... 18.. 10 13 14 — 55

3-Point goals — OHS none, Crane 1 (Barrera 1). Total fouls — OHS 13, Crane 5. Fouled out — none. Technical fouls — none.

Fort Stockton 67, Odessa High JV 21

FORT STOCKTON

D.Mendoza 1 0-0 3, R.Rodriguez 1 4-6 7, L.Williams 3 0-0 6, J.Lujan 4 1-2 12, K.Ruiz 1 1-1 3, A.Dominguez 7 0-0 14, L.Rivera 0 0-0 0, K.Villareal 0 0-0 0, K.Salmon 4 1-2 11, A.Holmquist 2 1-1 5, Name not reported No. 1 1 2-2 4, Name not reported No. 20 1 0-0 2. Totals 25 10-15 67.

ODESSA HIGH JV

K.Ramirez 0 0-0 0, K.Orozlo 1 0-0 3, L.Deno 0 0-0 0, A.Polk 2 0-1 4, Y.Notera 0 0-0 0, Y.Hernandez 0 0-0 0, E.Alvarado 0 2-4 2, V.Loy 1 2-2 4, J.Butler 1 0-0 2, D.Byford 1 0-0 2, J.Hernandez 1 0-0 2, D.Boltozar 1 0-0 2. Totals 8 4-6 21.

Fort Stockton........... 16.. 11 26 14 — 67

Odessa High JV........ 5.... 8 8 0 — 21

3-Point goals — Fort Stockton 7 (Mendoza 1, Rodriguez 1, Lujan 3, Salmon 2), OHS 1 (Orozlo 1). Total fouls — Fort Stockton 13, OHS 16. Fouled out — none. Technical fouls — none.

Rankin 72, Midland Classical 60

RANKIN

J.Tubb 2 1-2 6, I.Guerra 3 0-0 6, N.Jenkins 4 4-4 12, M.Evridge 3 1-2 8, B.Harle 1 0-0 2, H.Fouts 1 0-0 3, E.Bunger 6 7-9 21, S.Wise 0 3-6 3, L.Martinez 3 0-1 6, N.Escajeda 1 0-0 3. Totals 24 16-24 72.

MIDLAND CLASSICAL

F.Truex 3 4-4 10, K.Moor 0 0-2 0, K.Munguia 3 3-4 10, B.Johnston 11 3-7 25, A.Wallum 2 1-2 5, C.Smith 1 1-2 3, T.Myers 3 0-0 7. Totals 23 12-21 60.

Rankin..................... 19.. 14 25 12 — 72

Midland Classical... 13.... 8 19 20 — 60

3-Point goals — Rankin 7 (Tubbs 1, Evridge 1, Fouts 1, Bunger 2, Escajeda 1), MCA 2 (Munguia 1, Myers 1). Total fouls — Rankin 16, MCA 17. Fouled out — none. Technical fouls — none.

Reagan County 41, McCamey 33

McCAMEY

Lee 2 0-0 4, Tarango 0 0-0 0, Ramirez 2 1-2 7, Harrold 7 1-2 15, Adams 0 0-0 0, Reza 1 1-1 3, Mota 2 0-0 4. Totals 15 3-5 33.

REAGAN COUNTY

Flores 4 1-2 10, Ortiz 0 0-0 0, Lemons 0 0-0 0, Sosa 0 0-1 0, Deleon 3 3-4 9, Goodloe 2 2-2 7, Darr 4 4-6 13, Reyes 0 0-0 0, Guerrera 1 0-0 2. Totals 14 10-15 41.

McCamey................ 11.... 3 10 9 — 33

Reagan County....... 12.. 12 7 10 — 41

3-Point goals — McCamey 2 (Ramirez 2), Reagan County 3 (Flores 1, Goodloe 1, Darr 1). Total fouls — McCamey 15, Reagan County 10. Fouled out — none. Technical fouls — none.

OTHER SCORES

Coahoma 54, Presidio 38

BOYS

Tall City Oilman’s Invitational

At Midland Lee H.S.

Late Thursday score

Permian 53, EP Americas 30

AMERICAS (9-5)

Jordan Hernandez 2 0-0 4, Jaden Andrus 4 2-6 13, Christian Nevarez 1 0-0 2, Cristian Martinez 1 0-2 2, Damien Vincente 1 2-3 4, Jose Luis Lugo 0 0-0 0, Joey Sosa 0 0-1 1, Juan Zamarippa 2 0-0 4. Totals 11 5-13 30.

PERMIAN (10-2)

Cedric Baty 0 0-0 0, Shy Stephens-Deary 3 4-4 10, Keyonta Johnson 3 3-4 9, Nakavieon White 4 2-2 11, Jase Taylor 6 2-2 14, J.J. Vizcaino 3 0-0 7, Dreyce Locke 0 0-0 0, Sammy Garcia 0 0-0 0, D.J. Johnson 1 0-0 2, Calvione Calicutt 0 0-0 0. Totals 20 11-12 53.

Americas.................. 5.... 9 6 10 — 30

Permian.................. 10.. 16 14 13 — 53

3-Point goals — Americas 3 (Andrus 3), Permian 2 (White 1, Vizcaino 1). Total fouls — Americas 12, Permian 14. Fouled out — none. Technical fouls — none.

Crane Tournament

At Crane HS

Late Thursday scores

Permian JV 54, Presidio 50

PRESIDIO

E.Pando 4 0-1 11, A.Rohana 1 0-0 3, A.Ramos, 6 0-0 14, J.Hernandez 5 0-0 13, J.Moya 0 0-0 0, J.Salazar 3 1-2 7, J.Fernandez 1 0-0 2. Totals 20 1-2 50

PERMIAN JV

D.Horn 1 0-0 3, C.Davis 3 0-0 7, D.McGee 0 2-2 2, G.Castillo 1 0-0 3, B.Hultron 0 0-0 0, L.Persons 1 0-0 2, K.Moreno 6 0-0 17, C.McCoy 2 0-0 7, R.Herr 3 0-0 6, J.Jeff 3 1-2 7. Totals 21 3-4 54.

Presidio.................. 13.. 11 12 14 — 50

Permian JV............. 21.. 12 10 11 — 54

3-Point goals — Presidio 9 (Pando 3, Rohana 1, Ramos 2, Hernandez 3), Permian 9 (Horn 1, Davis 1, Castillo 1, Moreno 5, McCoy 1). Total fouls — Presidio 7, Permian 7. Fouled out — none. Technical fouls — none.

Midland Classical 66, McCamey 37

McCAMEY

A.Rodriguez 1 0-0 3, T.Williams 2 0-0 4, B.Fuentes 9 1-2 22, D.Guevara 0 0-0 0, A.Gonzales 3 0-0 8, I.Rubio 0 0-0 0, O.Rodriguez 0 0-0 0. Totals 15 1-2 37.

MIDLAND CLASSICAL

C.Miller 10 6-7 28, L.Elliott 5 1-2 12, G.Berridge 0 0-0 0, R. Layh 0 0-0 0, G.Beattie 6 2-4 18, D.Littleton 1 0-0 2, C.Corzine 3 0-0 6. Totals 25 9-13 66.

McCamey................ 10.... 9 7 11 — 37

Midland Classical... 23.. 14 14 15 — 66

3-Point goals — McCamey 6 (A.Rodriguez 1, Fuentes 3, Gonzales 2), MCA 7 (Miller 2, Elliott 1, Beattie 4P. Total fouls — McCamey 10, MCA 3. Fouled out — none. Technical fouls — none.

OTHER SCORES

Crane 70, Odessa High JV 43