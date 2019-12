HIGH SCHOOL BASKETBALL: Permian Basin Scoreboard for Dec. 26

2019 FiberMax Caprock Classic

GIRLS

Wolfforth Frenship 82, Andrews 32

At The Tiger Pit, Wolfforth

ANDREWS

Victoria Woodside 0 0-0 0, Ezralee Gonzales 0 1-2 1, Miranda Trevino 2 0-0 4, Paige Ortiz 3 3-4 9, Kassidy Epperson 1 1-2 3, Samantha Jasso 0 1-2 1, Angelica Lopez 0 0-0 0, Caralyne Ross 3 4-5 10, Cassidy Mendez 0 0-0 0, Lindzi tooker 0 0-0 0, Emily Burgen 1 2-4 4. Totals 10 12-19 32.

WOLFFORTH FRENSHIP

Ashlyn Caddel 8 0-0 21, Avery Walker-Henry 2 5-6 11, Kendall Mahaney 1 0-0 2, Maci Maddox 3 3-4 10, Hannah Page 2 0-0 4, Kaylee Rendon 6 4-4 16, Riley Roberts 2 0-0 5, Airron Gaydon 2 0-0 4, Addison McClure 1 0-2 2, Zaria Fowler 3 0-0 7. Totals 30 12-16 82.

Andrews.................... 5.... 7 10 10 — 32

Frenship................. 31.. 18 20 13 — 82

3-Point goals — Andrews 0, Wolfforth Frenship 10 (Caddel 5, Walker-Henry 2, Maddox 1, Roberts 1, Fowler 1). Total fouls — Andrews 12, Wolfforth Frenship 16. Fouled out — None. Technical fouls — None.

Brownfield 107, Alpine 12

At Lubbock Estacado HS

BROWNFIELD

Ashley Ramirez 4 2-2 10, Lindsey Herrera 2 0-0 4, Dabria Blackwell 18 0-1 39, Gabi Fields 10 0-0 22, Raelee Garza 4 0-2 8, Brianne Franco 1 2-2 4, Tia Johnson 6 0-0 12, Deja Johnson 3 2-2 8. Totals 48 6-9 107.

ALPINE

Aissa Garcia 0 0-0 0, Chloe Cordova 0 1-2 1, Alexis Rodriguez 0 0-0 0, Danielle Estrada 1 0-0 3, Jenica Portillo 0 0-0 0, Nora Carrasco 1 2-2 4, Osiris Alferez 1 0-0 02, Amory Aranda 1 0-0 2. Totals 4 3-4 12.

Brownfield............... 31.. 29 28 19 — 107

Alpine........................ 2.... 5 5 0 — 12

3-Point goals — Brownfield 5 (Blackwell 3, Fields 2), Alpine 1 (Estrada). Total fouls — Brownfield 9, Alpine 8. Fouled out — None. Technical fouls — None.

Abernathy 70, Rankin 31

At Lubbock Estacado HS

RANKIN

Jelcie Tubbs 1 0-0 2, Madison Jenkins 1 0-2 2 , Macy Everidge 0 2-2 2, Hadley Fouts 0 0-0 0, Emily Bunger 4 3-3 12, Lyzbeth Martinez 2 0-4 4, Nadia Escajeda 1 0-0 3, Isa Guerra 1 0-0 2, Bree Haire 1 1-3 4 . Totals 11 6-14 31.

ABERNATHY

Khaki Dubose 2 2-2 6, Anaya Rodriguez 2 0-0 4, Ragan May 3 0-0 6, Mayra Martinez 2 7-8 11, Samantha Pierson 5 0-0 11, Wrye Akers 2 0-0 4, Chanie Chambers 3 1-2 7, Cheyann Shadden 2 0-0 4, Mallory Vanstory 5 1-2 11, Avery Myatt 1 0-0 2, Makenzie Martinez 1 0-0 3. Totals 28 11-14 70.

Rankin....................... 2.... 7 8 14 — 31

Abernathy............... 22.. 16 16 16 — 70

3-Point goals — Rankin 3 (Bunger 1, Escajeda 1, Haire 1), Abernathy 3 (Pierson 1, Akers 1, Martinez. Total fouls — Rankin 12, Abernathy 18. Fouled out — None. Technical fouls — None.

BOYS

Alpine 50, Texline 43

At The Tiger Pit, Wolfforth

TEXLINE

Elias Espino 2 0-0 5, Cash Poole 0 0-0 0, William Luther 8 4-5 24, Angel Herrera 0 0-0 0, Stratton Potter 2 0-1 6, Colton Luther 2 0-1 4, Samuel Montes 1 0-0 2, Noel Lozano 1 0-2 2, Eduard Gonzales 0 0-0 0. Totals 16 4-9 43.

ALPINE

Jayden Canaba 2 1-4 5, Aaron Fellows 1 4-4 6, Cody Barragan 2 0-0 6, Franky Ontiveros 0 0-0 0, Isaiah Nunez 3 0-0 6, Brady Crump 6 0-0 12, Aiden Morrissey 6 3-5 15, Justin Miller 0 0-0 0, Jeremiah Muse 0 0-2 0. Totals 20 8-15 50.

Alpine...................... 14.... 6 13 10 — 43

Texline.................... 12.. 14 12 12 — 50

3-Point goals — Alpine 2 (Barragan 2), Texline 7 (Luther 4, Potter 2, Espino 1). Total fouls — Alpine 17, Texline 13. Fouled out — None. Technical fouls — None.

Sundown 77, Rankin 31

At Lubbock Monterey HS

SUNDOWN

Nick De La Cerda 1 0-0 2, Carson Boggs 5 0-3 10, Jon Torrez 0 0-0 0, Omar Lopez 3 2-5 8, Jesus Martinez 2 0-0 4, Michael Ojeda 5 0-0 11, Brice Legan 6 2-2 15, Gus Davis 8 1-6 17, Carson Holson 2 0-0 4, Brandon Kinley 2 2-4 6. Totals 34 7-20 77.

RANKIN

Ben Rios 1 1-5 3, Hayden Loftin 0 1-2 1, Titan Quigg 3 0-0 7, Justin Rodriguez 1 0-0 3, T.J. Templeton 2 2-3 8, Kalob Aguero 0 0-0 0, Braxxton Kirkalnd 1 5-5 7, David Alvarado 1 0-0 2, Dynver Steen 0 0-0 0. Totals 9 9-15 31.

Sundown................. 19.. 24 18 16 — 77

Rankin....................... 6.. 13 5 7 — 31

3-Point goals — Rankin 4 (xxxx), Sundown 2 (xxxx). Total fouls — Sundown 12, Rankin 17 Fouled out — None. Technical fouls — None.