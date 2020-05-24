Wilson & Young Middle School Honors

SOCIAL STUDIES AWARDS
Eighth Academic: Dominick Lopez, Bethany Lozano, Abigail Jones.
Eighth Citizenship: Erica Morales, Madilynn Jamison, Mario Gonzalez.
Seventh Academic: Callen Warren, Itzel Granados, Zavien Cisneros, Emilie Bringuier.
Seventh Citizenship: Sarah Jones, Acelin Mayberry, Juan Benavides, Rojelio Orona.
Sixth Academic: Chouko Ngirmekur, Miriam Herrera, Katelyn Dickerson, Cali Lujan, Rachel Herrera, Jodan Garcia.
Sixth Citizenship: Ky’Don Gerik, Miah Frankli, Mayalei Garza, Maryjane GarciaVic Cuellar, Valerie Amaya, Delilah Hernandez.
MATH AWARDS
Eighth grade Math Academic: Valeria Lopez, Shonetta Black Beck.
Citizenship: Bethany Lozano, Abigail Jones.
Seventh Grade Math, Academic: Emilee Bringuier, Gilberto Morales Arenivas, Callen Warren.
Citizenship: Rachael Cordero Diaz, Acelin Mayberry, Sean Iker.
Sixth Grade Math, Academic: Kayla Lopez, Dunessca Gutierrez, Serinity Galindo, Michael Landeros, Denize Querikiol, Khloe Mendoza, Kayden Martinez, Abigail Wells, Avory Sanchez, Jodan Garcia.
Citizenship: Emily Foster, Jireh Figueroa Gonzalez, Jasleen Taing, Penelope Callaway, David Loya, Tanner Hurford, Tanaysha Sullivan, Caleb Jamison, Yelena Yanez, Kyra Radcliff.
SCIENCE AWARDS
Eighth Academic: Madeline Guebara, Brittany Canamore, Christian Campos.
Eighth Citizenship: Madilynn Jamison, Jeremy Rios, Vivian Bell.
Seventh Academic: Emilie Bringuier, Alexa Hernandez, Asja Saldana, Gilberto Morales Arenivas.
Seventh Citizenship: Dante McMaryion, Adriana Orona, Layton Carpenter, Amry Rivera, Jaydalyne Rodriguez, Kelli Gomez, MaryJane Garcia.
Sixth Academic: Kanyen Alverado, Chloe Gray, Kelsea Keen, Alan Boites, Michael Landeros, Amry Paz, Trayshawn Brown, Valerie Amaya, Jaelene Vasquez, Trinity Horn.
Sixth Citizenship: Paulina Hernandez, Lillian Gasper, Rylie Douglas, Alalisse Antillion, Penelope Callaway, Taylor Pence, Desideria Leos.
ENGLISH AWARDS
Eighth Academic: William Cardwell, Nohely Alfar.
Eighth Citizenship: Amiah Washington Ronaldo Valdez.
EIGHTH GRADE HONORS ENGLISH
Academic Award: Anai Lopez.
Citizenship Award: Abigail Jones.
Seventh Academic: Ruby Escontrias, Abraham Alvarez, Lanie Mobley, Audrina Abrego, Benjamin Matthews.
Seventh Citizenship: Brooklyn King, Christian Carrillo, Jaedyn Prieto, Ashton Hassell, Alondra Simental.
SEVENTH GRADE HONORS ENGLISH
Academic Award: Emilee Dameron, Emilie Bringuier.
Citizenship Award: Daneil Oyebanji, Sebastian Sanchez.
Sixth Academic: Emily Nhek, Serenity Galindo, Katelyn Dickerson, Adriel Leyva, Rachel Herrera, Malaki Bohn.
Sixth Citizenship: Ky’don Gerik, David Flores, Maryjane Garcia, Remedios Flores, Valerie Amaya, Abraham Urquidez.
SIXTH GRADE HONORS ENGLISH
Academic Award: Abigail Wells, Charlette Rose.
Citizenship: Michael Landeros, Alexander Bava.
AVID AWARDS
Eighth Grade Academic : Nariah Franco.
Eighth Grade Citizenship: Abigail Jones.
Seventh Grade Academic: Danielle Elnar.
Seventh Grade Citizenship : Kilika Rodrigues.
ART AWARDS
Eighth Academic: Sarita Palacios, Nayelie Calbillo.
Eighth Citizenship: Kadin Roblez, Zachary Sim-Butler.
Sixth Academic: Emily Nhek, Ella Serrano.
Sixth Citizenship: John Sinnonn, Tansysha Sullivan.
Seventh Academic: Ashley Sisneros.
Seventh Citizenship: Ismael Diaz.
Sixth Academic: Angel Valenzuela.
Sixth Citizenship: Harrison Paruzinski.
SPANISH AWARDS
Spanish 1 Academic: Jessie Houston, Madeline Guebara.
Spanish 1 Citizenship: Landry Dalrymple, Joeluis Charles, Aliyona Carrillo.
Spanish 2 Academic: Erica Morales.
Spanish 2 Citizenship: Alexis Isom.
TOUCH SYSTEMS
Eighth Academic: Baylee Walker, Cadence Glann, Dominick Lopez.
Eighth Citizenship: Serious Butler, Liberty Leavitt, Kaden Ward.
Seventh Academic: Frida Contreras, Jaylene Lujan, Ariana Juarez.
Seventh Citizenship: Frida Contreras, Xavier Venegas, Dante’ McMaryion.
GATEWAY TO TECHNOLOGY
Seventh Academic: Aden Navarrette, Ray Vera, Christian Carrillo, Dan Oyebanji.
Sixth Academic: Rodriguez, Yelena Yanez, Ellianna Chavarria, Kelli Gomez.
Eighth Academic: Cole Mann.
CHOIR AWARDS
Varsity Girls Academic: Haleigh Mireles.
Varsity Girls Citizenship: Parker Huse.
Varsity Boys Academic: Grady Stephens.
Varsity Boys Citizenship: Juleus Hall.
Intermediate Boys Academic: Nathan Phillips.
Intermediate Boys Citizenship: Misael Bernal.
Intermediate Girls Academic: Emilee Dameron.
Intermediate Girls Citizenship: Yamilet Espino.
Beginner Boys Academic: Michael Landeros.
Beginner Boys Citizenship: Jesse Gonzales.
Beginner Girls Academic: Kenzi Dalrymple.
Beginner Girls Citizenship: Aubree Renfro.
ORCHESTRA/PIANO AWARDS
Eighth Academic: Valeria Lopez, Mary Guebara, Aldo Rodriguez, Cassandra Carrasco, Sophia Piedra, Erica Morales.
Eighth Citizenship: Amber Carrasco, Alexis Isom, Nohely Alfaro.
Seventh Academic: Chloe Taylor, Danielle Elnar.
Seventh Citizenship: Aliyah Ramirez, Aiden Armendariz, Bridney Ortiz, G.J Arenivas.
Sixth Academic: Denize Dawn Majel Querikiol.
Sixth Citizenship: Natalia Sepulveda, Dianyra Ortiz.
TEEN LEADERSHIP
Eighth Grade Teen Leadership, Academic and Citizenship: Alexandra Armendariz, Aubrey Wilkerson.
PHYSICAL EDUCATION
Eighth Academic: Adrian Rojo.
Eighth Citizenship: Kadin Roblez.
Seventh Academic: Callan Warran.
Seventh Citizenship: Callan Warran.
Sixth Academic: Peyton Carrillo.
Sixth Citizenship: Jimmy Denton.
Sixth Grade PE Academic and Citizenship: Haylee Lancaster.
Seventh Grade PE Academic and Citizenship: Bridney Ortiz.
DANCE
Sixth Grade Academic: Abigail Wells.
Sixth Grade Citizenship: Keira Andis.
Seventh Grade Academic: Milan Mills.
Seventh Grade Citizenship: Jami Glisson.
Eighth Grade Academic: David Walker.
Eighth Grade Citizenship: Sienna Bueno.