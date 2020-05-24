  • May 24, 2020

Wilson & Young Middle School Honors - Odessa American: ECISD

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Wilson & Young Middle School Honors

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Posted: Sunday, May 24, 2020 1:00 pm

Wilson & Young Middle School Honors OANEWS@OAOA.COM Odessa American

SOCIAL STUDIES AWARDS

Eighth Academic: Dominick Lopez, Bethany Lozano, Abigail Jones.

Eighth Citizenship: Erica Morales, Madilynn Jamison, Mario Gonzalez.

Seventh Academic: Callen Warren, Itzel Granados, Zavien Cisneros, Emilie Bringuier.

Seventh Citizenship: Sarah Jones, Acelin Mayberry, Juan Benavides, Rojelio Orona.

Sixth Academic: Chouko Ngirmekur, Miriam Herrera, Katelyn Dickerson, Cali Lujan, Rachel Herrera, Jodan Garcia.

Sixth Citizenship: Ky’Don Gerik, Miah Frankli, Mayalei Garza, Maryjane GarciaVic Cuellar, Valerie Amaya, Delilah Hernandez.

MATH AWARDS

Eighth grade Math Academic: Valeria Lopez, Shonetta Black Beck.

Citizenship: Bethany Lozano, Abigail Jones.

Seventh Grade Math, Academic: Emilee Bringuier, Gilberto Morales Arenivas, Callen Warren.

Citizenship: Rachael Cordero Diaz, Acelin Mayberry, Sean Iker.

Sixth Grade Math, Academic: Kayla Lopez, Dunessca Gutierrez, Serinity Galindo, Michael Landeros, Denize Querikiol, Khloe Mendoza, Kayden Martinez, Abigail Wells, Avory Sanchez, Jodan Garcia.

Citizenship: Emily Foster, Jireh Figueroa Gonzalez, Jasleen Taing, Penelope Callaway, David Loya, Tanner Hurford, Tanaysha Sullivan, Caleb Jamison, Yelena Yanez, Kyra Radcliff.

SCIENCE AWARDS

Eighth Academic: Madeline Guebara, Brittany Canamore, Christian Campos.

Eighth Citizenship: Madilynn Jamison, Jeremy Rios, Vivian Bell.

Seventh Academic: Emilie Bringuier, Alexa Hernandez, Asja Saldana, Gilberto Morales Arenivas.

Seventh Citizenship: Dante McMaryion, Adriana Orona, Layton Carpenter, Amry Rivera, Jaydalyne Rodriguez, Kelli Gomez, MaryJane Garcia.

Sixth Academic: Kanyen Alverado, Chloe Gray, Kelsea Keen, Alan Boites, Michael Landeros, Amry Paz, Trayshawn Brown, Valerie Amaya, Jaelene Vasquez, Trinity Horn.

Sixth Citizenship: Paulina Hernandez, Lillian Gasper, Rylie Douglas, Alalisse Antillion, Penelope Callaway, Taylor Pence, Desideria Leos.

ENGLISH AWARDS

Eighth Academic: William Cardwell, Nohely Alfar.

Eighth Citizenship: Amiah Washington Ronaldo Valdez.

EIGHTH GRADE HONORS ENGLISH

Academic Award: Anai Lopez.

Citizenship Award: Abigail Jones.

Seventh Academic: Ruby Escontrias, Abraham Alvarez, Lanie Mobley, Audrina Abrego, Benjamin Matthews.

Seventh Citizenship: Brooklyn King, Christian Carrillo, Jaedyn Prieto, Ashton Hassell, Alondra Simental.

SEVENTH GRADE HONORS ENGLISH

Academic Award: Emilee Dameron, Emilie Bringuier.

Citizenship Award: Daneil Oyebanji, Sebastian Sanchez.

Sixth Academic: Emily Nhek, Serenity Galindo, Katelyn Dickerson, Adriel Leyva, Rachel Herrera, Malaki Bohn.

Sixth Citizenship: Ky’don Gerik, David Flores, Maryjane Garcia, Remedios Flores, Valerie Amaya, Abraham Urquidez.

SIXTH GRADE HONORS ENGLISH

Academic Award: Abigail Wells, Charlette Rose.

Citizenship: Michael Landeros, Alexander Bava.

AVID AWARDS

Eighth Grade Academic : Nariah Franco.

Eighth Grade Citizenship: Abigail Jones.

Seventh Grade Academic: Danielle Elnar.

Seventh Grade Citizenship : Kilika Rodrigues.

ART AWARDS

Eighth Academic: Sarita Palacios, Nayelie Calbillo.

Eighth Citizenship: Kadin Roblez, Zachary Sim-Butler.

Sixth Academic: Emily Nhek, Ella Serrano.

Sixth Citizenship: John Sinnonn, Tansysha Sullivan.

Seventh Academic: Ashley Sisneros.

Seventh Citizenship: Ismael Diaz.

Sixth Academic: Angel Valenzuela.

Sixth Citizenship: Harrison Paruzinski.

SPANISH AWARDS

Spanish 1 Academic: Jessie Houston, Madeline Guebara.

Spanish 1 Citizenship: Landry Dalrymple, Joeluis Charles, Aliyona Carrillo.

Spanish 2 Academic: Erica Morales.

Spanish 2 Citizenship: Alexis Isom.

TOUCH SYSTEMS

Eighth Academic: Baylee Walker, Cadence Glann, Dominick Lopez.

Eighth Citizenship: Serious Butler, Liberty Leavitt, Kaden Ward.

Seventh Academic: Frida Contreras, Jaylene Lujan, Ariana Juarez.

Seventh Citizenship: Frida Contreras, Xavier Venegas, Dante’ McMaryion.

GATEWAY TO TECHNOLOGY

Seventh Academic: Aden Navarrette, Ray Vera, Christian Carrillo, Dan Oyebanji.

Sixth Academic: Rodriguez, Yelena Yanez, Ellianna Chavarria, Kelli Gomez.

Eighth Academic: Cole Mann.

CHOIR AWARDS

Varsity Girls Academic: Haleigh Mireles.

Varsity Girls Citizenship: Parker Huse.

Varsity Boys Academic: Grady Stephens.

Varsity Boys Citizenship: Juleus Hall.

Intermediate Boys Academic: Nathan Phillips.

Intermediate Boys Citizenship: Misael Bernal.

Intermediate Girls Academic: Emilee Dameron.

Intermediate Girls Citizenship: Yamilet Espino.

Beginner Boys Academic: Michael Landeros.

Beginner Boys Citizenship: Jesse Gonzales.

Beginner Girls Academic: Kenzi Dalrymple.

Beginner Girls Citizenship: Aubree Renfro.

ORCHESTRA/PIANO AWARDS

Eighth Academic: Valeria Lopez, Mary Guebara, Aldo Rodriguez, Cassandra Carrasco, Sophia Piedra, Erica Morales.

Eighth Citizenship: Amber Carrasco, Alexis Isom, Nohely Alfaro.

Seventh Academic: Chloe Taylor, Danielle Elnar.

Seventh Citizenship: Aliyah Ramirez, Aiden Armendariz, Bridney Ortiz, G.J Arenivas.

Sixth Academic: Denize Dawn Majel Querikiol.

Sixth Citizenship: Natalia Sepulveda, Dianyra Ortiz.

TEEN LEADERSHIP

Eighth Grade Teen Leadership, Academic and Citizenship: Alexandra Armendariz, Aubrey Wilkerson.

PHYSICAL EDUCATION

Eighth Academic: Adrian Rojo.

Eighth Citizenship: Kadin Roblez.

Seventh Academic: Callan Warran.

Seventh Citizenship: Callan Warran.

Sixth Academic: Peyton Carrillo.

Sixth Citizenship: Jimmy Denton.

Sixth Grade PE Academic and Citizenship: Haylee Lancaster.

Seventh Grade PE Academic and Citizenship: Bridney Ortiz.

DANCE

Sixth Grade Academic: Abigail Wells.

Sixth Grade Citizenship: Keira Andis.

Seventh Grade Academic: Milan Mills.

Seventh Grade Citizenship: Jami Glisson.

Eighth Grade Academic: David Walker.

Eighth Grade Citizenship: Sienna Bueno.

Posted in on Sunday, May 24, 2020 1:00 pm. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

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