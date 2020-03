DRILLING REPORT: Feb. 20 through Feb. 26

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Feb. 20 through Feb. 26 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

>> Abraxas Petroleum Corporation, Woodberry 3 , Ward, new drill (2).

>> Anadarko E&P Onshore, LLC, Big Horn State 56-2-9 Unit , Reeves, new drill; Frijole 34-187 Unit , Ward, new drill; Goldeneye 54-2-3 Unit , Loving, new drill (2); Refried 34-187 Unit , Ward, new drill; Silvertip 76-16 Unit Q , Loving, new drill; Silvertip 76-16 Unit R , Loving, new drill; Sopapilla 34-137 A , Ward, new drill.

>> Apache Corporation, Simpson Smith 0844 C , Howard, new drill.

>> Blackbeard Operating, LLC, Stede Bonnet N , Crane, new drill; Dorado , Winkler, new drill.

>> Boaz Energy II Operating, LLC, Cowden 36 , Crane, new drill.

>> BPX Operating Company, HorseshoeSprings State 113-10 , Culberson, new drill (3); State Perryman 56-T3-34 , Reeves, new drill.

>> Callon (Permian), LLC, Grady-Bush State (alloc B ), Reeves, new drill; Grady State Unit 2730 , Reeves, new drill (3).

>> Callon Petroleum Operating Co., Limber Pine A2 , Ward, new drill; Limber Pine A4 , Ward, new drill.

>> Chevron U.S.A., Inc., CMC Tiger Unit , Midland, new drill (4); Dr. State Wise Unit 1 , Culberson, new drill (3); Hay Blake 7/6 , Culberson, new drill; VLT Saturn E , Howard, new drill; VLT Sauer Elegance Unit , Martin, new drill; VLT Sauer Pantera Unit , Martin, new drill; VLT Sauer Stutzen Unit , Martin, new drill.

>> COG Operating, LLC, CB Haley F1 , Midland, new drill; CB Haley F2 , Midland, new drill; CB Haley F3 , Midland, new drill; CB Haley F4 , Midland, new drill; CB Haley F5 , Midland, new drill; HS Collings F6 , Midland, new drill; HS Collings F7 , Midland, new drill; HS Collings F8 , Midland, new drill; Mask HZ Unit , Midland, new drill (4); Pegasus Field Unit 3 , Midland, new drill (3); Rain Shadow Unit , Reeves, new drill (3); Rudd Draw B , Loving, new drill; Spanish Trail HZ Unit , Midland, new drill (5).

>> Colgate Operating, LLC, Shadrach 68 Unit , Reeves, new drill.

>> CrownQuest Operating, LLC, Halogen , Midland, new drill (2).

>> DE3 Operating. LLC, Amerada-Neal C , Upton, reclass; Amerada-Neal D , Upton, reclass; Brut N 15-16 , Reagan, new drill (2); Brut O 15-16 , Reagan, new drill (2); Grimes D 19-18 , Upton, new drill (2); Grimes E 19-18 , Upton, new drill; Grimes G 19-18 , Upton, new drill (2); Grimes H 19-18 , Upton, new drill.

>> Diamondback E&P, LLC, Bernice Matthiesen -15- , Glasscock, new drill; Black Stone 2-11 C , Reeves, new drill; Black Stone 2-11 D , Reeves, new drill; Cole Ranch 44A , Glasscock, new drill; Cowpoke State Unit C19-15-13 , Reeves, new drill (3); Daniel 11-2 A , Glasscock, new drill; Daniel 11-2 B , Glasscock, new drill; Daniel 11-2 C , Glasscock, new drill; Daniel 11-2 D , Glasscock, new drill; Dreamland State Unit C19-16-12 , Reeves, new drill; Glass 36 , Glasscock, new drill; Sherman 6-9 Unit , Pecos, new drill (2); UL Cottonflat E , Martin, new drill; UL Cottonflat F , Martin, new drill; UL Cottonflat G , Martin, new drill; UL Cottonflat H , Martin, new drill; UL Cuckoo Bee 5-19 D , Andrews, new drill; UL Leafcutter D , Andrews, new drill; Wilbanks 45 , Martin, new drill; Worsham 20 , Reeves, field transfer.

>> DP Permian Operator, LLC, Cunningham , Cochran, new drill.

>> Element Petroleum Op. III, LLC, Walker Unit 16-20 , Martin, new drill.

>> Elevation Resources, LLC, UL G 1-18 A , Andrews, new drill; UL G 1-18 B , Andrews, new drill.

>> Encana Oil & Gas (USA), Inc., Mabee 318R , Martin, new drill; Mabee 318RR , Martin, new drill; Mabee 318S , Martin, new drill (4); Mabee 318T , Martin, new drill (4); Mabee 318U , Martin, new drill (4).

>> EOG Resources, Inc., State Pathfinder , Loving, new drill (2).

>> Estancia Oil & Gas, LLC, Clinta , Borden, recompletion.

>> Eureka Prospecting Company, Sallie W. Ratliff , Ector, recompletion.

>> Fasken Oil and Ranch, Ltd., Manor Park West LS Unit , Midland, new drill.

>> Felix Energy Holdings II, LLC, Bridal Veil State W 4132-27 F , Winkler, new drill; Bridal Veil State W 4132-27 H , Winkler, new drill; Bridal Veil State W 4132-27 I , Winkler, new drill; Bridal Veil State W 4132-27 J , Winkler, new drill; Bridal Veil State W 4132-27 L , Winkler, new drill; Bridal Veil State W 4132-27 M , Winkler, new drill; Bridal Veil State W 4132-27 N , Winkler, new drill.

>> Firebird Energy, LLC, Bopie 2734 A , Ector, new drill; Bopie 2734 B , Ector, new drill.

>> Flat Creek Resources, LLC, Verancia 50-26-27 Unit 2 WA , Reeves, new drill.

>> Foreland Operating, LLC, Munson C , Irion, new drill (2).

>> Fossil Petroleum, LLC, Hamilton Ranch , Irion, new drill.

>> Hadaway Consult and Engineer, LLC, Connell A , Ector, new drill.

>> Hibernia Resources III, LLC, Bailey A , Reagan, new drill; Bailey B , Reagan, new drill; Bailey C , Reagan, new drill.

>> Hunt Oil Company, ER Unit 3-3625 50 , Upton, new drill; McDaniel B-Chriesman 60 , Glasscock, new drill.

>> Jagged Peak Energy, LLC, UTL LJ Beldin 1211-17 , Winkler, new drill (2).

>> Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit , Scurry, reenter.

Sacroc Unit , Scurry, recompletion; Yates Field Unit , Pecos, recompletion (3).

>> Ladd Oil & Gas Corporation, Williams , Irion, new drill.

>> Laredo Petroleum, Inc., Passow 25-24 (alloc-B) , Howard, new drill.

>> Lario Oil & Gas Company, Doolittle , Martin, new drill; Nimitz 11 , Martin, new drill; Nimitz 12 , Martin, new drill.

>> Luxe Operating, LLC, Abigail 218-219 Unit , Ward, new drill; Bulleit 12-15-16 Unit , Reeves, new drill.

>> Noble Energy Inc, Charles Goodnight 266-265 Unit A , Reeves, new drill (2); Charles Goodnight 266-265 Unit B , Reeves, new drill; Clay Prewit 206-207 Unit C , Reeves, new drill; Roy Bean 42-41 , Reeves, new drill; Saddleback State 42-41 , Reeves, new drill; Wyatt Earp 22-21 Unit A , Reeves, new drill.

>> Ovintiv USA, Inc., Beartooth 05A , Howard, new drill; Beartooth 05B , Howard, new drill; Beartooth 05C , Howard, new drill.

>> Park Hill Disposal, LLC, TPLT 3 SWD , Glasscock, new drill.

>> Parsley Energy Operations, LLC, Frances 12-1-B , Martin, new drill (2); Pecan State Unit , Reeves, new drill (2).

>> PDC Permian, Inc., Elkhead 4144 , Reeves, new drill.

>> Pioneer Natural Resources USA, Inc., Fisherman-Bristow 23A , Martin, new drill; Fisherman-Bristow 23B , Martin, new drill; Fisherman-Bristow 23C , Martin, new drill; Fisherman-Bristow 23D , Martin, new drill; Tom-Corson E41J , Glasscock, new drill; University 4-7A , Upton, new drill; University 4-7B , Upton, new drill; University 4-7C , Upton, new drill.

>> Platform Operating, LLC, CAO , Howard, new drill.

>> Point Energy Partners Petro, LLC, Fortson SWD , Ward, new drill; Jim Ed , Ward, new drill.

>> Primexx Operating Corporation, Beanz State Unit 159-158W , Reeves, new drill (2).

>> QEP Energy Company, UL 2539 E16 , Andrews, new drill.

>> Ring Energy, Inc., Cougar 726 A , Yoakum, new drill (3).

>> Rio Oil and Gas (Permian) II, LLC, Alexander State Unit 58-2-24 , Reeves, new drill (2).

>> Rover Petroleum Operating, LLC, Granville M. Dodge, est. , Howard, recompletion.

>> Sable Permian Resources, LLC, Mayer , Irion, new drill.

>> Scout Energy Management LLC, CR G Tract 3A , Borden, recompletion.

>> SEM Operating Company, LLC, Eaglehead B East , Reagan, new drill; Eaglehead B West , Reagan, new drill; Mayer , Irion, new drill (2).

>> SM Energy Company, Bernard , Howard, new drill; Flenderson , Howard, new drill (4).

>> Smith Energy Operating Company, Shannon Estate , Crockett, new drill.

>> Solaris Water Midstream, LLC, Hoosier SWD , Reeves, new drill.

>> Steward Energy II, LLC, Brass Monkey A , Yoakum, new drill; Brass Monkey C , Yoakum, new drill; Squints 523 , Yoakum, new drill.

>> Stronghold Energy II Operating, LLC, P.J. Lea, et al , Crane, recompletion.

>> Summit Petroleum, LLC, Cindy , Upton, new drill.

>> Surge Operating, LLC, Pamola Unit A 35-23 , Borden, new drill (2); Stanley Unit 48-01 , Howard, new drill (8).

>> Tall City Operations III, LLC, Otter 139-138 Unit W , Reeves, new drill.

>> Tam2 Squared Operating, LLC, Aggie , Runnels, new drill (2).

>> UPP Operating, LLC, Hill-Fawcett, Randee B , Sutton, recompletion.

>> Walsh Petroleum, Inc., Huffines 518 , Yoakum, new drill.

>> Wildhorse Interest, LLC, Outdraw SWD , Howard, new drill.

>> WPX Energy Permian, LLC, CBR 9-4G-56-1 , Loving, new drill; CBR 9-4K-56-1 , Loving, new drill; Herc State 6-15-54-4D , Reeves, new drill.

>> XTO Energy, Inc., Davidson Unit 2 , Upton, new drill (2); Jack Mohr-Pyke allocation , Martin, new drill.

