DRILLING REPORT: for Nov. 7 through Nov. 13

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Nov. 7 through Nov. 13 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

>> Anadarko E&P Onshore, LLC, Wiggins 1-48 Unit, Loving, new drill.

>> Boaz Energy II Operating, LLC, Helen, Terry, recompletion.

>> BPX Operating Company, State Floyd 33-96x45, Loving, new drill.

>> Capitan Energy, Incorporated, Dale State, Culberson, new drill.

>> Caprock Field Services, LLC, Meredith SW, Reeves, new drill (4).

>> Carrizo (Permian), LLC, Bush State Unit 1922, Reeves, new drill (4); Richmond West State 4239 (alloc B), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc C), Reeves, new drill.

>> Centennial Resource Prod, LLC, Predator West, Reeves, new drill (2); Russell Long A, Reeves, new drill.

>> Chevron U.S.A., Inc., Brd Astrodome Unit, Midland, new drill (10); Dr. State Wise Unit 1, Culberson, new drill (3); GBG Danger Zone 13/25 Unit, Midland, new drill (8).

>> COG Operating, LLC, Moonshine Park, Reeves, new drill; Seraphina 4516, Andrews, new drill; Seraphina 4521, Andrews, new drill; Seraphina 4522, Andrews, new drill; Seraphina 4523, Andrews, new drill; Seraphina 4524, Andrews, new drill; Seraphina 4551, Andrews, new drill; Seraphina 4552, Andrews, new drill; Seraphina 4563, Andrews, new drill.

>> ConocoPhillips Company, Blue Marlin State Unit, Reeves, new drill; Roulette, Reeves, new drill.

>> CrownQuest Operating, LLC, Avogadro, Midland, new drill (3); Avogadro C, Midland, new drill (2); Avogadro E, Midland, new drill; Avogadro F, Midland, new drill; Avogadro G, Midland, new drill; Avogadro H, Midland, new drill (4); Avogadro I, Midland, new drill; Gratis 32, Howard, new drill; Wilkinson Ranch H, Martin, new drill (10); Wilkinson Ranch 35, Martin, new drill (2).

>> DE3 Operating LLC, Dyer-Kilgore K 25-34, Martin, new drill; Dyer-Kilgore L 25-34, Martin, new drill (2).

>> Diamondback E&P, LLC, LB Epley 34-46 A, Midland, new drill (3); LB Epley 34-46 B, Midland, new drill; LB Epley 34-46 C, Midland, new drill (2); LB Epley 34-46 D, Midland, new drill (2); State Neal Lethco 10-9 G, Pecos, new drill; State Neal Lethco 10-9 H, Pecos, new drill; State Neal Lethco 29-28 E, Pecos, new drill.

>> Driftwood Energy Operating, LLC, Sierra A, Upton, new drill.

>> El Paso Natural Gas Co., LLC, CP #2343, Culberson, new drill; CP #2345, Culberson, new drill.

>> Encana Oil & Gas (USA), Inc., Neal 39A, Upton, new drill.

>> Encore Permian Operating, LLC, Kangaroo Pouch 1807, Culberson, new drill.

>> Endeavor Energy Resources, LP, Kennett 29-41 Unit 1, Upton, new drill; Kennett 29-41 Unit 2, Upton, new drill (3).

>> EOG Resources, Inc., Gemini, Loving, new drill (3).

>> Felix Energy Holdings II, LLC, UL Cathedral 1516-17 A, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 B, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 C, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 D, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 E, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 F, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 G, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 K, Ward, new drill.

>> Fortuna Resources Development, LLC, Barracuda 1312, Gaines, new drill.

>> Gordy Oil Company, Tecate, Pecos, new drill.

>> Grenadier Energy Partners II, LLC, Box 42-55, Howard, new drill.

>> Hadaway Consult and Engineer, LLC, Connell, Ector, new drill; Goose SWD, Reeves, new drill.

>> HighPeak Energy Holdings, LLC, Oldham 38-27 B Unit, Howard, new drill.

>> Jagged Peak Energy, LLC, Whiskey River 21-8, Pecos, new drill.

>> Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit, Scurry, recompletion (2).

>> Legacy Reserves Operating, LP, G.N. Donovan, Midland, new drill (2).

>> Luxe Operating, LLC, Michters State 21-26-32 Unit, Reeves, new drill.

>> Medders Oil Company, Inc., Pitchfork HHH B, King, new drill.

>> Mewbourne Oil Company, Calverley 42/31 B, Glasscock, new drill; Calverley 43/6 B, Glasscock, new drill; Glasscock Unit 44/41 B, Glasscock, new drill.

>> MexTex Operating Company, Ft. Terrett Ranch/Canyon LM/U., Sutton, new drill.

>> Noble Energy, Inc., Sky King 47-36 Unit B, Reeves, new drill.

>> Occidental Permian, Ltd., Wasson ODC Unit, Yoakum, new drill (6).

>> Oxy USA WTP, LP, McCullough 35-38-4S State, Reeves, new drill.

>> Paladin Petroleum III, LLC, Milburn 49, Crane, new drill.

>> Park Hill Disposal, LLC, Stokes 13 SWD, Reagan, new drill.

>> Parsley Energy Operations, LLC, Devin 25-24-E, Reagan, new drill; Devin 25-24-F, Reagan, new drill (2); Massey A Unit, Midland, new drill; Pecan State Unit, Pecos, new drill.

>> PetroLegacy Energy II, LLC, Thirsty Goat E Unit, Martin, new drill (2).

>> Pioneer Natural Resources USA, Inc., Stone-Gist W45A, Glasscock, new drill; Stone-Gist W45B, Glasscock, new drill; Stone-Gist W45C, Glasscock, new drill; Stone-Gist W45I, Glasscock, new drill; Stone-Gist W45J, Glasscock, new drill; University 6k, Andrews, new drill.

>> Rosehill Operating Company, LLC, Milow 14 Unit, Pecos, new drill; Silow 14 Unit, Pecos, new drill.

>> RP Operating, LLC, Bluebonnet 44-5, Howard, new drill.

>> Sable Permian Resources, LLC, Tucker RE 1 194 (alloc 03), Reagan, new drill.

>> Shell Western E&P, Bullhead 55-2-7 Lov, Loving, new drill; University 20 PW Unit, Winkler, new drill (2); University 20 TG Unit, Winkler, new drill.

>> Sheridan Production Company, LLC, L.B. Menielle, Coke, reclass.

>> Steward Energy II, LLC, Madjack 522, Yoakum, new drill (2).

>> Surge Operating, LLC, Hamlin Unit 19-18, Howard, new drill (2); Leviathan Unit A 29-17, Borden, new drill; Shroyer-Wilson Unit B 23-14, Howard, new drill; Stanley Unit 48-01, Howard, new drill.

>> Tall City Operations III, LLC, Neidermeyer 217-180 Unit E, Reeves, new drill.

>> WPX Energy Permian, LLC, Lizzy 26, Loving, new drill.

>> XTO Energy, Inc., Blalock 1301, Glasscock, new drill; Blalock 1304, Glasscock, new drill; J.S. Means, J.S. A/C 2, Andrews, new drill; John Braun A Unit 3, Midland, new drill (2); Pyke Unit 2, Martin, new drill (3); Strain 20 Unit 1, Martin, new drill (2).

>> RAILROAD COMMISSION