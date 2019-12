DRILLING REPORT: Dec. 19 through Dec. 25

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Dec. 19 through Dec. 25 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Anadarko E&P Onshore, LLC, Rainier 55-1-28 Unit, Loving, new drill (2); Sopapilla 34-137 A, Ward, new drill.

Atoka Operating Permian, LLC, Reed Ranch, Sterling, new drill.

Blackbeard Operating, LLC, Captain Morgan, Winkler, recompletion; Sealy Smith Foundation A, Winkler, new drill (2).

Centennial Resource Production, LLC, Allen, Reeves, new drill (2); Highlander A, Reeves, new drill.

CGS Operating, LLC, North Wind Unit, Gaines, new drill.

Cimarex Energy Co., American Pharoah 43 State Unit, Culberson, new drill (5).

COG Operating, LLC, Brunson A, Loving, new drill; Brunson H, Loving, new drill; TXL State U A8, Upton, new drill.

Colgate Operating, LLC, Shadrach 68 Unit, Reeves, new drill.

DE3 Operating, LLC, Brut N 15-16, Reagan, new drill (2); Brut O 15-16, Reagan, new drill (2).

Diamondback E&P, LLC, Bernice Matthiesen -15-, Glasscock, new drill; SEM West 14-23 A, Glasscock, new drill; SEM West 14-23 B, Glasscock, new drill; SEM West 14-23 C, Glasscock, new drill; State Barb 10-5 A, Reeves, new drill; State Neal Lethco 29-28 C, Pecos, new drill; State Norman 45-46 A, Reeves, new drill; State Norman 45-46 C, Reeves, new drill; Unforgiven 34 113-114 D, Ward, new drill; Warfield West G, Midland, new drill; Wilbanks Allar East Unit, Martin, new drill.

EarthStone Operating, LLC, Hamman 30D, Upton, new drill (2); Hamman 30E, Upton, new drill.

Encana Oil & Gas (USA), Inc., Iden 25A, Howard, new drill; Iden 25B, Howard, new drill; Iden 25C, Howard, new drill; Iden 25D, Howard, new drill; Iden 25E, Howard, new drill.

Endeavor Energy Resources, LP, Rio Grande 25-20SL Unit 1, Midland, new drill (2); Rio Grande 25-20SL Unit 2, Midland, new drill.

Firebird Energy, LLC, Sherry, Ector, field transfer (2).

Fusselman Resources, LLC, Jones Ranch, Gaines, recompletion.

Henry Resources, LLC, Melinda, Upton, new drill.

Hibernia Resources III, LLC, UL Boss Hogg D, Upton, new drill; UL Boss Hogg E, Upton, new drill; UL Boss Hogg F, Upton, new drill.

HighPeak Energy Holdings, LLC, Will Ed 17-29 A Unit, Howard, new drill.

Jagged Peak Energy, LLC, Eiland 1112 GG, Ward, new drill (6).

Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit, Scurry, reenter (4).

McClure Oil Company, Inc., Dunigan 367, Yoakum, reenter.

Occidental Permian, Ltd., South Curtis Ranch 3401AP, Martin, new drill; South Curtis Ranch 3403AP, Martin, new drill; South Curtis Ranch 3403DP, Martin, new drill.

PDC Permian, Inc., Buzzard South 6972, Reeves, new drill (2).

Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Chaparral, Midland, new drill; Knight, Midland, new drill.

Pioneer Natural Resources USA, Inc., Beal-Snyder W35J, Midland, new drill; Priddy-Fischer 10, Glasscock, new drill (5).

Primexx Operating Corporation, Fenway Unit 141-140E, Reeves, new drill.

QEP Energy Company, UL 2539 E1, Martin, new drill; UL 2539 E2, Martin, new drill; UL 2539 E3, Martin, new drill; UL 2539 E4, Martin, new drill; UL 2539 E5, Martin, new drill; UL 2539 E7, Martin, new drill; UL 2539 E8, Andrews, new drill; UL 2539 E9, Andrews, new drill; UL 2539 E10, Andrews, new drill; UL 2539 E11, Andrews, new drill; UL 2539 E12, Andrews, new drill; UL 2539 E17, Martin, new drill.

SEM Operating Company, LLC, Eaglehead B West, Reagan, new drill; Ham B1, Reagan, new drill; Ham C1, Reagan, new drill.

SM Energy Company, McMurphy, Howard, new drill.

Trilogy Operating, Inc., TCG 27, Glasscock, recompletion.

WPX Energy Permian, LLC, CBR 35-38-56-1, Loving, new drill (3).

