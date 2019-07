DRILLING REPORT: July 18 through July 24

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for July 18 through July 24 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

>> Anadarko E&P Onshore, LLC, Bullhead 55-1-22 Unit B, Loving, new drill; Heron 54-2-4 Unit, Loving, new drill (2).

>> Apache Corporation, University 2404 East B, Reagan, new drill; University 2404 East C, Reagan, new drill; University 2404 East D, Reagan, new drill.

>> Aqua Terra Permian, LLC, Deets SWD, Midland, new drill; Dishwater SWD, Midland, new drill.

>> Atoka Operating Permian, LLC, Reed Ranch, Sterling, new drill.

>> Bayswater Operating Company, LLC, Shenandoah 11-2-58, Howard, new drill; Wonderful Life 5-8, Howard, new drill; Bandolero 5-8, Howard, new drill; Mr. Hobbs 11-14, Howard, new drill.

>> BHP Billiton Petroleum (TX Gath.), LLC, Niagara 57-T1-32 SWD, Reeves, new drill; Squiggy 58-T2-12 SWD, Reeves, new drill (2); Victoria 55-T2-8 SWD, Loving, new drill.

>> BHP Billiton Petroleum (TxLa Op.) Co., State Lost & Found 57-T2-20x17, Reeves, new drill (5); State Money 57-T3-20, Reeves, new drill; State Pride 57-T3-38, Reeves, new drill.

>> Birch Operations, Inc., Traveler 18-30 G, Howard, new drill (2).

>> Blackbeard Operating, LLC, Landlubber, Crane, new drill; Sealy Smith Foundation A, Winkler, new drill; Sealy-Smith Foundation B, Winkler, new drill; 6 Pounder SENE, Crane, new drill.

>> Centennial Resource Production, LLC, Lucy Prewit, Reeves, new drill (2); Predator West A, Reeves, new drill; Red Rock A Unit, Reeves, new drill (2).

>> COG Operating, LLC, Revolver C Unit, Loving, new drill (2).

>> Colgate Operating, LLC, Lone Ranger 30, Ward, new drill (2); J.A. Hord 8-9 Unit, Reeves, new drill; Okinawa 24-11 Unit, Reeves, new drill.

>> CrownQuest Operating, LLC, Copper, Howard, new drill; Copper E, Howard, new drill.

>> DE3 Operating, LLC, Shady Oaks I 48-37, Midland, new drill (5); Shady Oaks K 48-37, Midland, new drill (2); Shady Oaks M 48-37, Midland, new drill (2); Shady Oaks N 48-37, Midland, new drill (2); Shady Oaks O 48-37, Midland, new drill (5).

>> Diamondback E&P, LLC, Cameron 4-3 A, Pecos, new drill; Cameron 4-3 B, Pecos, new drill; Deguello Unit 54-7-2, Reeves, new drill (2); State Neal Lethco 7-8 G, Pecos, new drill; State Neal Lethco 7-8 H, Pecos, new drill; Sunlight 208-1, Pecos, new drill (2).

>> Dominion Natural Resources, LLC, Yates IG G-1, Pecos, new drill (4).

>> Earthstone Operating, LLC, Benedum North 10-5, Upton, new drill (3); Malone West 4-5 A, Reagan, new drill; Malone West 4-5 B, Reagan, new drill.

>> Encana Oil & Gas USA, Inc., Jonah Unit 0916, Howard, new drill.

>> Endeavor Energy Resources, LP, Rio San Marcos 36-45 Unit 1A, Midland, new drill (5).

>> EOG Resources, Inc., State Dragonfly Unit, Reeves, new drill (2).

>> Fasken Oil and Ranch, Ltd., Manor Park, Midland, new drill (3).

>> Four Corners Petroleum II, LLC, G.W. O’Brien, et al, Ward, new drill.

>> Gordy Oil Company, Pan Head, Pecos, new drill (2); Riazul, Pecos, new drill; Electra Glide, Pecos, new drill.

>> Grenadier Energy Partners II, LLC, Chevron 3-56 Unit, Howard, new drill (2).

>> Guidon Energy Management Services, LLC, George Washington Wolcot (AJ), Martin, new drill (8).

>> Hannathon Petroleum, LLC, Furrh 5, Howard, new drill (2).

>> Henry Resources, LLC, Melinda, Upton, new drill (3).

>> Hibernia Resources III, LLC, Sheriff Justice A, Reagan, new drill; Sheriff Justice B, Reagan, new drill; Sheriff Justice C, Reagan, new drill.

>> Hunt Oil Company, Burnett, S.B. Estate AAA, King, recompletion; University 1-2 80, Upton, new drill.

>> Impetro Operating, LLC, Tiger, Winkler, new drill.

>> Jagged Peak Energy, LLC, UTL 2833-17, Ward, new drill (3); Eiland 1806C-33, Ward, new drill.

>> Jetta Operating Company, Inc., Barstow 14 C, Ward, new drill; Barstow 19 C, Ward, new drill; Covert 34-183 C, Ward, new drill; Martha 34-182 C, Ward, new drill.

>> Jilpetco, Inc., Wilson, Pecos, new drill.

>> Junction Resources Op., LLC, Jensen 52 SWD, Martin, new drill.

>> Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit, Scurry, new drill (8); Yates Field Unit, Pecos, recompletion.

>> Lario Oil & Gas Company, Mott 3, Martin, new drill.

>> Luxe Operating, LLC, Josh 201-202 Unit, Ward, new drill.

>> Matador Production Company, Carthel 31-TTT-B02 WF, Loving, new drill; Magnus Larson 04-TTT-B02, Loving, new drill.

>> McClure Oil Company, Inc., Post-Montgomery, Garza, reenter.

>> MDC Texas Operator, LLC, Just Call Me Ken 8-82 Unit, Reeves, new drill (2); Russells Reserve 8-82 Unit, Reeves, new drill.

>> Mesquite SWD, Inc., Colt McCoy SWD, Loving, new drill; Ricky Williams SWD, Loving, new drill (3).

>> Murchison Oil and Gas, LLC, Bonnie Parker Unit 32-41, Howard, new drill; Clyde Barrow Unit 32-41, Howard, new drill.

>> Noble Energy, Inc., Curly Bill State 25-26 Unit A, Reeves, new drill (2); Curly Bill State 25-26 Unit B, Reeves, new drill (2); Lulu Parr State 199-200 Unit B-1, Reeves, new drill; Lulu Parr State 199-200 Unit B-2, Reeves, new drill; Lulu Parr State 199-200 Unit B-3, Reeves, new drill.

>> Oasis Petroleum Permian, LLC, University 12-18, Ward, field transfer (2); UL Kerwin B 18-12-13, Ward, new drill; UL Wapati C 18-20-21, Ward, new drill; UL Washakie A 18-29, Ward, new drill.

>> Oxy USA WTP, LP, Weinert State 34-39-6S, Reeves, new drill; Betty Lou 22, Reeves, new drill.

>> P4 Operating, LLC, Iden, Howard, reenter.

>> Parsley Energy Operations, LLC, Jack 25B-24C-G, Upton, new drill.

>> Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Mustang, Midland, new drill.

>> Petrolegacy Energy II, LLC, Thirsty Goat E Unit, Martin, new drill (2).

>> Pinon Operating, LLC, Brittany 43-07, Dawson, new drill.

>> Pioneer Natural Resources USA, Inc., University 7-43, Andrews, new drill (2).

>> QEP Energy Company, UL 1125 W1, Andrews, new drill; UL 1125 W2, Andrews, new drill; UL 1125 W3, Andrews, new drill; UL 1125 W4, Andrews, new drill; UL 1125 W5, Andrews, new drill; UL 1125 W6, Andrews, new drill; UL 1125 W7, Andrews, new drill.

>> Relentless Permian Operating, LLC, Canon Ranch Unit, Borden, recompletion (2).

>> Ring Energy, Inc., Bearkat 599, Yoakum, new drill (2); Undine, Andrews, new drill.

>> Rover Petroleum Operating, LLC, Granville M. Dodge, est., Howard, recompletion; Granville M. Dodge, est., Howard, new drill.

>> RP Operating, LLC, Peach B 231-224, Reagan, new drill.

>> Sabinal Energy Operating, LLC, Syco Unit, Gaines, new drill (3).

>> Shell Western E&P, Allen 55-2-44 Lov Unit E, Loving, new drill (2).

>> Shenandoah Resources, LLC, LMT, Borden, recompletion.

>> Silver Creek Permian Op. Co., LLC, Sherman SWD, Cochran, new drill.

>> SM Energy Company, Burgundy, Howard, new drill; CVX Katie (SA) U, Upton, new drill; Triton SWD, Martin, new drill.

>> Smith Energy Operating Company, Fambrough 14, Dawson, new drill.

>> Solaris Water Midstream, LLC, Bravo SWD, Loving, new drill; Foxtrot SWD, Loving, new drill; Iron Man SWD, Culberson, new drill; Kesey South, Reeves, new drill; Kesey, Reeves, new drill; Massingill North, Reeves, new drill; Massingill, Reeves, new drill; Thanos SWD, Reeves, new drill; Kilo SWD, Winkler, new drill; Tango SWD, Winkler, new drill; Cowboy SWD, Howard, new drill.

>> Steward Energy II, LLC, Skinny Dennis 468, Yoakum, new drill.

>> Summit Petroleum, LLC, Racheal 1, Upton, new drill; Racheal 2, Upton, new drill; Racheal 3, Upton, new drill; Racheal 4, Upton, new drill; Racheal 5, Upton, new drill; Racheal 6, Upton, new drill.

>> Surge Operating, LLC, Faun Unit A 15-22, Borden, new drill; Hamlin-Middleton Unit 16-21, Howard, new drill; Newton Unit 06-43, Howard, new drill (2); Sledge Unit 06-07, Howard, new drill; Esco Hamlin Unit 20-17, Howard, new drill (2); Evans-Antell Unit B 46-03, Howard, new drill (5).

>> Tejas Permian Operating, LLC, Tejas Allred SWD, Martin, new drill.

>> Tracker Resource Development III, LLC, Barnhart, Irion, new drill (3).

>> UpCurve Energy, LLC, Herd 20, Reeves, new drill (2).

>> Velocity Water Solutions, LP, Cowbell SWD, Loving, new drill; Pearl SWD, Reeves, new drill; Poncho SWD, Midland, new drill; Twister SWD, Reeves, new drill.

>> WPX Energy Permian, LLC, Blue 34, Loving, new drill; Checkers 14, Loving, new drill.

>> XTO Energy, Inc., Fullerton Clearfork Unit, Andrews, new drill (2); Patricia-Norris Allocation, Martin, new drill (3); Snooper OW-58-54 2B1, Pecos, new drill; Snooper OW-58-54 3B1, Pecos, new drill; Snooper OW-58-54 WA1, Pecos, new drill; Snooper OW-58-54 WB1, Pecos, new drill; Snooper OW-58-54 WB2, Pecos, new drill; Viserion Unit 1, Martin, new drill (3).

>> Zarvona Energy, LLC, Cowden, Ector, new drill.

>> RAILROAD COMMISSION