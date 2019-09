DRILLING REPORT: Aug. 28 through Sept. 4

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Aug. 28 through Sept. 4 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

>> Anadarko E&P Onshore, LLC, APC Fee 6, Loving, new drill; Becker 6-29 Unit A, Reeves, new drill; Potomac 29-2 Unit, Loving, new drill (2); Hughes & Talbot 75-29 Unit A, Loving, new drill.

>> Apache Corporation, Longs Peak State Unit, Reeves, new drill.

>> APC Water Holdings 1, LLC, APC 57-2-15, Reeves, new drill (2); APC 57-2-21, Reeves, new drill.

>> APR Operating, LLC, Javelina SWD, Culberson, new drill.

>> BASA Resources, Inc., Foster, Mary, Mitchell, reclass.

>> Bayswater Operating Company, LLC, Bandolero 5-8, Howard, new drill; Wonderful Life 5-8, Howard, new drill.

>> Birch Operations, Inc., Jake the Snake SWD, Martin, new drill.

>> Blackbeard Operating, LLC, 6 Pounder NWSW, Crane, new drill; Ocracoke Island, Ward, new drill; Widow Maker, Winkler, new drill.

>> BPX Operating Company, State Kate Olson 57-T2-17x8, Reeves, new drill.

>> BTA Oil Producers, LLC, Blacktop 21601 1, Reeves, new drill.

>> Carrizo (Permian), LLC, Lovelace State Unit A912, Reeves, new drill.

>> Centennial Resource Production, LLC, Doc Watson, Reeves, new drill (2).

>> Champion Lone Star Operating, LLC, S.M. Halley, Winkler, new drill (2).

>> Chevron U.S.A., Inc., Dr. State Wise Unit 1, Culberson, new drill; Taylor Ranch State Unit, Culberson, new drill; Vlt Sako Bavarian Unit, Martin, new drill; Vlt Sako Finnfire Unit, Martin, new drill; Vlt Sako Kodiak Unit, Martin, new drill.

>> Cholla Petroleum, Inc., Pitchfork Parker, King, new drill.

>> Cimarex Energy Co., Tim Tam 24 F, Culberson, new drill.

>> COG Operating, LLC, Calverley 37-36, Glasscock, new drill (6); Spanish Trail 3-10 HZ Unit, Midland, new drill; TXL-Powell A12, Upton, new drill; TXL-Powell A13, Upton, new drill.

>> ConocoPhillips Company, Frank B, Ector, new drill.

>> Crimson Exploration Operating, Inc., Old Salt SWD 15-1, Pecos, new drill.

>> Cross Timbers Energy, LLC, Ida McDonald, Ector, new drill.

>> CrownQuest Operating, LLC, FR Catalyst E 94, Midland, new drill; Miscanthus 1612, Howard, new drill; Sweetgum, Martin, new drill (2); Sweetgum E, Martin, new drill (2).

>> Diamondback E&P, LLC, Neal Lethco 34-33 B Unit, Pecos, field transfer; Sibley 3-4 B, Pecos, new drill; Trailand A Unit, Midland, new drill (2).

>> Discovery Natural Resources, LLC, North Creek B, Reagan, new drill.

>> Double Drop SWD, LLC, Grizzly SWD, Upton, new drill.

>> Encana Oil & Gas (USA), Inc., Abel 18G, Howard, new drill (2); Abel 18X, Howard, new drill; HNE 249S, Martin, new drill.

>> Endeavor Energy Resources, LP, Rio Concho 34-46 D, Midland, new drill.

>> Fasken Oil and Ranch, Ltd., Fee AS, Midland, recompletion.

>> FED Operating, LLC, Neander SWD, Martin, new drill.

>> Felix Energy Holdings II, LLC, Mosquito 1108-74 W, Winkler, new drill; Smokin Joe 4441-28 B, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 C, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 D, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 E, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 F, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 G, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 H, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 I, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 J, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 K, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 L, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 M, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 N, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 P, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 Q, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 R, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 S, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 U, Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 V, Loving, new drill.

>> Felix Water, LLC, PBAR SWD, Loving, new drill (2).

>> Golden Oil and Ranch, LLC, McNeill, Runnels, new drill.

>> Hadaway Consult and Engineer, LLC, Cowden, Ector, new drill.

>> Halcon Operating Co., Inc., Bailey, Reeves, field transfer.

>> Highpeak Energy Holdings, LLC, Cole 36-37 A Unit, Howard, new drill.

>> Hunt Oil Company, McDaniel B-Chriesman 10, Glasscock, new drill; McDaniel B-Chriesman 20, Glasscock, new drill.

>> Impetro Operating, LLC, Grizzly, Winkler, new drill.

>> Jagged Peak Energy LLC, Eiland 1806C-33, Ward, new drill (2); State Quadricorn 1617B GG H, Ward, new drill; State Quadricorn 1617C GG H, Ward, new drill.

>> Kinder Morgan Production Co., LLC, Yates Field Unit, Pecos, recompletion.

>> Luxe Operating, LLC, Bulleit 12-15-16W, Reeves, new drill; Davis 201-200-199 Unit, Ward, new drill.

>> Mongoose Energy, LLC, Osprey State West Unit, Pecos, new drill.

>> Noble Energy, Inc., Wild Bill Hickok 205 A, Reeves, field transfer.

>> Oasis Petroleum Permian, LLC, UL Tensleep 20-47, Ward, new drill.

>> Occidental Permian, Ltd., South Foster Unit, Ector, new drill.

>> Overflow Energy, LLC, Smiley SWD, Martin, new drill.

>> Oxy USA, Inc., Sugg-Farmar 23, Irion, recompletion.

>> Parsley Energy Operations, LLC, Diamond Rio 9-16-E, Midland, new drill; Hogan 1-24D, Midland, new drill; Julia 45-4-B, Glasscock, new drill (2); Mary 18-7A-C, Upton, new drill; Mary 18-7A-D, Upton, new drill; Redbud State Unit, Pecos, new drill (2); Reese 15E-10-E, Upton, new drill.

>> Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Mustang, Midland, new drill.

>> PetroLegacy Energy II, LLC, Tito’s 31-42, Martin, new drill (4).

>> Pioneer Natural Resources USA, Inc., Brook N-13D, Upton, new drill; Brook N-13E, Upton, new drill; Brook N-13F, Upton, new drill (2); McClintic-O’Daniel 60M, Midland, new drill (2); McClintic-O’Daniel 60R, Midland, new drill; Turner W43, Midland, new drill (6).

>> PRI Operating, LLC, Tiger Unit 21A64, Reeves, new drill; Tiger Unit 21B61, Reeves, new drill; Tiger Unit 21B62, Reeves, new drill; Tiger Unit 21B63, Reeves, new drill.

>> Primexx Operating Corporation, Poutine Unit 57-330W, Reeves, new drill.

>> QEP Energy Company, UL 1125 W9, Andrews, new drill.

>> Ring Energy, Inc., Bruce E. Gentry, Jr. 647, Yoakum, new drill (2).

>> Sabalo Operating, LLC, Bow Tie 41-44, Howard, new drill (2); Garon 27-22, Howard, new drill (2).

>> Sabinal Energy Operating, LLC, Wharton Unit, Gaines, recompletion (4).

>> Shell Western E&P, Wahoo 53-2-23 Lov Unit, Loving, new drill.

>> Siltstone Resources Op. II, LLC, State Hayter 29/32, Pecos, new drill.

>> SM Energy Company, Taggert Louise C, Howard, new drill.

>> Stronghold Energy II Operating, LLC, M.B. McKnight, Crane, recompletion.

>> Summit Petroleum, LLC, Racheal 7, Upton, new drill.

>> Surge Operating, LLC, Evans-Antell Unit B 46-03, Howard, new drill (4); Unicorn Unit B 37-04, Borden, new drill; Wolfe-Brophy Unit 45-04, Howard, new drill (6).

>> Triple Crown Resources, LLC, Wanoreck B Pooled Unit, Irion, new drill.

>> Walsh Petroleum, Inc., WBD SAU, Yoakum, new drill.

>> WPX Energy Permian, LLC, Boyd 21, Loving, new drill; CBR 18-19J-56-1, Loving, new drill.

>> XTO Energy, Inc., Blalock 1303, Glasscock, new drill; Dark Star Unit 1 & 2 (allocation), Martin, new drill (3); John Braun B Unit 1, Midland, new drill (2); John Braun B Unit 2, Midland, new drill (2); Nobles, Midland, new drill (3); TXL 21 Unit 1, Midland, new drill.

>> Zarvona Energy, LLC, Big Max 13, Andrews, new drill.

>> RAILROAD COMMISSION