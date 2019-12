DRILLING REPORT: Nov. 21 through Nov. 26

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Nov. 21 through Nov. 26 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Anadarko E&P Onshore, LLC, Ebony 55-1-40 Unit, Loving, new drill; Redbud 55-1-12 Unit, Loving, new drill (3).

Apache Corporation, Seth Campbell, Winkler, new drill (2); Seth Campbell, Winkler, recompletion.

Approach Operating, LLC, Pangea West, Crockett, new drill.

APR Operating, LLC, Big Red State Unit 32, Culberson, new drill (2).

Birch Operations, Inc., Big Jay 10-15 D, Martin, new drill.

Blackbeard Operating, LLC, 6 Pounder NE, Crane, new drill; 6 Pounder NW, Crane, new drill; Captain Kidd, Winkler, new drill; Francis Drake N, Winkler, new drill; Landlubber, Crane, new drill; Spanish Main W, Winkler, new drill; Stede Bonnet, Crane, new drill (3); Stede Bonnet NW, Crane, new drill; Yellow Jack NWSW, Crane, new drill.

Blackbuck Resources, LLC, True Blue SWD, Culberson, new drill.

Browning Oil Company, Inc., Promised Land 54, Scurry, new drill.

Callon Petroleum Operating Co., Amphitheater A1, Ward, new drill (2); Amphitheater A2, Ward, new drill; Amphitheater A3, Ward, new drill; Amphitheater A4, Ward, new drill; Amphitheater A5, Ward, new drill.

Carr Resources, Inc., Wolters 239, Scurry, new drill.

Carrizo (Permian), LLC, Zeman-State (alloc G) 4042, Reeves, new drill; Zeman-State (alloc L) 4042, Reeves, new drill; Zeman-State (alloc M) 4042, Reeves, new drill; Zeman-State (alloc N) 4042, Reeves, new drill.

Chevron U.S.A., Inc., BRD Astrodome Unit, Midland, new drill (2); CMC Candlestick A, Midland, new drill; CMC Candlestick B, Midland, new drill; CMC Candlestick C, Midland, new drill; CMC Candlestick D, Midland, new drill; CMC Candlestick E, Midland, new drill; CMC Candlestick F, Midland, new drill; DR State Wise Unit 1, Culberson, new drill (8); GBG Danger Zone 13/25 F, Midland, new drill; Rev GF State T7 50, Reeves, new drill (5).

COG Operating, LLC, Big Chief, Reeves, new drill; Brunson F, Loving, new drill; Rudd Draw A, Loving, new drill; Rudd Draw B, Loving, new drill; TXL State R A4, Midland, new drill.

ConocoPhillips Company, Roulette, Reeves, new drill.

CrownQuest Operating, LLC, Gratis 32, Howard, new drill; Gratis E, Howard, new drill (4); Gratis F, Howard, new drill (2); Gratis G, Howard, new drill (2).

Diamondback E&P, LLC, Cameron 4-3 A, Pecos, new drill; Cameron 4-3 B, Pecos, new drill; Liberty State Unit 9-69, Reeves, new drill (2); Neal Lethco 29-2 F, Pecos, new drill; State Cliffhanger 26-27 Unit, Pecos, new drill; State Lincoln 8-1 Unit, Pecos, new drill; Ty Ranch West, Martin, new drill (8); Westlaw 0409 W, Glasscock, new drill; Westlaw 0409 X, Glasscock, new drill; Westlaw 0508 B, Glasscock, new drill; Westlaw 0508 C, Glasscock, new drill; Westlaw 0508 E, Glasscock, new drill; Westlaw 0508 F, Glasscock, new drill.

Encana Oil & Gas (USA), Inc., Davidson 48B, Upton, new drill (2); Wegner 35D, Howard, new drill (2); Wegner 35E, Howard, new drill.

Endeavor Energy Resources, LP, Kraken 10-3 E1, Howard, new drill; Rosalie 6-3 Unit 2A, Martin, new drill (5).

Felix Water, LLC, PBAR SWD, Loving, new drill (2).

Golden Oil and Ranch, LLC, Brown, Runnels, new drill; Brown A, Runnels, reenter; Nitsch, Runnels, new drill; Reed, Runnels, new drill.

Gordy Oil Company, Herradura, Pecos, new drill.

Guidon Energy Management Services, LLC, Buck (AK), Martin, new drill (4).

Gunn Oil Company, Arnold, King, new drill.

Hunt Oil Company, University 13-24 20, Upton, new drill.

Jagged Peak Energy, LLC, Venom 6261A-34, Ward, new drill (4); Venom 6261B-34, Ward, new drill (2).

Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit, Scurry, reenter; Sacroc Unit, Scurry, recompletion (2); Yates Field Unit, Pecos, recompletion (2).

Lario Oil & Gas Company, Halsey 9, Martin, new drill (4); Nimitz 11, Martin, new drill; Nimitz 12, Martin, new drill.

LeClair Operating, LLC, Liberty, Kent, new drill.

Lime Rock Resources IV-A, LP, University FI, Andrews, new drill.

Luxe Operating, LLC, Garrison Brothers State Unit, Reeves, new drill; Mary Grace 201-202 Unit, Ward, new drill (2).

Matador Production Company, Larson 04-TTT-B02, Loving, new drill.

MexTex Operating Company, Ft. Terrett Ranch/Canyon LM/U., Sutton, new drill (7); Schwienning, Sutton, recompletion.

Midland Energy, Inc., Bynum 2, Upton, new drill.

Oasis Petroleum Permian, LLC, UL Roy A 17-35-13, Ward, new drill; UL Roy B 17-35-13, Ward, new drill; UL Roy C 17-35-13, Ward, new drill; UL Roy D 17-35-13, Ward, new drill; UL Roy E 18-4-13, Ward, new drill; UL Roy F 18-4-13, Ward, new drill; UL Roy G 18-4-13, Ward, new drill; UL Roy H 18-4-13, Ward, new drill.

Oxy USA WTP, LP, Scimitar, Ector, recompletion (2).

Paladin Petroleum III, LLC, Carter 22-15, Howard, new drill; Cross, Crane, new drill.

Park Hill Disposal, LLC, Stokes 13 SWD, Reagan, new drill.

Parsley Energy Operations, LLC, Bevo 28-33-F, Martin, new drill; Devin 25-24-C, Reagan, new drill; Devin 25-24-D, Reagan, new drill; Marienfeld 13-24-D, Martin, new drill (2); Marienfeld 13-24-E, Martin, new drill (2).

Pinon Operating, LLC, Chocolate Lab 40-33, Dawson, new drill.

Pioneer Natural Resources USA, Inc., Brook O-2Q, Upton, new drill; University 4-7D, Upton, new drill; University 4-7E, Upton, new drill; University 4-7F, Upton, new drill.

Primexx Operating Corporation, Black Flag State Unit 253-254E, Reeves, new drill.

Ruckus Energy Operating, LLC, BGD, Winkler, new drill.

Sabalo Operating, LLC, Vince Everett 13-12, Howard, new drill (6).

Sable Permian Resources, LLC, Woods 211-218 (alloc 05), Reagan, new drill.

Shell Western E&P, VJ Ranch-Link 55-2-16 Lov NA, Loving, new drill; VJ Ranch-Link 55-2-21 Lov SA, Loving, new drill; VJ Ranch-Link 55-2-21 Lov SB, Loving, new drill; VJ Ranch-Link 55-2-21 Lov SC, Loving, new drill.

Siltstone Resources Operating II, LLC, Espada State, Pecos, new drill.

Southwest Royalties, Inc., Nannie May 342, Yoakum, recompletion.

Stone Creek Operating, LLC, Shannon Hospital 1, Crockett, new drill.

Stronghold Energy II Operating, LLC, M.B. McKnight, Crane, recompletion.

Surge Operating, LLC, Stanley Unit 48-01, Howard, new drill.

Tall City Operations III, LLC, Conger Unit 185-184 B, Reeves, new drill.

Tejas Permian Operating, LLC, Tejas Williams SWD, Martin, new drill.

Three Span Oil & Gas, Inc., Mapache Grande 144, Scurry, new drill; Thunder Valley 003 Unit, Scurry, new drill.

Titus Oil & Gas Production, LLC, Nighthawk State SWD, Reeves, new drill.

Tracker Resource Development III, LLC, Barnhart N98, Irion, new drill.

WPX Energy Permian, LLC, Boyd 21, Loving, new drill.

XTO Energy, Inc., Cordona Lake WC, Crane, recompletion; Icarus C2-5-8 WB1, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WA2, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WB2, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WA3, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WB3, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WA4, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WA5, Pecos, new drill; Icarus C2-5-8 WA6, Pecos, new drill; John Braun A Unit 3, Midland, new drill (2); Patricia Unit 2, Martin, new drill; Texas Tea 15-10 1015, Reagan, new drill.

