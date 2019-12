DRILLING REPORT: Nov. 27 through Dec. 4

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Nov. 27 through Dec. 4 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Apache Corporation, Seth Campbell, Winkler, new drill.

Birch Operations, Inc., Willie the Wildcat 3-15 A, Martin, new drill (3); Willie the Wildcat 3-15 B, Martin, new drill (4); Willie the Wildcat 3-15 C, Martin, new drill (2); Willie the Wildcat 3-15 D, Martin, new drill (4); Willie the Wildcat 3-15 E, Martin, new drill (3).

Blackbeard Operating, LLC, 6 Pounder NWNE, Crane, new drill; 6 Pounder SW, Crane, new drill; Commandeer, Winkler, new drill; Sealy Smith Foundation A, Winkler, new drill; Stede Bonnet NW, Crane, new drill; Yellow Jack NW, Crane, new drill.

Callon Petroleum Operating Co., Elk Alley A1, Ward, new drill; Elk Alley A2, Ward, new drill; Winchester A2, Ward, new drill.

CGS Operating, LLC, North Wind Unit, Gaines, new drill.

Chevron U.S.A., Inc., GBG Danger Zone 13/25 A, Midland, new drill (2); GBG Danger Zone 13/25 B, Midland, new drill; GBG Danger Zone 13/25 C, Midland, new drill (2); GBG Danger Zone 13/25 D, Midland, new drill; GBG Danger Zone 13/25 E, Midland, new drill (2); GBG Danger Zone 13/25 G, Midland, new drill (2); GBG Danger Zone 13/25 H, Midland, new drill; GBG Danger Zone 13/25 I, Midland, new drill (2); GBG Danger Zone 13/25 J, Midland, new drill; GBG Danger Zone 13/25 K, Midland, new drill (2).

Cimarex Energy Co., Red Lodge C20-11 C, Reeves, new drill.

COG Operating, LLC, Mabee DDA 3609HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 3611HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 4401HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 4403HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 4406HS, Andrews, new drill; Mabee J.E. A Nct-1 3102H, Martin, new drill; Mabee J.E. A Nct-1 3103H, Martin, new drill.

Colgate Operating, LLC, Shadrach 68 Unit, Reeves, new drill.

CrownQuest Operating, LLC, Avogadro C, Midland, new drill; Avogadro E, Midland, new drill; Magnolia, Howard, new drill (2).

Discovery Natural Resources, LLC, Bullhead, Reagan, new drill (3); North Creek B, Reagan, new drill (2).

Discovery Operating, Inc., Holzgraf CT (SA) H, Upton, new drill; Holzgraf CT (SA) W, Upton, new drill; Holzgraf CT (SA) X, Upton, new drill.

Encana Oil & Gas (USA), Inc., Slater 16, Howard, field transfer (2); Yarbar 16, Howard, field transfer (2).

Encana Oil & Gas USA Inc., Abbie Laine 30E, Midland, new drill (3); Abbie Laine 30F, Midland, new drill (4); Abbie Laine 30G, Midland, new drill; Abbie Laine 30XX, Midland, new drill.

Energen Resources Corporation, Parker Farms NS 25-28 02, Martin, new drill.

Environmental Disposal Systems, Ricker 39 SWD, Reagan, new drill.

Firebird Energy, LLC, Averitt SWD, Ector, new drill; Charlotte SWD, Ector, new drill; Opie SWD, Ector, new drill.

Hadaway Consult and Engineer, LLC, Cowden, Ector, new drill (2).

HighPeak Energy Holdings, LLC, Bigby 17-29 B Unit, Howard, new drill (2).

Kinder Morgan Production Co., LLC, Yates Field Unit, Pecos, recompletion.

Lario Oil & Gas Company, Patton 2, Midland, new drill.

Mammoth Exploration, LLC, Mary Price, Pecos, recompletion.

Manti Tarka Permian Op., LLC, Barbaro 119-120 E, Ward, new drill; Barbaro 119-120 F, Ward, new drill; Barbaro 119-120 G, Ward, new drill; Barbaro 119-120 H, Ward, new drill.

MDC Texas Operator, LLC, Copperhead 23, Reeves, new drill.

Mustang SWD Operating, LLC, E. Mentone 19-1 SWD, Loving, new drill.

Occidental Permian, Ltd., Midcross Dev. Unit, Upton, new drill; North Cross (Dev.) Unit, Upton, new drill (2).

Oxy USA, Inc., Newton, Howard, field transfer.

Parsley Energy Operations, LLC, Bevo 28-33-G, Martin, new drill; Devin 25-24-D, Reagan, new drill.

PDC Permian, Inc., Elkhead 4144, Reeves, new drill.

Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Charger, Midland, new drill.

Petrolegacy Energy II, LLC, Thirsty Goat E Unit, Martin, new drill.

Pioneer Natural Resources USA, Inc., Hazelwood-Graham 48A, Martin, new drill; Hazelwood-Graham 48B, Martin, new drill; Hazelwood-Graham 48C, Martin, new drill; Hazelwood-Graham 48D, Martin, new drill; Hazelwood-Graham 48E, Martin, new drill; Texas Ten Y PU, Midland, new drill.

Point Energy Partners Petro, LLC, Point Blue, Ward, new drill; Point Red, Ward, new drill; Point White, Ward, new drill.

PRI Operating, LLC, Daytona Unit 1B14, Reeves, new drill.

Providence Operating, LLC, B and B, Loving, new drill (2).

Steward Energy II, LLC, Fandango 536, Yoakum, new drill (2).

Surge Operating, LLC, Wolfe-Jones Unit A 04-09, Howard, new drill (2).

Texland Petroleum, LP, Branex American, Gaines, new drill.

Three Span Oil & Gas, Inc., J.L. Kight, Scurry, new drill; A.F. Kuss, Scurry, new drill.

XTO Energy, Inc., John Braun A Unit 3, Midland, new drill (2).

