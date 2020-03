DRILLING REPORT: March 5 through March 11

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for March 5 through March 11 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Anadarko E&P Onshore, LLC, Beartooth 54-1-34 Unit, Loving, new drill (2).

Apache Corporation, University 4-30, Upton, recompletion.

APR Operating, LLC, DalTex Munn Unit 42-43, Culberson, new drill (2).

Blackbeard Operating, LLC, Sealy-Smith Foundation B, Winkler, new drill.

Bosque Texas Oil, LLC, King George, Ward, new drill.

BPX Operating Company, State Crimm 0-65-67, Reeves, new drill.

Brahman Resource Partners, LLC, King of the Hill 33, Pecos, new drill.

Capitan Energy, Incorporated, Dale State, Culberson, new drill.

Chevron U.S.A., Inc., Hay Denise 05, Culberson, new drill (2); SOA Scharbauer SE, Midland, new drill (11); SOA Scharbauer SW, Midland, new drill.

COG Operating, LLC, Afterbuzz East B Unit, Loving, new drill; Aftermath West A Unit, Loving, new drill; Left Hand Bull Unit, Reeves, new drill.

Diamondback E&P, LLC, Black Stone State 1-12 E, Pecos, new drill; Black Stone State 1-12 F, Pecos, new drill; Mabee Breedlove T, Martin, new drill; Mabee Breedlove W, Martin, new drill.

Double Drop SWD, LLC, Wapiti SWD, Midland, new drill.

Element Petroleum Op. III, LLC, Shape Shifter Unit 80-85, Martin, new drill.

Endeavor Energy Resources, LP, Crespi 38, Midland, new drill.

EOG Resources, Inc., Titan 7, Loving, new drill (7).

Fasken Oil and Ranch, Ltd., Manor Park East Unit, Midland, new drill; Manor Park West MS Unit, Midland, new drill.

Felix Energy Holdings II, LLC, UL Baldwin 352623-21 A, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 B, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 C, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 D, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 E, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 F, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 G, Winkler, new drill; UL Mill 3427-21 D, Winkler, new drill; UL Mill 3427-21 E, Winkler, new drill; UL Mill 3427-21 F, Winkler, new drill; UL Mill 3427-21 G, Winkler, new drill; UL Mill 3427-21 H, Winkler, new drill; UL Mill 3427-21 I, Winkler, new drill.

Foreland Operating, LLC, Captain Coll 15, Irion, new drill.

Fortress Operating Company, LLC, Neander SWD 55, Martin, new drill (2); Neander SWD 9, Martin, new drill (2).

Henry Resources, LLC, Kyla F, Midland, new drill; Kyla G, Midland, new drill.

HighPeak Energy Holdings, LLC, Mann 13-33 A Unit, Howard, new drill (2).

HPPC, Inc., Monroe Unit, Ward, recompletion.

Hunt Oil Company, McDaniel B-Chriesman 60, Glasscock, new drill (2); McDaniel B-Chriesman 70, Glasscock, new drill (2).

Laredo Petroleum, Inc., Gilbert 25-24 (alloc-G), Howard, new drill.

Luxe Operating, LLC, Josh 201-202 Unit, Ward, new drill; Lucy 203-204 Unit, Ward, new drill (2).

MCM Operating, LLC, MB, Midland, new drill.

Occidental Permian, Ltd., Gaines Wasson Clearfork Unit, Gaines, new drill (2); Gibson Unit, Yoakum, new drill (3); Wasson South Clearfork Unit, Gaines, new drill (2).

Ovintiv USA, Inc., Windham 11AA, Midland, new drill (2); Windham 11BBB, Midland, new drill.

Parsley Energy Operations, LLC, Bruce Sutter 41-29-E, Midland, new drill (2); Bruce Sutter 41-29-F, Midland, new drill (2); Bruce Sutter 41-29-H, Midland, new drill (2); Diamond Rio 9-16-B, Midland, new drill (2).

Pie Operating, LLC, Livestock 18, Borden, recompletion.

Pioneer Natural Resources USA, Inc., MaryRuth-Bristow 47H, Martin, new drill; MaryRuth-Bristow 47I, Martin, new drill; MaryRuth-Bristow 47J, Martin, new drill; MaryRuth-Bristow 47K, Martin, new drill; O’Daniel-Floyd W1V, Midland, new drill; University 7-14A, Martin, new drill; University 7-14B, Martin, new drill; University 7-14C, Martin, new drill; University 7-14D, Martin, new drill; University 7-14E, Martin, new drill; University 7-14F, Martin, new drill.

PRI Operating, LLC, Baboon 5, Reeves, new drill (3).

Primexx Operating Corporation, Campbell Unit 9-8E, Reeves, new drill.

Resolute Natural Resources Co., LLC, Cappleton East Unit F, Reeves, new drill.

Rocker A Operating Company, Pickens, et al, Hockley, recompletion.

Sabinal Energy Operating, LLC, SYCO Unit, Gaines, new drill.

SEM Operating Company, LLC, University 09C, Reagan, new drill (2).

Shell Western E&P, Daenerys State C27-6 Lov Unit, Loving, new drill (4).

Sinclair Oil & Gas Company, Marcy, Howard, new drill.

SM Energy Company, Andre D, Howard, new drill(2); CVX Katie (SA) A, Upton, new drill (2).

Stronghold Energy II Operating, LLC, M.B. McKnight, Crane, new drill; M.B. McKnight, Crane, recompletion.

Surge Operating, LLC, Wolfe-Brophy Unit 45-04, Howard, new drill (8); Wolfe-Brophy Unit 45-04, Howard, recompletion (5).

Trilogy Operating, Inc., ESTE, Glasscock, new drill.

Verado Energy, Inc., Beck, Scurry, field transfer; Hall, Scurry, field transfer.

WPX Energy Permian, LLC, CBR 11-2E-56-1, Loving, new drill; CBR 11-2F-56-1, Loving, new drill; Lindsay 2, Loving, new drill; Lindsay 2-11A-55-1, Loving, new drill; Lindsay 3-10A-55-1, Loving, new drill; Lindsay 10-15T-55-1, Loving, new drill; Lindsay 10-15U-55-1, Loving, new drill; UL Baldwin 352623-21 H, Winkler, new drill; UL Baldwin 352623-21 I, Winkler, new drill.

XTO Energy, Inc., Nobles, Midland, new drill (10); San Quentin 76 2932, Loving, new drill.

