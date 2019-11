DRILLING REPORT: Nov. 14 through Nov. 20

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Nov. 14 through Nov. 20 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Atlantic Resources Company, LLC, Pedro State 9, Reeves, new drill.

Birch Operations, Inc., Big Jay 10-15 A, Martin, new drill (4); Big Jay 10-15 B, Martin, new drill (4); Big Jay 10-15 C, Martin, new drill (3); Big Jay 10-15 D, Martin, new drill (3); Big Jay 10-15 E, Martin, new drill (4).

Blackbeard Operating, LLC, 6 Pounder NESW, Crane, new drill; Captain Morgan, Winkler, new drill; Landlubber, Crane, new drill (2).

Blackbuck Resources, LLC, Heaven Hill SWD, Culberson, new drill; Pappy SWD, Culberson, new drill; Whistle Pig SWD, Culberson, new drill.

Burk Royalty Co., Ltd., Billings, Yoakum, new drill.

Callon Petroleum Operating Co., Wright Unit 29-20, Howard, new drill; Wright Unit 29-20 A1, Howard, new drill.

Carrizo (Permian), LLC, Richmond West State 4239 (alloc A), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc D), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc E), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc F), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc G), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc H), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc I), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc J), Reeves, new drill; Richmond West State 4239 (alloc K), Reeves, new drill; Richmond West State 4240 (alloc L), Reeves, new drill.

Centennial Resource Production, LLC, Russell Long B, Reeves, new drill; Tin Star G, Reeves, new drill; Tin Star H, Reeves, new drill; Tin Star I, Reeves, new drill.

Chevron U.S.A., Inc., Brd Astrodome Unit, Midland, new drill (6); Dr. State Wise Unit 1, Culberson, new drill; GBG Danger Zone 13/25 Unit, Midland, new drill; War University 18 22/24, Ward, new drill; War University 18 22/24 A, Ward, new drill; War University 18 22/24 B, Ward, new drill; War University 18 22/24 C, Ward, new drill; War University 18 22/24 D, Ward, new drill.

COG Operating, LLC, Pegasus Field Unit 3, Midland, new drill (2); Pegasus Spraberry Unit, Midland, new drill (4).

ConocoPhillips Company, Blue Marlin State Unit, Reeves, new drill; Roulette, Reeves, new drill (4).

Cordero Energy Operating, LLC, Gilbert 25-24 (alloc-E), Howard, new drill.

CrownQuest Operating, LLC, Gratis, Howard, new drill (3).

DE3 Operating, LLC, Dyer-Kilgore I 25-34, Martin, new drill (2); Shaq I 38-14, Upton, new drill; Shaq K 38-14, Upton, new drill (2); Shaq L 38-14, Upton, new drill; Shaq M 38-14, Upton, new drill (2); Shaq O 38-14, Upton, new drill; Spoonbill 10, Midland, new drill.

Diamondback E&P, LLC, Daniel East 10-15 A, Glasscock, new drill; Daniel East 10-15 B, Glasscock, new drill; Daniel East 10-15 C, Glasscock, new drill; Gambit, Pecos, new drill; State Ardennes Unit, Ward, new drill; State Cliffhanger 26-27 Unit, Pecos, new drill; Wilson 8-7 Unit, Pecos, new drill (2).

Echo Valley Petroleum Services, LLC, TUR #2 SWD, Martin, new drill.

El Paso Natural Gas Co., LLC, Cathodic Protection #125, Culberson, new drill; Cathodic Protection #2340, Culberson, new drill.

Encana Oil & Gas (USA), Inc., HNC 248CC, Martin, new drill (2); HSC 320I, Martin, new drill (2); HSC 320II, Martin, new drill (2); HSC 320J, Martin, new drill (2); HSC 320JJ, Martin, new drill (2); HSC 320X, Martin, new drill (2).

Encore Permian Operating, LLC, Holy Guacamole, Loving, new drill.

Endeavor Energy Resources, LP, Kennett 29-41 Unit 2, Upton, new drill; Rosalie 6-3 Unit 2A, Martin, new drill (3).

EOG Resources, Inc., State Mercury, Loving, new drill (7).

Felix Energy Holdings II, LLC, UL Cathedral 1516-17 F, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 G, Ward, new drill; UL Cathedral 1516-17 K, Ward, new drill; UL Huerfano 0706-17 A, Ward, new drill; UL Huerfano 0706-17 B, Ward, new drill; UL Huerfano 0706-17 C, Ward, new drill; UL Huerfano 0706-17 D, Ward, new drill; UL Huerfano 0706-17 E, Ward, new drill; UL Huerfano 0706-17 F, Ward, new drill; UL Lead King 344035-16 G, Ward, new drill.

Fusselman Resources, LLC, Jones 11, Gaines, recompletion.

Golden Oil and Ranch, LLC, Belk A Unit, Runnels, new drill.

Grenadier Energy Partners II, LLC, Box 42-55 Unit, Howard, new drill.

Guidon Energy Management Services, LLC, Buck (AK), Martin, new drill (4).

Gunn Oil Company, Earles, King, new drill; J Henderson, King, new drill.

Halcon Operating Co., Inc., Bailey, Reeves, new drill.

Hibernia Resources III, LLC, UL Boss Hogg G, Upton, new drill; UL Boss Hogg H, Upton, new drill; UL Boss Hogg I, Upton, new drill.

HighPeak Energy Holdings, LLC, Oldham 38-27 B Unit, Howard, new drill (2).

Hillstone Permian Pipeline, LLC, Beavertail 18, Loving, new drill.

Hunt Oil Company, University 13-24 10, Upton, new drill.

Impetro Operating, LLC, Elk, Winkler, new drill.

Joint Resources Company, Laredo A, Gaines, new drill.

Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit, Scurry, reenter; Yates Field Unit, Pecos, recompletion (2).

Laredo Petroleum, Inc., Sugg B 111-112 (alloc-F), Reagan, new drill; Sugg B 111-112 (alloc-G), Reagan, new drill; Sugg B 111-112 (alloc-H), Reagan, new drill.

Legacy Reserves Operating, LP, Tate D, Howard, recompletion.

Martin Foree Operating, LLC, Moose Queen Unit, Ector, new drill (4).

MexTex Operating Company, Ft. Terrett Ranch/Canyon LM/U., Sutton, new drill (5); P.E. & J.E. Adams, Sutton, new drill.

Oasis Petroleum Permian, LLC, Medicine Wheel 27-7, Winkler, new drill; UL Rattle Buck A 18-6-4, Ward, new drill; UL Rattle Buck B 18-6-4, Ward, new drill; UL Rattle Buck C 18-6-4, Ward, new drill; UL Rattle Buck D 18-6-4, Ward, new drill; UL Rattle Buck E 18-6-4, Ward, new drill; UL Rattle Buck F 18-6-4, Ward, new drill; UL Rattle Buck G 18-6-4, Ward, new drill.

Occidental Permian, Ltd., Wasson ODC Unit, Yoakum, new drill (9).

Osborn Heirs Company, Tunis Creek Univ. Lands Unit, Pecos, new drill.

Oxy USA, Inc., J.E. Armes, Hockley, recompletion.

Parsley Energy Operations, LLC, Cormac 8-17-A, Reagan, new drill; Hirsch E 29-17-A, Upton, new drill (2); Hogan 1-25-A, Midland, new drill; Massey A Unit, Midland, new drill (3); Pecan State Unit, Pecos, new drill.

PDC Permian, Inc., Sugarloaf 7475 2U, Reeves, new drill.

Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Bulldog, Midland, new drill (2).

Petrolegacy Energy II, LLC, Thirsty Goat E Unit, Martin, new drill (4).

Pioneer Natural Resources USA, Inc., Brook O-2P, Upton, new drill; Northeast Scharbauer, Martin, new drill (2); Shackelford E40A, Midland, new drill; Shackelford W40A, Midland, new drill; Shackelford E40B, Midland, new drill; Shackelford W40B, Midland, new drill; Shackelford E40C, Midland, new drill; Shackelford W40C, Midland, new drill; Shackelford E40D, Midland, new drill; Shackelford W40D, Midland, new drill; Shackelford E40E, Midland, new drill; Shackelford W40E, Midland, new drill; Shackelford E40F, Midland, new drill; Shackelford W40F, Midland, new drill; University 6C, Andrews, new drill; University 6D, Andrews, new drill; University 6E, Andrews, new drill; University 6F, Andrews, new drill; University 6G, Andrews, new drill; University 6H, Andrews, new drill; University 6I, Andrews, new drill; University 6J, Andrews, new drill.

QEP Energy Company, UL 1125 W6, Andrews, new drill (2); UL 2631 W1, Martin, new drill; UL 2631 W2, Martin, new drill; UL 2631 W3, Martin, new drill; UL 2631 W4, Martin, new drill; UL 2631 W7, Martin, new drill; UL 2631 W8, Martin, new drill; UL 2631 W9, Martin, new drill; UL 2631 W10, Martin, new drill; UL 2631 W11, Martin, new drill.

Riley Permian Operating Co., LLC, Miss Kitty 669-704, Yoakum, new drill.

Rosehill Operating Company, LLC, Z&T 32, Loving, new drill (5).

SBJ Energy Partners, LLC, University Lands, Andrews, new drill.

Scala Energy Operating, LLC, Norman State 14, Culberson, new drill (6).

Shell Western E&P, University 20 PW Unit, Winkler, new drill; University 20 TG Unit, Winkler, new drill (2).

Sheridan Production Company, LLC, Glasscock Howard W (G-S) Unit, Glasscock, recompletion.

Surge Operating, LLC, Fryar Unit A 13-12, Howard, new drill (2); Garrett-Snell Unit A 25-36, Howard, new drill (4); Monstro Unit 04-16, Howard, new drill (3); Stanley Unit 48-01, Howard, new drill (4).

Texland Petroleum, LP, Fairmount, Yoakum, new drill.

Trilogy Operating, Inc., MLP, Glasscock, recompletion.

XTO Energy, Inc., Texas Tea 15-10 1015, Reagan, new drill (2); Texas Tea 15-10 1016, Reagan, new drill (2); Texas Tea 15-10 1017, Reagan, new drill (3); Texas Tea 15-10 1018, Reagan, new drill (3).

