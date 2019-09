DRILLING REPORT: Sept. 5 through Sept. 11

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Sept. 5 through Sept. 11 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Anadarko E&P Onshore, LLC, Tumbleweed 34-170 Unit, Ward, new drill; Mohagany 56-1-13 A, Loving, new drill.

Apache Corporation, Willow State Unit, Reeves, new drill.

BHP Billiton Petroleum (TxLA Op.) Co., State Aloha 55-T2-8x17 SA, Loving, new drill.

BPX Midstream, LLC, Squiggy 58-T2-12 SWD, Reeves, new drill.

BPX Operating Company, State Kate Olson 57-T2-17x8, Reeves, new drill; State Kate Olson 57-T2-17x8, Reeves, new drill.

Byrd Operating Company, Russell Ranch Mp, Menard, new drill.

Carrizo (Permian), LLC, Allison 36-54 Alloc A, Reeves, new drill.

Chevron U.S.A., Inc., Hay Landon 9 SWD, Culberson, new drill; Vlt Mauser Diplomat Unit, Martin, new drill; Vlt Mauser Expert Unit, Martin, new drill; Vlt Mauser Magnum Unit, Martin, new drill.

COG Operating, LLC, Rising Sun Unit, Reeves, new drill.

DE3 Operating, LLC, Zeke East I 22-21, Upton, new drill; Zeke West F 22-21, Upton, new drill (2); Zeke West G 22-21, Upton, new drill.

Diamondback E&P, LLC, Adams 43-6 A, Howard, new drill (2); Adams 43-6 B, Howard, new drill (4); Adams 43-6 C, Howard, new drill (2); Adams 43-6 D, Howard, new drill (2); Choctaw 1-21 A, Reeves, new drill; Sibley 3-4 A, Pecos, new drill; State Barb 10-5 C, Reeves, new drill; State Chapman Unit 26-27, Pecos, new drill.

Echo Valley Petroleum Services, LLC, Barbary SWD, Martin, new drill.

Eland Energy, Inc., Sealy & Smith Foundation C, Ward, recompletion.

Encana Oil & Gas (USA), Inc., Riverrun South 16B, Howard, new drill; Riverrun South 16C, Howard, new drill; Riverrun South 16D, Howard, new drill.

EOG Resources, Inc., State Street 20-29 A Unit, Reeves, new drill (2); State Street 20-29 B Unit, Reeves, new drill.

Fasken Oil and Ranch, Ltd., Fee BN, Andrews, new drill.

Felix Energy Holdings II, LLC, UL Loveland 1920-17, Ward, new drill (4).

Felix Water, LLC, PBAR SWD, Loving, new drill (11).

Golden Oil and Ranch, LLC, Hughes, Runnels, new drill.

Griffin Petroleum Company, Howell Lands, Lynn, new drill.

Halcon Operating Co., Inc., Bailey, Reeves, field transfer.

HighPeak Energy Holdings, LLC, O’Daniel Ranch 3-10 A Unit, Howard, new drill; O’Daniel Ranch 46-30 B Unit, Howard, new drill.

Hunt Oil Company, McDaniel B-Chriesman 10, Glasscock, new drill; McDaniel B-Chriesman 20, Glasscock, new drill; McDaniel B-Chriesman 30, Glasscock, new drill (2); McDaniel B-Chriesman 40, Glasscock, new drill.

Jagged Peak Energy, LLC, Eiland 1806C-33, Ward, new drill.

Laredo Petroleum, Inc., Lacy Creek 34-27 (alloc-H), Glasscock, new drill (2).

Luxe Operating, LLC, Evan Williams 23-13W Unit, Reeves, new drill; Jake 201-200 Unit, Ward, new drill.

MexTex Operating Company, Adams, P.E. & J.E., Sutton, new drill.

Occidental Permian, Ltd., Santana 2420SH, Howard, new drill; Santana 2424SH, Howard, new drill; Santana 2430D, Howard, new drill; Santana 2432D, Howard, new drill; Santana 2440WA, Howard, new drill; Santana 2442WA, Howard, new drill; Santana 2450WB, Howard, new drill; Santana 2452WB, Howard, new drill; Santana 2916SA, Howard, new drill; Santana 2918SA, Howard, new drill; Santana 2938D, Howard, new drill; Santana 2946WA, Howard, new drill; Santana 2956WB, Howard, new drill.

Oxy USA WTP, LP, Moose 33-40-1N, Reeves, new drill.

Parsley Energy Operations, LLC, Hirsch E 29-17-A, Upton, new drill (2); Hirsch E 29-17-B, Upton, new drill (2); Ranchland A Unit, Midland, new drill (2); Ranchland B Unit, Midland, new drill (2).

Peregrine Petroleum Partners, Ltd., Willingham 87, Scurry, new drill.

Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Charger, Midland, new drill.

Pioneer Natural Resources USA, Inc., Houston Ranch 47, Glasscock, recompletion; Mabee-Elkin W16B, Midland, new drill; Mabee-Tredaway W16A, Midland, new drill; Turner EC43D, Midland, new drill; Turner EC43E, Midland, new drill; Turner EC43F, Midland, new drill; Turner EC43G, Midland, new drill; Turner EC43H, Midland, new drill; Turner EC43I, Midland, new drill; Woody-Houston C37O, Martin, new drill; Woody-Houston C37R, Martin, new drill; Woody-Houston E37P, Martin, new drill; Woody-Houston E37Q, Martin, new drill; Woody-Houston E37R, Martin, new drill; Woody-Houston W37M, Martin, new drill; Woody-Houston W37N, Martin, new drill; Woody-Houston W37O, Martin, new drill.

Primexx Operating Corporation, Beanz State Unit 159-158W, Reeves, new drill; Nimitz Unit 187-188W, Reeves, new drill.

QEP Energy Company, UL 2539 E3, Martin, new drill; UL 2539 E9, Andrews, new drill.

Relentless Permian Operating, LLC, Canon Ranch Unit, Borden, recompletion.

Ring Energy, Inc., Sooner 662 A, Yoakum, new drill.

Rio Oil and Gas (Permian) II, LLC, Darcy State Unit 22-25, Reeves, new drill.

Sabinal Energy Operating, LLC, Syco Unit, Gaines, new drill.

SEM Operating Company, LLC, University 38-40, Irion, new drill.

Sinclair Oil & Gas Company, Moss Mipa, Howard, new drill; Washington Mipa, Howard, new drill.

SM Energy Company, Brick Foley A, Martin, new drill; Brick Foley B, Martin, new drill (2).

Solaris Water Midstream, LLC, Goose SWD, Loving, new drill.

Steward Energy II, LLC, Hercules 466, Yoakum, new drill; Sixteen Stone 416, Yoakum, new drill.

Stronghold Energy II Operating, LLC, M.B. McKnight, Crane, new drill (4); M.B. McKnight, Crane, recompletion.

Summit Petroleum, LLC, Cindy, Upton, new drill.

Surge Operating, LLC, Elrod-Antell Unit A 11-02, Howard, new drill (2); Hamlin Unit 15-22, Howard, new drill.

Tejas Permian Operating, LLC, Tejas Paulk SWD, Martin, new drill (2).

Texland Petroleum, LP, Sinai, Gaines, new drill.

Yucca Energy, Inc., Charlotte, Yoakum, new drill.

