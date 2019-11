DRILLING REPORT: Oct. 31 through Nov. 6

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Oct. 31 through Nov. 6 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

>> Anadarko E&P Onshore, LLC, Hughes & Talbot 75-29 Unit B, Loving, new drill; Silvertip 76-17 O, Loving, new drill; Silvertip 76-17 P, Loving, new drill.

>> Apache Corporation, Hartgrove 0304 A, Reagan, new drill; Hartgrove 0304 B, Reagan, new drill; Hartgrove 0304 C, Reagan, new drill; Hartgrove 0304 D, Reagan, new drill; Hartgrove 0304 E, Reagan, new drill; Hartgrove 0304 F, Reagan, new drill; Lynch-June T 4837 C, Midland, new drill (2); Lynch-June T 4837 D, Midland, new drill; T.J. Good A, Borden, recompletion.

>> Approach Operating, LLC, Pangea West, Crockett, new drill; University 45, Crockett, new drill (2).

>> APR Operating, LLC, Orange Crush Unit, Reeves, new drill; Smither State Unit 12-13, Reeves, new drill (2).

>> Barron Petroleum, LLC, Louann, Schleicher, new drill.

>> Blackbeard Operating, LLC, 6 Pounder NW, Crane, new drill; Landlubber 94, Crane, new drill; Privateer, Winkler, new drill.

>> BPX Midstream, LLC, Lenny 58-T2-12 SWD, Reeves, new drill.

>> Burlington Resources Oil & Gas Co.-Midland, W.N. Waddell, et al, Crane, field transfer.

>> Callon Petroleum Operating Co., Horton Unit, Howard, new drill (3).

>> Carrizo (Permian), LLC, Bush State Unit 1922, Reeves, new drill.

>> Chevron U.S.A., Inc., Dr. State Wise Unit 1, Culberson, new drill (2); GBG Danger Zone 13/25 Unit, Midland, new drill; Hay Evelynn 17/20, Culberson, new drill.

>> COG Operating, LLC, Mabee DDA 3108HA, Andrews, new drill; Mabee DDA 3108HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 3109HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 3110HJ, Andrews, new drill; Mabee DDA 3111HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 3112HS, Andrews, new drill; Mabee DDA 3602HS, Andrews, new drill; TXL-Powell A3, Upton, new drill; TXL-Powell A4, Upton, new drill; Woody 3-46, Glasscock, new drill.

>> Colgate Operating, LLC, Curacao 18 Unit, Reeves, new drill.

>> ConocoPhillips Company, Blue Marlin State Unit, Reeves, new drill.

>> CrownQuest Operating, LLC, Lonely Hendrix, Glasscock, new drill; Wilkinson Ranch H, Martin, new drill.

>> DE3 Operating, LLC, Adams East H 23-26, Reagan, new drill (2); Adams West A 23-26, Reagan, new drill; Adams West B 23-26, Reagan, new drill (2); Adams West D 23-26, Reagan, new drill; Adams West E 23-26, Reagan, new drill (2); Adams West G 23-26, Reagan, new drill; Shady Oaks I 48-37, Midland, new drill (5); Shady Oaks J 48-37, Midland, new drill (2); Shady Oaks K 48-37, Midland, new drill (2); Shady Oaks L 48-37, Midland, new drill (3).

>> Diamondback E&P LLC, Black Stone State 1-12 G, Pecos, new drill; Caspian 19-20 Unit, Reeves, new drill; LB Epley 34-46 A, Midland, new drill; LB Epley 34-46 B, Midland, new drill; LB Epley 34-46 C, Midland, new drill; LB Epley 34-46 D, Midland, new drill; Lilly 49 Unit, Howard, new drill; Mabee Breedlove H, Martin, new drill; Mabee Breedlove I, Martin, new drill; Mabee Breedlove J, Martin, new drill; Mabee Breedlove K, Martin, new drill; Neal Lethco 29-2 D, Pecos, new drill; Neal Lethco 29-2 E, Pecos, new drill; Punisher, Pecos, new drill; State Lincoln 8-1 Unit, Pecos, new drill; State Rock River 30-19 Unit, Reeves, new drill (3).

>> El Paso Natural Gas Co., LLC, CP #2341, Culberson, new drill; CP #2344, Culberson, new drill.

>> Endeavor Energy Resources, LP, Carbon 12-13 Unit 1, Upton, new drill (3); Carbon 12-13 Unit 2, Upton, new drill (3); Kennett 29-41 Unit 1, Upton, new drill; Kennett 29-41 Unit 2, Upton, new drill (2); Kraken 10-3 E, Howard, new drill; Kraken 10-3 Unit 1, Howard, new drill (9); WTH 22-15 B, Midland, new drill.

>> Fasken Oil and Ranch, Ltd., Fee BK, Ector, recompletion.

>> Fed Operating, LLC, Neander #3 SWD, Martin, new drill; Neander #4 SWD, Martin, new drill; Neander #5 SWD, Howard, new drill.

>> Felix Energy Holdings II, LLC, UL Lead King 344035-16 A, Ward, new drill; UL Loveland 1920-17, Ward, new drill.

>> Fusselman Resources, LLC, Jones Ranch 11, Gaines, recompletion.

>> Guidon Energy Management Services, LLC, Walker 14-11 (alloc-7NH), Martin, new drill.

>> Halcon Operating Co., Inc., Sealy Ranch, Ward, new drill (4).

>> Henry Resources, LLC, Gwendolyn, Midland, new drill.

>> HighPeak Energy Holdings, LLC, O'Daniel Ranch 3-10 A Unit, Howard, new drill; O'Daniel Ranch 28-37 A Unit, Howard, new drill (2).

>> Hunt Oil Company, McDaniel B-Chriesman 20, Glasscock, new drill; McDaniel B-Chriesman 40, Glasscock, new drill; McDaniel B-Chriesman 50, Glasscock, new drill (3).

>> Jagged Peak Energy, LLC, Whiskey River 7374A-34, Ward, new drill.

>> Kinder Morgan Production Co., LLC, Katz (Strawn) Unit, King, new drill; Sacroc Unit, Scurry, new drill (5); Sacroc Unit, Scurry, reclass (2); Sacroc Unit, Scurry, recompletion; Sacroc Unit, Scurry, reenter (3); Yates Field Unit, Pecos, recompletion (4).

>> Lario Oil & Gas Company, Peggy, Midland, new drill.

>> Legacy Reserves Operating LP, G.N. Donovan, Midland, new drill (3).

>> Matador Production Company, Jackson Trust C 12-TTT-C24 NL, Loving, new drill; Toot 'N Totum 18-TTT-C24 NL A, Loving, new drill; Toot' N Totum 18-TTT-C24 NL B, Loving, new drill.

>> Maverick Operating, LLC, Flying B Ranch, Tom Green, recompletion.

>> MDC Texas Operator, LLC, California Chrome 27, Reeves, new drill.

>> MexTex Operating Company, Ft. Terrett Ranch /Canyon LM/U., Sutton, new drill (2).

>> Noble Energy, Inc., Komodo Dragon 30-29 A-4, Reeves, new drill.

>> Oasis Petroleum Permian, LLC, Arrowhead C 28-12-33, Loving, new drill; Arrowhead D 28-12-33, Loving, new drill; Arrowhead E 28-12-33, Loving, new drill; Arrowhead F 28-12-33, Loving, new drill; Arrowhead J 28-12-33, Loving, new drill; Arrowhead K 28-12-33, Loving, new drill; Paintbrush 27-6-21, Winkler, new drill.

>> Occidental Permian, Ltd., J.A. Lee, Hale, recompletion; North Cross (Devonian) Unit, Crane, new drill (2).

>> Parsley Energy Operations, LLC, Jack 25B-24C-G, Upton, new drill (2); Jack 25B-24C-H, Upton, new drill (2); Waymore 18-19-F, Howard, new drill; Waymore 18-19-H, Howard, new drill.

>> Pioneer Natural Resources USA, Inc., Aldwell E48B, Reagan, new drill; Arick-Stout 36M, Midland, new drill; Brook D-NW4D, Upton, new drill; Brook D-NW4E, Upton, new drill; Brook D-NW4F, Upton, new drill; O’Brien B, Midland, new drill (2); University 7-7A, Andrews, new drill; University 7-7B, Andrews, new drill; University 7-8F, Andrews, new drill; University 7-8G, Andrews, new drill.

>> Primexx Operating Corporation, Meeker-Canadian 108-109E, Reeves, new drill; Ramones Unit 267-266W, Reeves, new drill.

>> Ring Energy, Inc., Horned Frog 400 A, Yoakum, new drill; Sooner 662 A, Yoakum, new drill.

>> Rosehill Operating Company, LLC, Grace 16 Unit, Pecos, new drill; Hilow 14 Unit, Pecos, new drill; Z&T 20, Loving, new drill.

>> Sharp Image Energy, Inc., Gail 9, Borden, recompletion.

>> Shell Western E&P, Bongo 76-43 Lov Unit, Loving, new drill (8); Galapagos 53-2-33 Lov, Loving, new drill; University 20-30, Loving, recompletion.

>> SM Energy Company, Newman Monitor, Martin, new drill.

>> Steward Energy II, LLC, Lightning Crashes 417, Yoakum, new drill.

>> Stronghold Energy II Operating, LLC, M.B. McKnight, Crane, new drill (3).

>> Summit Petroleum, LLC, Carmanita, Midland, new drill.

>> Tall City Operations III, LLC, Neidermeyer 217-180 Unit W, Reeves, new drill; Wormer 69-70 Unit E, Reeves, new drill.

>> Texland Petroleum, LP, Jasper, Andrews, new drill (4); Jasper, Gaines, new drill.

>> Three Span Oil & Gas, Inc., Thunder Valley 234 Unit, Scurry, new drill.

>> Triple Crown Resources, LLC, Powers B, Irion, new drill.

>> UPP Operating, LLC, Mayer 47, Sutton, recompletion.

>> Verdugo-Pablo Energy, LLC, Bada Bing XL, Yoakum, new drill.

>> Vertical Water Solutions, LLC, Coyanosa SWD, Pecos, reenter.

>> WPX Energy Permian, LLC, CBR 6-7I-56-1, Loving, new drill; CBR 6-7J-56-1, Loving, new drill; CBR 6-7K-56-1, Loving, new drill; CBR 8-5A-56-1, Loving, new drill; CBR 17-20A-56-1, Loving, new drill.

>> XTO Energy, Inc., Brown-Altman B, Winkler, recompletion; Karino 48-19-30 WA2, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WA5, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WA6, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WA7, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB2, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB3, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB4, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB5, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB6, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB7, Pecos, new drill; Karino 48-19-30 WB8, Pecos, new drill; Strain 20 Unit 1, Martin, new drill.

