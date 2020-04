DRILLING REPORT: March 26 through April 1

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for March 26 through April 1 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Anadarko E&P Onshore , LLC, Sequoia 55-1-14 Unit , Loving, new drill.

Birch Operations , Inc., Aggie the Bulldog 39-46 A , Martin, new drill (2); Aggie the Bulldog 39-46 B , Martin, new drill (2); Aggie the Bulldog 39-46 D , Martin, new drill (2); Aggie the Bulldog 39-46 E , Martin, new drill (2).

Blackbeard Operating , LLC, Dinghy , Winkler, new drill; Sealy-Smith Foundation B , Winkler, new drill.

Blackbuck Resources , LLC, True Love SWD , Culberson, new drill.

BPX Operating Company , State Silverado 58-T2-48x37 , Reeves, new drill; State Sky Hook 57-T2-24 , Reeves, new drill (8).

Centennial Resource Production , LLC, Vintage Unit A , Reeves, new drill.

Colgate Operating , LLC, J.A. Hord West A , Reeves, new drill.

CrownQuest Operating , LLC, Halogen , Midland, new drill; Steamboat , Howard, new drill; Steamboat E , Howard, new drill (2); Steamboat G , Howard, new drill (2).

DE3 Operating , LLC, Javaid East O 40-45 , Midland, new drill (4); Roadrunner West E 54-1 , Midland, new drill (2); Roadrunner West G 54-1 , Midland, new drill (2).

Diamondback E&P , LLC, Bullfrog 47 SW Unit , Howard, new drill (6); Dreamland State C19-16-12 UE , Reeves, new drill; Dreamland State C19-16-12 UF , Reeves, new drill; Moore Shark 10-9 Unit , Pecos, new drill; Mystique , Pecos, new drill; Nichols East Unit , Howard, new drill; State Armstrong 9-4 Unit , Reeves, new drill (2); State Oberlander 15-4 A , Reeves, new drill; UL Comanche D 29-42 , Martin, new drill; UL Comanche E 29-42 , Martin, new drill; UL Leafcutter C , Andrews, new drill; UL Leafcutter D , Andrews, new drill.

Discovery Operating , Inc., JW A , Midland, new drill (2); JW B , Midland, new drill (2).

E.R. Operating Company , RR-Googins 249-W Pooled Unit , Yoakum, new drill.

Earthstone Operating , LLC, Hamman 30B , Upton, new drill; Hamman 30C , Upton, new drill.

Endeavor Energy Resources , LP, Siler Hope 4-43 G , Reagan, new drill.

EOG Resources , Inc., State Voyellan G , Loving, new drill; State Voyellan H , Loving, new drill; State Voyellan I , Loving, new drill; State Voyellan J , Loving, new drill; Voyager W , Loving, new drill.

Fasken Oil and Ranch , Ltd., Manor Park East Unit , Midland, new drill.

FDL Operating , LLC, Gardendale H , Ector, new drill.

Halcon Operating Co., Inc., Marmot , Ward, new drill.

Helms Oil & Gas , LLC, Tom Jones SWD , Loving, new drill.

Henry Resources , LLC, Owens 32 , Upton, field transfer.

Hunt Oil Company , McDaniel B-Chriesman 80 , Glasscock, new drill (2).

Kinder Morgan Production Co., LLC, Sacroc Unit , Scurry, new drill.

Lario Oil & Gas Company , Halsey , Martin, new drill; Halsey B , Martin, new drill.

MCM Operating , LLC, MB , Midland, new drill (3).

Oasis Petroleum Permian , LLC, UL Bighorn B 21-30-19 , Winkler, new drill; University 18-6 , Ward, field transfer.

Occidental Permian , Ltd., Cogdell Canyon Reef Unit , Kent, recompletion; Denver Unit , Gaines, recompletion; Midcross Dev. Unit , Upton, new drill; Yoakum Wasson Clearfork Unit , Yoakum, new drill (3).

Ovintiv USA , Inc., Granger 5A , Howard, new drill; Granger 5B , Howard, new drill; Granger 5C , Howard, new drill (2); Granger 8E , Howard, new drill.

Parsley Energy Operations , LLC, Brunson 42-6-B , Glasscock, new drill; Brunson 42-6-C , Glasscock, new drill; Brunson 42-6-D , Glasscock, new drill.

PRI Operating , LLC, Daytona Unit 1A13 , Reeves, new drill.

Ranger 40 Petroleum , LLC, North Reeves SWD 57-T1-32 A , Reeves, new drill (4); North Reeves SWD 57-T1-32 B , Reeves, new drill.

Riley Permian Operating Co., LLC, Brushy Bill 707-730 E , Yoakum, new drill.

Stronghold Energy II Operating , LLC, M.B. McKnight , Crane, recompletion; P.J. Lea, et al , Crane, recompletion.

Summit Petroleum , LLC, Adely 16 , Upton, new drill; Adely 18 , Upton, new drill.

Tall City Operations III , LLC, D-Day 106-105 Unit , Reeves, new drill.

Three Span Oil & Gas , Inc., Thunder Valley 233 Unit , Scurry, new drill.

Wolf Energy , Inc., Forest Duncan , Pecos, recompletion.

WPX Energy Permian , LLC, CBR 8-5F-56-1 , Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 O , Loving, new drill; Smokin Joe 4441-28 P , Loving, new drill.

XTO Energy , Inc., Houston Ranch 3616 , Glasscock, new drill; Minotaur C2-6-7 WA2 , Pecos, new drill; St. Brides 76 3031 , Loving, new drill (6); St. Cloud 76 3031 , Loving, new drill (6); TXL 27 Unit 2 , Midland, new drill (10); Zant 2321 , Glasscock, new drill (3).

>> RAILROAD COMMISSION