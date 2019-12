DRILLING REPORT: Dec. 5 through Dec. 11

Permit applications approved by the Texas Railroad Commission for Dec. 5 through Dec. 11 for Districts 7C, 8 and 8A. Numbers in parentheses indicate the number of permits approved for that leasehold.

Anadarko E&P Onshore, LLC, Quick Silver 55-1-7 Unit, Loving, new drill.

Aqua Terra Permian, LLC, Roscoe SWD, Midland, new drill.

Blackbeard Operating, LLC, Sealy Smith Foundation A, Winkler, new drill (6); Sealy-Smith Foundation B, Winkler, new drill.

Callon Petroleum Operating Co., Casselman 16, Midland, new drill (5); Dunkin Unit A1, Howard, new drill; Dunkin Unit A2, Howard, new drill (2); Sundog A1, Ward, new drill; Sundog A2, Ward, new drill; Wright Unit 29-20 A1, Howard, new drill; Wright Unit 29-20, Howard, new drill (3).

Cedar Oil Company, SAAM, Runnels, new drill.

COG Operating, LLC, Littleton Unit, Reeves, new drill; Mabee DDA 1702JS, Martin, new drill; Mabee DDA 1703JS, Martin, new drill; Mabee DDA 1704JS, Martin, new drill; Mabee DDA 1706JS, Martin, new drill; Mabee DDA 1708JS, Martin, new drill; Mabee DDA 1710JS, Martin, new drill; Mabee DDA 1712JS, Martin, new drill; Mabee J.E. A NCT-1 3101H, Martin, new drill; Mabee J.E. A NCT-1 3104H, Martin, new drill; TXL State R A1, Midland, new drill; TXL State U A7, Upton, new drill.

ConocoPhillips Company, Embar, Ector, field transfer.

Crimson Exploration Operating, Inc., McIntyre SWD 2, Pecos, new drill.

DE3 Operating, LLC, Blagrave N 31-43, Martin, new drill; Blagrave O 31-43, Martin, new drill (2).

Diamondback E&P LLC, Black Stone State 1-12 H, Pecos, new drill; Kathryn Ida Unit West, Martin, new drill (2); ST, Midland, new drill (3); State Armstrong 9-4 Unit, Reeves, new drill (2); State Jutland 6-1 A, Reeves, new drill; State Neal Lethco 29-28 B, Pecos, new drill; Unforgiven 34 113-114 D, Ward, new drill; Wilson 8-7 Unit, Pecos, new drill (3).

Encana Oil & Gas USA, Inc., Neal 39A, Upton, new drill.

Endeavor Energy Resources, LP, Rosalie 6-3 Unit 2A, Martin, new drill.

EOG Resources, Inc., State Mercury C, Loving, new drill; State Mercury D, Loving, new drill.

Felderhoff Production Company, Sonora, Schleicher, new drill.

Felix Energy Holdings II, LLC, Emmaline 848586-F, Ward, new drill; Quandary 2530-74 E, Winkler, new drill.

Firebird Energy, LLC, Sherry, Ector, field transfer (4).

Gordy Oil Company, Salitos, Pecos, new drill.

Grenadier Energy Partners II, LLC, Walker-DRRC 30-56 West Unit, Howard, new drill (2).

Hadaway Consult and Engineer, LLC, Cowden, Ector, new drill.

Halcon Operating Co., Inc., Sealy Ranch, Ward, new drill (2).

Ivory Energy, LLC, Devon A, Tom Green, new drill (3).

Kinder Morgan Production Co., LLC, Yates Field Unit, Pecos, recompletion.

Kinder Morgan Texas Pipeline, LLC, GCX-50, Upton, new drill.

Laredo Petroleum, Inc., Sugg B, Reagan, new drill.

Luxe Operating, LLC, Garrison Brothers State Unit, Reeves, new drill.

Medders Oil Company, Inc., Pitchfork QQQQ, Dickens, new drill.

Mextex Operating Company, Ft. Terrett Ranch/Canyon LM U., Sutton, new drill.

Murchison Oil and Gas, LLC, Bradford 24-33, Midland, new drill.

Noble Energy, Inc., Calamity Jane A-1, Reeves, new drill; Calamity Jane A-2, Reeves, new drill; Calamity Jane A-3, Reeves, new drill; City of Pecos State 15-16 U A3, Reeves, new drill.

Oasis Petroleum Permian, LLC, UL Tom A 18-21-12, Ward, new drill; UL Tom B 18-21-12, Ward, new drill; UL Tom C 18-21-12, Ward, new drill; UL Tom D 18-21-12, Ward, new drill; UL Tom E 18-21-12, Ward, new drill; UL Tom F 18-21-12, Ward, new drill.

Occidental Permian, Ltd., Slaughter Consolidated, Hockley, recompletion; Slaughter Estate Unit, Hockley, recompletion.

Oxy USA WTP, LP, Scimitar, Ector, recompletion.

Permian Deep Rock Oil Co., LLC, Charger, Midland, new drill; Mustang, Midland, new drill (4).

Petrolegacy Energy II, LLC, SXSW W Unit C, Martin, new drill (3).

Pioneer Natural Resources USA, Inc., Texas Ten-Yater 39B, Midland, new drill; Texas Ten-Yater 39C, Midland, new drill; Texas Ten-Yater 39D, Midland, new drill; Texas Ten-Yater 39E, Midland, new drill; Texas Ten-Yater 39F, Midland, new drill.

Relentless Permian Operating, LLC, Renderbrook Creek (Miss) Unit, Sterling, recompletion.

Resolute Natural Resources Co., LLC, North Elephant 2 Unit, Reeves, new drill.

SEM Operating Company, LLC, Mayer, Irion, new drill (2).

Shell Western E&P, Bernard State C-27 2-5 Lov Unit, Loving, new drill (2); VJ Ranch-Link 55-2-21 Lov SA, Loving, new drill; VJ Ranch-Link 55-2-21 Lov SC, Loving, new drill.

Siltstone Resources Op. II, LLC, State B. Clary 47, Pecos, new drill.

SM Energy Company, Viper Foster B, Howard, new drill; Viper Foster C, Howard, new drill; Viper Foster D, Howard, new drill; Viper McMurphy B, Howard, new drill; Viper McMurphy C, Howard, new drill; Viper McMurphy D, Howard, new drill.

Stronghold Energy II Operating, LLC, J.B. Tubb, et al, Crane, new drill.

Surge Operating, LLC, Allred Unit A 08-05, Howard, new drill (2); Allred Unit B 08-05, Howard, new drill (7); Middleton Unit B 47-38, Howard, new drill; Stanley Unit 48-01, Howard, new drill; Wolfe-Jones Unit A 04-09, Howard, recompletion (3); Yates IG G-1, Pecos, new drill (4); Yates IG G-1, Pecos, new drill.

Tall City Operations III, LLC, Pinto 2 Unit, Reeves, new drill.

Texland Petroleum, LP, Sinai, Gaines, new drill.

Three Span Oil & Gas, Inc., Thunder Valley 236 Unit, Scurry, new drill (2).

Titus Oil & Gas Production, LLC, Prestige Worldwide State, Reeves, new drill.

WPX Energy Permian, LLC, Checkers 14, Loving, new drill (2).

XTO Energy, Inc., Icarus C2-5-8 WB6, Pecos, new drill; Zant 2303, Glasscock, new drill; Zant 2321, Glasscock, new drill.

