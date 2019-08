MATTER OF RECORD: July 26,2019 to August 1, 2019

MARRIAGE APPLICATIONS

>> July 26: Valentin Contreras and Sally M. Munoz, John Leroy Blake and Amy Rochelle Glover, Albert Angel Rojero and Amanda Dawn Hogan, Miguel Angel Lozoya and Jacquelin Abigail Hernanez, Mateo Mendez De Dios and Josefina Vaxquez Ramirez, Erick Martinez Rodriguez and Amparo Emilia Valles.

>> July 29: Tanner George Shanks and Tiffani Gail Tate, Alain Arturo Pedroza Zubiate and Ivone Rodriguez, Alberto Esquivel Jr. and Yolanda Morin Pizano, Brian Nathaniel Robinson and Karle Rae Poor, Roberto Gustavo Roman and Grisele Guadalupe Alonso, Jose Israel Torres Resendez and Vanessa Zamora Muniz, Levi Meza Leal and Flor Del Carmen Vargas, Ruben Hernandez and Natalia Dominguez Modesto, Jesus Gerardo Gonzalez Gonzalez and Yadira Baeza, Caleb Alan Hollowell and Damaris Garza, Sospeter Alfred Opasi and Ilene Cherie Loza, Ismael Lemus and Marie Nicolette Martinez, Jesus Manuel Carrillo Jr. and Monica Ramos Olibas.

>> July 30: Alfredo Hinojos Urias Jr. and Erica Nicole Hernandez, Wesley Morgan Drughn and Eva Sofia Cabeza Marpa, Joel Galindo Mancha and Nellie Alde Ramirez, Christian Alexis Martinez Reza and Vanessa Burrola Dominguez.

>> July 31: Juan Manuel Garcia Hernandez and Yesica Patricia Lopez Lozano, Devin Keith Allen and Elizabeth Nicole Lane, Brian Keith Mallory and Amanda Michelle Galloway, Michael Ray Villa and Krystal Amanda Arreola.

>> Aug. 1: Kelvin Leroy Trotter Jr. and Meredithe Jeanne Hill.

DIVORCES

>> July 26: Rebecca Marie Halpain and Terry Lee Halpain.

>> July 29: Alvin Jordan Sanchez and Amanda Hernandez; Joelle Nicole Mendoza and Luis Carlos Mendoza Jr.; Noemi Vicky Silvas and Jesus Manuel Silvas; Mariana Rodriguez Ortiz and Arturo Mendoza; Jesus Uriel Roman Rodriguez and Ana Arely Reyes; Marius Claudiu Lara and Ana Isabel Lara; Julissa Lujan and Oscar Guadalupe Hernandez; Shannen Vaughn Poe and Andrew Lynn Poe; James Tucker Bentley and Anali A. Porras; Jessica Ricci Fulton and Melvin Kelley Miller; Jorge E. Sanchez and Veronica Sanchez; Trinisha Marie Powell and Gene Patrick Powell Jr.; Haley Nicole Fay and Travorjshe Raheem Fay; Jeremy Jacob Reyes and Melissa Rivera; George Cruz and Belinda Cruz; Jessica Nicole Cooper and Johnny Walter Cooper Jr.; Caron Louise Harris and Julie Bridges; Maria Muniz and Hector Felipe Muniz; Angelica Deanna Galindo and Cristopher Joe Galindo; John Marcos Valle Peralta and Tanairi Lara Sanchez.

>> July 30: Deanna Michelle Hollingsworth and Pierson Ray Hollingsworth.