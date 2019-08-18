Posted: Sunday, August 18, 2019 3:15 am
MATTER OF RECORD: Aug 7 - Aug 15
MARRIAGE APPLICATIONS
- Aug. 7: Julio Cesar Santillan and Alisa Marie Paipa.
- Aug. 9: Christopher Aguero and Jocelyne Howell, Tyler Douglas Thelen and Courtney Danielle Ward, Larry Ray Saenz and Patricia Jane Galindo, Lynn Munoz and Yvette Canava Cortez, Asael Garcia and Crystal Jacqueline Torres, Austin Ray Beal and Shaina Marie Munoz, Emmanuel Leyva and Selma Yanely M. Vazquez, Jessie Arturo Borego and Maria De Jesus Castaneda Moreno.
- Aug. 12: Luis Rodriguez and Danielle Miller, Angel Guadalupe Delgado and Rebekah Ann Rodriguez, Elco Venegas and Veronica Isabel Santoyo, Renato Dartora and Kimberly Shane Dingle Flores, Marcus James Sanchez and Jessica Rae Ruiz, Marilyn Leyva Carrasco and Auden Lujan, Angel Isaiah Villanueva and Sabrina Natividad, Evaristo Galileo Villarreal Cobas and Karen Wislar Rico, Lauro Madrid and Abilene Carrasco Barraza, Maikel Osmin Villega Gorrin and Mileidys Del La Caridad Aragon Cardonell, Dustyn Garner Gamble and Melanie Sarah Tepfer.
- Aug. 13: Jason Lee Villanueva and Marisa Ann Martinez, Caden Tyler Prichard and Avery Marie Aldana, Santiago Garcia Aviles and Tatiana Padilla Olivas, Charles Tyler Middleton and Sarah Micaela Wallace.
- Aug. 14: Austin Scott Harris and Amber Lee Tveit, Adrian Ian Torres and Quiana Nicole Jimenez-Cano.
- Aug. 15: Nicholas M. Perez and Amanda Nicole Armendariz, Jack Curtis Hull-Freeman and DShana Lynn King, Chase Nathaniel Bentley and Stephanie Mechelle Rimer.
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Sunday, August 18, 2019 3:15 am.
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