GOOD NEWS: Sul Ross Dean's List

ALPINE Sul Ross State University has announced its fall 2019 Dean’s List.

The Dean’s List recognizes students who maintain a grade point average of 3.3 or higher on a 4.0 scale. Undergraduate students enrolled for 12 semester credit hours or more are eligible for the Dean’s List. Graduate hours are not included in the computations.

Students who have requested that their public directory information (including the Dean’s List) remain confidential are not included on the publicized list.

Students include: Valerie Acosta (El Paso); Ramon Aguirre (Presidio); Mayben Alexander (Liberty Hill); Annie Alvarado (Rio Hondo); Aaron Anderson (Amarillo); Jennifer Aragon (El Paso); Gabriella Arenivas (Barstow); Cole Avery (Justin); Kristal Baca (Alpine); Alma Baeza (Presidio); Colton Barrington (Round Rock); Yasmine Barron (Presidio); Treyton Bates (Temple); Carley Belew (Dublin); Cameron Bell; (Friendswood); Cristian Bernal-Sanchez (Uvalde); Erin Bittner (Dale); Treasure Blackburn (Houston); Stephanie Blas (Tornillo); Jeremiah Boatright (Leakey); Daniel Botello (Alpine); Madison Boyd (Alpine); Brennan Boykin (San Antonio); Cade Bracey (Lubbock); Jade Bravo (Floresville); Charles Brooks (Rochelle); Jonas Bruker (El Paso); Miranda Bryant (Natalia); Maxamilian Caballero (Katy); Geoffrey Calderon (Alpine); Jose Calderon (San Antonio); Robert Campbell (New Braunfels); Annika Canaba (Alpine); Victoria-Ann Carby (Stanton); Samantha Cardenas (Lubbock); Allyson Carman (Wink); Adriana Carranza Colina (Andrews); Anthony Carrasco (Presidio); Jonathan Carrasco (Presidio); Daniel Carrillo (Presidio); Keyton Castro (Early); Madison Cavness (Marathon); Mariajose Cervantes (Laredo); Aleksandra Chapman (Terlingua); John Chasteen (Brownfield); Brayanna Chavez (San Elizario); Iris Chavez (Alpine); Garrett Claunch (Alpine); Emily Conkle (Arlington); Taylor Conner (Midland); Kyela Cosby (North Zulch); Jason Crosby (Alpine); Chad Cross (Brady); Nora Elia Cruz (Ft. Stockton); Kylee Davis (Josephine); Juan Miguel De Guia (Alpine); Jonathan De Leon (Alpine); Cecilia Diaz (Balmorhea); Stephanie Diaz (El Paso); Jessica Dixon (Ft. Davis); Logan Dixon (Burleson); Kyndall Dove (Midland); Liam Duggan (Lubbock); Margarita Duran (El Paso); Ronald Edwards (Stamford); Aiden Elliot (Alpine); Abbigail Escajeda (Midland); Tyler Estrada (Alpine); Juztine Evagelista; Barbara Ewan (Alpine); Jonathan Fields; Mason Fleming (Friona); Walter Flocke (Wimberley); Amber Flores (Batesville); Richard Foley (Beeville); Kathryn Gallego (Alpine); Janelle Galvan (Alpine); Richard Galvan (El Paso); Isabella Garcia (San Antonio); Keoni Garcia (Alpine); Kristin Garcia (Alpine); David Garcia-Altamirano (Brady); Jacquelin Garibay (El Paso); Mason Garza; Roby George (Cristoval); Harvey Gilliam (Dripping Springs); Sofia Gladwish (Alpine); Gail Glenn Midland); Albino Gomez (Ft. Hancock); Julia Gomez (El Paso); Markus Gomez (Imperial); Angelique Gonzales (Alpine); Caesar Gonzalez (El Paso); Yasmine Gonzalez (El Paso); Vanessa Gooch (Alpine); Damian Graham (Alpine); Blake Greer (Garrison); Cierra Brittney Grier-Keener; Bryan Grohman (Georgetown); Halie Guillen (El Paso); Paola Gutierrez (El Paso); Asher Haack (Spring Branch); Katherine Haile (Boerne); Ryan Hallmark (Austin); Lindsey Hall-Schwegmann (Live Oak); Sammy Hancock (Garrison); Camryn Hardin (Alpine); Gloria Harris (Moore, OK); Michele Hayden (Midland); Michael Hayman (Victoria); Lizette Heredia (El Paso); Pauline-Aimee Hermesdorf (Alpine); Alan Hernandez (El Paso); Esequiel Hernandez (El Paso); Alfredo Hernandez (Alpine); Kelsie Hines (Abilene); Elisa Hinojos (Alpine); Megan Hinojos (Pecos); Melanie Hinojos (Pecos); Jordan Hipolito (Rosanky); Yazbeth Holguin (Pecos); Hunter Hopkins (Gruver); Isaiah Huerta (Canutillo); Caleb Hughes (Grandview); Kendall Hughs (Houston); Cielo Iniguez (Balmorhea); Brandon Jackel (La Coste); Isaiah Jacobs (Alpine); Sarah James (Sugar Land); Molly Justice (San Antonio); Tristan Karels (Humble); Noelle Karleen (Alpine); Jennifer Keeling (Alpine); Austin Kibler (Alpine); Autumn Kilpatrick (Sterling City); Jordan Kington (Pecos); Kyla Klehm (Clute); Nichole Lake (Polson); Alyssa Lanahan (El Paso); Everett Lancaster (Flower Mound); Javier Lara (Ft. Davis); Veronica Lara (Alpine); Zenayda Lara (Ft. Davis); Ashton Leech (Whitney); Emeril Lester (Beaumont); Zuriah Leyva (Carlsbad, NM); Kelyn Likiaksa (El Paso); Travis Long (Fulshear); Briyitte Lopez (Midland); Deandra Lopez (Alpine); Jcob Lopez (El Paso); Kendall Lopez (Ft. Stockton); Jaylin Lopez-Lazo (Sugar Land); Mikayla Lozano (Lampasas); Dymon Lujan (Sierra Blanca); Kimberly Luna (Tornillo); Judith Macias (Abilene); Jessica Magallanes (El Paso); Dara Mahoney (Lubbock); Jacob Makowsky (Midland); Kaylee Martinez (El Paso); Diana Mata (Alpine); Maritza Mata (Alpine); Christina Maxwell (San Antonio); Ashton McDaniel (Pottsboro); Mikayla McDaniel (Decatur); Autumn McFadden (Pecos); Kaylee McKee (Midland); Preston McKee (Hope, NM); Clayton Meadows (Hunt); Carlos Melendez (El Paso); Leslie Mendoza (Presidio); Valeria Mendoza (Pecos); Hagen Meyer (San Antonio); Xueqing Mi (Alpine); Megan Miller (Alpine); Marc Miranda (Alpine); Musumwa Mitima (Alpine); Lindey Montgomery (Comfort); Taylor Moore (Uvalde); Melissa Morales (Alpine); Karen Morris (Alpine); Robert Morris (El Paso); Destany Munoz (Ft. Stockton); Bradi Necessary (Gatesville); Hannah Newman (Yancey); Lily Newton (Los Osos, CA); Katherine Norell (Grand Junction, CO); Kathryn O’Bryant (Alpine); Gabriela Olivas (Presidio); Tristan Onofre (Iraan); Jose Originales (El Paso); Samantha Osborne (Pflugerville); Natalie Palacios (Midland); Arlene Pando (Alpine); Baltazar Parada (Austin); James Parker (Killeen); Kensi Parker (Boerne); Viana Parras (Ft. Stockton); Mauricio Perez (Ft. Stockton); Jace Perkins (Farwell); Tyler Phillips (Houston); Christian Powell (Bedford); Mary Powers (Alpine); Joshua Pruett (Ft. Davis); Anthony Quintana (Marfa); Teresa Quintana (El Paso); Garlyn Radford (Linden); Abril Ramirez (Midland); Christopher Ramirez (Houston); Harlem Ramos (Ft. Davis); Ivett Ramos (Presidio); Rebecca Ramos (Alpine); Sara Ray (Cleburne); Samuel Reaves (Thorndale); Serenity Reed (Alpine); Parker Richards (Midland); Raul Rios (Presidio); Victoria Rios (Del Rio); Antonio Rivera (El Paso); Ryan Robinson (Austin); Guadalupe Rodriguez (Ft. Stockton); Juan Rodriguez (San Antonio); Paul Rodriguez (Weslaco); Veronica Rodriguez (El Paso); Victoria Romo (El Paso); Jocelyne Roque (El Paso); Amanda Rubio; Dominique Rubio (Alpine); Kate Rubio (Pecos); Isabella Ruiz (Horizon City); Ember Rutledge (Bellville); Aliyah Sabour (Lancaster); Valeria Salas-Ibarra (Alpine); Vanessa Salazar (El Paso); Gerardo Sanchez (Presidio); Viviana Sanchez (Van Horn); Luis Sandoval (El Paso); Jacqualine Santa Cruz (Van Horn); Grissel Sarellanno (Alpine); Asia Saucedo (Horizon City); Jacquelene Saucedo (El Paso); Jordan Scherer (Round Rock); Julie Schmidt (San Antonio); Dalton Schott; Ryan Seidon (El Paso); Jay Simon (Georgetown); Payslee Sims (Alpine); Erica Solomon-Powell (Conroe); Tyler Sousa (Alpine); Chani Spear (Alpine); Joshua Spear (Buda); Amber Spears (Alamo); Jessica Stanley (Mt. Pleasant); Neeko Sullivan-Arrendondo (Monahans); Irene Tagle (Midland); Diff Torres (Van Horn); Sarah Torres (El Paso); Isaac Tovar (El Paso); Brittni Turner (Dalhart); Sydney Turner (Alpine); Edwin Urias (El Paso); Jasmine Valdez (El Paso); Katya Valdez (Eldorado); Yosdy Valdivia (Presidio); Cristian Valero-Corbett (El Paso); Clarissa Vela (Ft. Stockton); Isela Velez (Van Horn); Mary Villareal (Ft. Stockton); Abigail Vizcaino (Alpine); Peter Von Marensdorff (Alpine); Cassie Wallace (Joshua); Addison Warren (Canyon); Aspen Wash (Alpine); Camryn Weaver (Boyd); Jasmine Welker (Alpine); Ann Willard (New Braunfels); Vaughn Williams (Marathon); Atticus Wilson (Maud); Caleb Wood (Georgetown); Phillip Workman (Gonzales); Ozias Wright (Killeen); Pamela Wright (Alpine); Makyla Yantis (Monahans); Alitzel Ybarra (El Paso); Leatrice Ynostrosa (Ballinger); Hannah Zly (Killeen).