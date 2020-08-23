MATTER OF RECORD: July 31 to August 20

MARRIAGE APPLICATIONS
- July 31: Hugo Alberto Esquivel Sanchez and Diana Gabriela Acosta.
- Aug. 14: Abel Aguilar Soto and Carolyn Jeanette Immel, James Reah York II and Caitlin Niccole McIntire.
- Aug. 17: Brandon Scott Murray and Shanna Lynn Miller, Julian Alejandro Contreras Calzadilas and Karina Reyes, Harlee Payne Scarborough and Taylor Dawn Hutson, Nicholas Ray Todd and Jamie Ornelas Hermosillo, Tyler Covey Cortez and Ashley Denice Cortez.
- Aug. 18: Andrew Nathaniel Benavides and Sandra Nicole Chavez, Harsha Wattegedara and Nilanga Wickramasinghe, Jordon Scott Purvis and Krystyn Jean Hernandez, Jesus Uriel Payan and Guadalupe Lujan-Lares, Arlin David Zaldivar Rosales and Merari Salasar Renteria, Christian Bivian Arzate and Chasity Gail Lujan.
- Aug. 19: Lee-Dylon Jay Nichols and Cheyenne Nichole Mobley, Reginald DeShawn Robinson and Michelle Denise Stewart.
- Aug. 20: Carlos Jesus Gonzalez Gonzalez and Miranda Yvette Juarez.
DIVORCES
- Aug. 17: John Chris Fernandez and Vivian Fernandez, Erma Linda Garcia and Adam Garcia.
- Aug. 18: Carmalinmarie Levang and Martin Royce Levang.
- Aug. 19: Jeremy David Emmert and Ml Kala Aileen Emmert.
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