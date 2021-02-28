  • February 28, 2021

MATTER OF RECORD: Feb. 28 - Odessa American: Matter Of Record

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MATTER OF RECORD: Feb. 28

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Posted: Sunday, February 28, 2021 1:30 am

MATTER OF RECORD: Feb. 28 oalife@oaoa.com Odessa American

MARRIAGE APPLICATIONS

>> Jan. 29: Tomas Mendoza Valles and Grisela Olivas Gonzales.

>> Feb. 5: Baltazar De La Rosa Palmas and Belinda Marquez, Jacob Isaiah Arroyos Oranday and Neomy Curz.

>> Feb. 8: Maribel Cruz Chacon and Alani Nicole Lopez, Jesus Rosales Dorado and Yarecxy Munoz, Eliazar Roman Sanchez and Alma Yolanda Veliz Nieto, Cesar Granado Sr. and Hilda Villalon Carrasco.

>> Feb. 9: Christopher Ray Dominguez and Kimberly Ann Means.

>> Feb. 10: Jose Luis Medina Palacios and Aileen Hernandez Alberti,

>> Feb. 11: Luis Chrisitian Longoria and Bibiana Madrid, Joshua Dean Tucker and Olivia Elaine Hoggatt, Matthew Sean Zamora and Gracie Jean Dearmond, Kevin Ryan Barrett and Elizabeth Blake Rhyne.

>> Feb. 12: Albert Anthony Telas and Zoraida M. Roman Salazar.

>> Feb. 22: Silver Sergio Cuevas Munoz and Jennifer Gonzalez, Reynaldo Arevalo and Tina Marie Torres, Jeremy Theodore Lynn and Michelle Enid Salas Mendez, William Ryan Osgood and Tayler Elaine Williams, Estrella Gisell Atencio and Adilene Baca Martinez, Alejandro Dominguez Marquez and Maleny Lora, Jarrod Michael Koym and Katie Lynn Reeves, Eddie Fitzgerald Smith and Annette Ahill.

>> Feb. 23: Osakpamwan Michael Edo Iyasere and Brittany Ann Brown, Orly John Pedregosa Pelopero and Rochelle Gyle Estologa Dino.

>> Feb. 24: Andrae Jawayne Griffin and Elizabeth Valdez, Gerardo Miguel Mendez and Citlaly Hernandez, Daniel Alonso Zuniga Garcia and Liliana Berenice Gangas De La Torre.

>> Feb. 25: Ernest Lopez Jr. and Lauren Michelle Foust, Miguel Rivera De La Cruz and Martha Rosa Gonzalez Arauz.

DIVORCES

>> Jan. 29: Jorge Bustillos and Maria Dolores Del Hierro Garcia.

>> Feb. 8: Angel Rey Moreno and Karena Jo Herrera, Federico Nieto Munoz and Mayra A Mena, Patricia Lynn Tipton and Ricky Don Tipton, Edna Anaya and Roman Anaya, Norma Leticia Hernandez and Rene Olivas Hernandez, Claudia Torres and Fernando Martinez Torres.

>> Feb. 10: Emily Ann Nguyen and Eduardo Emmanuel Garcia, Jorge P. Rodriguez and Amanda L. Rodriguez, Tia Sharae Knox and Dustin, J. Barnard, Wesley Roy Shaw and Jennifer Ineta Shaw, Corey Roberts and Dawn Roberts, Mariela Moreno and Eliseo Moreno, Jaclyn Nevarez and Luis Salazar.

>> Feb. 11: Jason Fredrick Griffin and Simona Lopez.

>> Feb. 12: Jesus Dorado and Norma Dorado, Heather Danielle Williams and Toby David Williams, Jacob Conrad Fragoso and Reyna Garcia Ontiveras, Aaron Russell Merchen and Alexanderia Alexis Aycock.

>> Feb. 22: Blanca Hernandez and Manuel Serrano, Gladys Varela and Luis C. Varela, Lester Ray Morris and Renee Latanya Morris, Tiffany Anne Bentley and John Louis Bentley, Jr.

Posted in on Sunday, February 28, 2021 1:30 am. | Tags:

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