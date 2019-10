MATTER OF RECORD: Sept. 13th to Oct. 3

MARRIAGE APPLICATIONS

>> Sept. 13: Enrique Delgado Jr. and Leonor Salazar.

>> Sept. 20: Clifford Allen Morgan and Della Diane Reeves, Mario Renteria and Sandra Cedillo.

>> Sept. 27: Nathan Scott Ortiz and Anastaisa Marie Perez, Roy Uli Sanchez Jr. and Kristen Nicole Flake, Richard L. Thomas Sr. and Leita Rae Faulkner, Jorje Manuel Cruces and Clarissa Morales, John Franklin Vanhoose II and Amanda Dawn Loftin, Abraham Gonzalez and Margarita Morales Nuno, Anthony Giorgio Hernandez and Jessica Carrasco Enriquez, Kenneth Paul Hagar and Krishawna Kay Brown.

>> Sept. 30: Anthony Castillo Dutchover and Siria Marie Garcia Dutchover, Aram Abiud Dominguez Gonzalez and Ysensia Maria Vargas.

>> Oct. 1: Johnny Morin Valdez and Jocelyn Guadalupe Hinojoza Padilla, German Rodriguez Jr. and Isabel Tavarez Herrera, Ayed Atef Alabaddi and Ameera Zaid Abedalqader Abendeh, Timothy Edward Hernandez and Nicole Renee Rios, Joaquin Trevizo and Alison Lea Trevizo, Christopher Martin King and Julieth Vanessa Ferguson-Montoya, Isaac Frank Rodriguez and Daisy Alejandra Ramos Romero,

>> Oct. 2: Bryce Andrew Mott and Jazmn Mariha Sigala, Andrew Thomas Collins and Lalyn Carisma Pamplona, Keverlie Iris Marie White and Sim Thomas Brown.

>> Oct. 3: Johnatan Solis Solis and Aston Leigh Burnett, Dustin Tylor Wren and Alina Marie Orona, Morgan Rae Caudill and Skyler Adam Hamel.

DIVORCES

>> Sept. 26: Blake Williams and Linda Williams.

>> Sept. 27: Blanton Garrett and Rebekah Schumann.

>> Oct. 2: Kelsi Coulter and Aaron Coulter; Delma Contreras Herrera and Ruben Reyes Rodriguez.