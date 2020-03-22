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MATTER OF RECORD: March 2 through March 20 - Odessa American: Matter Of Record

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MATTER OF RECORD: March 2 through March 20

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Posted: Sunday, March 22, 2020 5:00 am

MATTER OF RECORD: March 2 through March 20 Odessa American oalife@oaoa.com Odessa American

MARRIAGE APPLICATIONS

March 2: David Wayne Leday and Mary Patrice Angelle.

March 4: Clayton Oscar Bizzell and Mary Elizabeth Priddy, Richard Lynn Criswell Jr. and Summer Danyeal Beach.

March 5: Ector Oyerbides Marin and Nancy Avitia Rodriguez.

March 13: Roberto Tarango Florez and Ashley Monique Flores, Joaquin Gonzalez and Breanna Marie Calderon, Serbando Leyva Galindo and Daysy Guadalupe Caro Marquez, Jarrod Wayne Lawson and Amanda Diane Windle.

March 16: Robert Daniel Green and Sara Anne Stysniewicz, Joel Torres and Karina Hernandez.

March 17: Ethan Joshua Neri and Karen Rodriguez, Joshua Jerome Merrell and Allison Parker Reed, Adebola Adesola Ogunleye and Ezenwanyi Queen Ubani, Russell Embric Adkins and Stephanie Renee Solomon.

March 18: Michael Ray McAlpine and Kimberly Fishback Step, Doncorius Jalvez Powell and Deveney Faith Guillory, Jose Manuel Ayala and Priscilla Delgado, Babatunde Oladimeji Adeluola and Adejoke Mistura Fasasi.

March 20: Mason Lee Boss and Marisol Vanessa Olivas, Kevin Michael Sigritz and Hestranarlinda.

DIVORCES

March 16: Danna Marie Charles and Carlton James Charles Jr.; Saul Chavira and Mariela Chavira; Lydia Jackson and Christopher Jackson; Crystal Velasquez Garcia and George Galan Garcia; Liset Granado Lujan and Salvador Zarate Lujan; Joshua Silva and Briseida Barragan Enciso; Vance Dwayne Washington and Alissa Marie Washington; Victor Manuel Del Pinal and Nuvia Iliana Del Pinal; Andreina Perez and Jeremiah Christopher Larez; Kendy Elizabeth Borunda-Sosa and Israel Aguilar-Quinonez; Sandra Santos and Miguel Santos Jr.; Bryce J. Brown and Delfina Brown; Amber Jasmine Valeriano and Christopher Daniel Munoz; Chad Thomas Losiewski and Opal Sue Losiewski; Skye Nicol Borges and Christian Adrian Borges; Alfredo Ramirez Mustelier and Steve Daniel Alvarado; Timothy Wayne Harris and Amanda Rene Harris; Benjamin Jr. Gonzalez and Mara Mirea Gonzalez; Paige Lee Consiglio and Kristopher Robert Cadena; Wendy Liliana North and Anthony William North; Christina Deborah Messick and Tommy Joe Messick; Jessica L. Gill and James Victor Gill.

March 17: Michael Douglas Younke and Minerva Carrasco Younke; Michael Keith Barrett and Cara Shavonne Weisel-Barrett; Isabel Manriquez Carlos and Lucas Humberto Carlos; Josie Salazar-Perez and Johnny Rene Perez.

March 18: Kelly D’Shon Bennett and Shawna Lee Bennett; Tanner Lynn Jennings and Deneen Trevino Jennings.

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Posted in on Sunday, March 22, 2020 5:00 am. | Tags:

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