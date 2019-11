MATTER OF RECORD: Oct. 31 to Nov. 8

MARRIAGE APPLICATIONS

Oct. 31: Charles Anthony Ward and Nadine Julia Green, Joey Rosas and Juliat Tavarez.

Nov. 1: Daniel Martinez and Eva Veronica Martinez, Justin Nathaniel Chavez and Christy Velez, Alexis Cadena Armendariz and Elsie Peralta, Jacob Anthony Tarango and Sarah Lynn Sellars, Victor Antonio Coca and Lilly Ibarra, Jesus Ramirez Aguilar and Alma Angelina Valenzuela Licon, Brian Lee Mitchell and Carissa Elizabeth Sweeden, Tyler Jay Hargis and Lissette A. Mendez, Jeffrey David Garrett and Shelby Llane Matthews, Steven Lee Solis and Crystal Monique Rayos.

Nov. 4: Alex Ontiveros Flores and Maria Alvarado Flores, Cedric Deon Hall and Kalie Monique Titus, Brandon Ray Haynes and Jordan Annmarie Elizabeth Doege, Daniel Bladimir Romero and Salma Valeria Gonzalez Valdez, Jacob Lee Crotwell and Isabella Marie Louise Windham,

Nov. 5: Joseph Andrew Baeza and Yolanda Cardona Olivas, Blanton Doyle Garrett and Julia Kay Coppedge, Jovany Carreon Gomez and Karyme R. Hernandez, Juan Gabino Quinones and Dolores Garcia Austin, Christopher Xavier Tarango and Ashley Nicole Robinson,

Nov. 6: Stephen Landon Roberts and Emily Anne Wilcott, Jesus Manuel Bueno and Brenda Marie Lopez, Richard Alan Button and Heidi Renee Castro, John Michael Harter and Evelyn Escarcega Brito.

Nov. 7: Francis Rainier Fernandez Fabia and Janelle Faundo Taclob, Miguel Angel Casarez and Rosanna Yvette Alcantar, Teodulo Suarez and Rosarillo Tavarez Banuelas.

Nov. 8: Kristopher Gene Woosley and Debbie Annette Woodward.

DIVORCES

Oct. 31: Myra Y. Aranda and Sergio C. Aranda; Pablo Baeza Jr. and Lorraine Guttierrez; Tiffani Leann Nichols and Eric Boro Nichols; Daniel L. Thompson and Pamela R. Thompson; Guillermo Barragan and Silvia Ascencio Mendez.

Nov. 1: Amelia Roman and Carlos Roman; Joel Zubiate and Adriana Carrasco Zubiate; Marcos Dwain McDavid and Cindi Leann Henderson; Carmen Hinostroza and Jesus Jose Natividad; David Fernandez and Aracely Grado; Timothy Andrew Anchondo and Angelica Jordan Anchondo; Tony Barreraz and Julia A. Barreraz; Elsa Caballero and Elias Acosta Caballero; Araceli Reyes Ornelas and Louis S. Ornelas III; Haydee Pena and Cesar Pena Sr.; Coco Chanel Henderson and Thomas Earl Henderson Jr.

Nov. 4: Ernestina Armijo and Simon Armijo; Maribel Ramos Ramirez and Mario Arano Valle; Sergio A. Estrada and Sarah S. Estrada; Andrae Griffin and Shannon Griffin; Chikadibia Vinceni Okpara and Lakesha Roschelle Robinson; Jordan Couch and John-Michael Couch; Manuel Castillo Grado Jr. and Yvette Garcia Grado; Stephanie Bachman and Kyle Bachman; Cristian Aguilar and Fernando Ynes Aguilar; Kent Lammar Ellison and Lela Lorene Ellison; Quynh Giao Thi Nguyen and Kevin Pham; Carolin Mareschal Hoggard and Paul Baird Hoggard; Amy Vigil Hernandez and Martin Orona Hernandez; Oscar L. Rodriguez and Teresa A. Rodriguez; Julio Barrera Mercado and Maria G. Razo Gutierrez; Eric Sigala Madrid and Samantha Marie Sigala; Derek Ivan Martinez and Brisa Daniela Chavez Pacheco; Michelle Leigh Daniels and Harvey Douglas Daniels; Shonta Renee Finch and Christopher Ray Finch; Amy Lauren Henderson and Joseph Dean Henderson; Leopoldo Salas and Anaissa Sanchez Armendariz; Jessanne Peterson and Coleton Tannar Grooms; Marissa Ann Rodriguez and Daniel Mancha; Erica Bermea Lara and Eric Sanchez Lara.

Nov. 5: Laura Hinojos and Hector Manuel Hinojos; Marcos Ibarra and Christy M. Ibarra.

Nov. 6: Sebriano Yanez and Richel Yanez.