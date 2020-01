MATTER OF RECORD: Jan. 13 to Jan. 24

MARRIAGE APPLICATIONS

Jan. 17: Javier Morales Baeza and Paola Hernandez Ayala, Robert Kyle Fitzhugh and Hailey Nicole Fitzhugh, David Chad Walker and Lindsey Kay Ratliff, Jose Alfredo Marquez and Eva Garcia Chavez, Jose MA Del Bosque and Laura Resendez.

Jan. 21: Olvin Manuel Martinez Miranda and Judith Aguilar Gomez, Rafael Carmona Sanchez and Selena M. Marquez, Joel Sanchez Cantero and Crystal Vedoy, Daniel Martinez and Cassandra Garcia Garcia, Marcus Bernard Steptoe and Laura June Tindol.

Jan. 22: Eric Abraham Avila Rodriguez and Kassandra Cervantes, Alejandro Pacheco Vizuet Jaqueline Leticia Franco, Jamaal James Robertson and Tiffany Priscilla Salas, Fernando Duran III and Nova Catherine Dolanas Leparto, Joseph Cuauthemoc Zepeda Jr. and Melissa Lynn Blakeney.

Jan. 24: Raul Gutierrez and Bianca Jasmine Franco, Joel Dewayne Dossey and Griselda Maribel De La Rosa, Jesse Daniel Rodrigues Jr. and Andrea Nicole Valdez.

DIVORCES

Jan. 13: Juanita Hernandez and Carlos Hernandez.

Jan. 14: Brittany Banks and Andy Banks.

Jan. 16: Raul Rojo Jr. and Joann C. Rojo; Amy Cook and Kenneth Cook Jr.; Jose L. Salazar and Lizeth Del Hierro Gonzalez; Karla Dominey and William Loy Dominey.

Jan. 17: Laura Claudia Murga and Agustin Escamilla Delgado; Graciela G. Chavarria and Gustavo H. Chavarria; Lynnea Paige Tyler and Jhatton James Tyler; Damian B. Hernandez and Melissa Ann Garcia Armstrong; Jose Antonio Gallegos and Blanca Gallegos; Ruben Jacobo and Virginia R. Jacobo; Janelle Silliman and Damin Bivins; Veronica Llanez and Hector Tarango; Alejandro Vasquez and Lidya Vasquez; Jason Mahan and Crystal Deann Mahan; Yvette Villegas Hinojos and Rolando Saul Hinojos; Timothy Thomas Marker and Hannah Elizabeth Marker; Juarez Vanessa and Raymond Vega.

Jan. 21: Janet Pacheco Urias and Richard Luis Urias; Ramon Dominguez Salazar and Rosa Maria Venegas Sandoval.

Jan. 22: Kristen M. Levario and Fred Levario; Eric Marquez and Graylen Dutchover; Michael Scott Ming and Amy Ming; Hilda M. Gonzalez and Juan Emilio Gonzalez; Maira Caballero and Hugo Mendoza Franco; Gilbert Alvarez and Mariel Banuelos Alvarez; Veronica Sanchez De Rey and Martin Antonio Rey.