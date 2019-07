MATTER OF RECORD: July 19 through July 26

MARRIAGE APPLICATIONS

July 19: Salome Alonso Baeza Sanchez and Katsiaryna Rabtsava, Billy Gene Sellers and Shari Dawn Fox, Albin Xavier Martinez-Cintron and Samara Ichelle Rivera Soto, Sergio Elias Zapata-Dominguez and Valeria Margarita Rivera Guerra, Thomas Donald Kinsey and Adlina Rivera.

July 22: Ricardo Perez and Rocio Gonzalez Aargon, Taylor Dee Homan and Jacquelyn Nicole Mae Marsh, Francisco Bravo Anchondo Jr. and Abigail Ibarra.

July 23: Juan Enrique Saenz and Deidra Nicole Castillo.

July 24: Ivan Macias Islas and Claudia Veronica Cardona, Jonathan Wayne Meza and Carolina Martinez De Jesus, Randall Charles Holmes and Kristine Marie Gonzalez, Michael Anthony Williams Jr. and Shyann Latreece Logan.

July 25: Sergio Dominguez Magallanes and Claudia Montes, Steven Roy Spangler III and Paige Jeanann Phillips, Jose Luis Arnulfo Acosta and Sheena Mari Salcido, Jared Nathaniel Schwab and Victoria Ann Bridgman, Robert Charles Hutchinson and Joyce Ann Wood, Julio Enriquez and Amy Yvette White.

July 26: Angel Sandoval and Yuribel Ortiz Ramirez, Fernando Ruiz Loyola and Sandra Olivia Jimenez, Jaquetta Denise Antoinett Mack and Zacarra Dushawn Goodloe.

DIVORCES

July 19: Irene Cruz and Felix Gomez Ortega; Katya Avila and Jacob Garcia; Tanya Canady and Marcus D. Roberts; Mark C. Landrum II and Marsha Dawn Landrum; Rebecca Gonzalez Rodriguez and Filiberto Rojas de Torres; Jerimie Oscar Hernandez and Ricardo Rodriguez Urias.

July 22: Laura Coleman and Ray Lee Coleman; Victoria Ashley Rubalcaba and Jessie Sanchez Rubalcaba; Aron Tarango and Brissy Rosenda Salcido; Izuchukwu Shedrack Ugwa and Bianca Monique Burnette-Baker; Jilverto Trevino Alvarez and Maria Leonor Urias; Anthony Emerson Buenning and Timothy Jacob Thigpen; Cassandre Nicole Soria and Gabriel Henry Soria; Melisa J. Thames and Eric Thames; Mary Ellen Gilchrist and Timothy Ralph Gilchrist; Lora Lynn Quintana and Andres Domingo Quintana; Xylia Hidalgo and Enrique Lincon; Tosha Kaye Putty and Brandon Lee Putty; Tammy Sue Leyva and Antonio Leyva Jr.; Allison Faye Zimmerman and Thomas Lee Sefcik; Tammy Rene Rich and Kevin Glenn Rich; Roasalinda Daher Morales And Aldo Alberto Daher Adame.

July 23: Sheila Renee Elliot Hernandez and Martin Salvador Hernandez; Octavia Mitchell and Elijah Mitchell; Rosaura Luna and Juan Carlos Luna; Michael J. Archuleta and Traci Archuleta; Kasey Victoria Skeen and Mark Anthony Skeen Jr.; Heidi Deady and Jerry Deady; Maribel Leyva Phillips and Christopher Boyd Phillips; Ricardo Perez Villa and Anna Lisa Villa.

July 24: Victor Amador and Angelica Mojica.

July 25: Vanessa Reyes and Sergio Adalberto Arzate.