MATTER OF RECORD: Jan.9 through Jan.16

MARRIAGE APPLICATIONS

Jan. 13: Ossler Manuel Flores and Betty Lou Tovar, Shaniece Janae Leshaw and Chris Glatz, Ross Jernigan Doran and Lia Silvia Rahmat, Larry Romay Santos Dutchover and Melissa Nkwajiep Kouamo, Robert Clayton Ashley and Tamara Marie Hall.

Jan. 14: Miguel Angel Varela and Laura Estela Terrazas, Benjamin Fuentes and Vanessa Carrillo, David Sanchez Hernandez and Margarita Estefania Burciaga-Hernandez, Jeremy Wingrad and Misty Michelle Clifton, Jim Tom McCoy III and Tammy Rene Blair, Joseph Ndifreke Akpan, Sandra Luz Reza Vazquez, Silvestre Ramirez Valenzuela and Maria de Jesus Quiroz, Alejandro Salas and Melissa Marquez Valverde, Brandon Xavier Hinojos and Ivete Monica Calderon.

Jan. 15: Michael Magana and Liliana Cancino Valdovinos, Micheal David Whitlock Shae Nichole Clouse, Steven Salgado and Martha Rocio Caldera, Juan Carlos Arevalo Ramos and Rosa Alma Alarcon Madrid, Jaime Delgado Villagran and Elva Teresa Terrazas.

Jan. 16: Ramon Loya Marquez and Margarita Venegas Perez, Nelson Alejandro Villalobos Rosales and Silvia Alejandra Vargas, Charles Grace Amie and Andrea Chavira, Kevin Neil Wadley and Wendy Lisa Spencer.

DIVORCES

Jan. 9: Crispin Tercero Franco and Alba Iris Jordan; Jennifer Torres and Kenny Torres; Osmany Romero Peguero and Leisbed Rodriguez; Corey Westbrook and Leeann Renee Vossler; Kira Michaelle Babcock and Brandon L. Babcock; Rhenalee Pinero and Andrew Pinero; Nathan Matthew Montoya and Kayla Michelle Montoya; Renee Roberts and James Doyle Roberts; Tenia Idell and James Idell; Jessica Marie Guthrie and Carl Lee Guthrie Jr.; Sandra Muniz Humphries and John Michael Humphries; Ambrosio Diaz III and Guadalupe C. Diaz.

Jan. 13: Warren Hall and Kalonnie Michelle Hall; Jenny Huff and Dustyn Huff; Debbie Gray Jones and Bryace Todd Jones II; Everett D. Brewer and Kashia Ann Hickman; Jesus Carlos Saenz and Yolanda Monreal Lujan; Alice Elaine Wade and Rodney Dwain Wade; Sylvia Marie Alonzo and Scottie Lee Riley; Winsor Delroy Williams and Donasha Dewleta Williams; Ashley Nichole Fernandez and Pedro Hinostrosa Fernandez; Isaac Cole and Minta Ann Pearce; Mariana Pallares and Rodrigo Montes Arguelles; Ivy Michele Christian and Nathaniel Heliton.