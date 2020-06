MATTER OF RECORD: May 22 to June 4

MARRIAGE APPLICATIONS

May 22: Jose Luis Martinez and Odilia Enith Santamaria Escalante.

May 29: Bradley Bailey Harris and Sabrina Raelynn Rizo.

June 1: Walter Rodriguez Castruita and Leonor Castro, Chanthoeurn Son and Rathana In, Rene Morales and Savanna Monique Norris, Jesus Adrian Ramos Luna and Lucinda Martinez Alcudia, Joseph Earl Richardson and Britany Dee Chapple, Lonnie Alan Looney and Beverly Ann Snelson, Brian Paul Degruchy and Payton Lee Ann Hunter.

June 2: Joaquin Madrid Olivas and Angela Montano, Jose Magarito Ramirez and Analy Ramirez, Colton Michael Pena and Kambree Jade Ebenstein, Cesar Dayan Alarcon and Ana Karen Leyva, Jasiel Asbel Gonzalez and Patricia Denise Armstrong, Caleb Robert York and Julia Beatriz Hernandez, Jake Matthew Albert and Dominique Ortega Galindo,

June 3: Abel Arzate Nunez Jr. and Raquel Pena, Anthony Jay Eaton and Erin Lorraine Mitchell.

June 4: Ryan Art Brewer and Mia Nicole Valdez, Michael Lynn Williams and Nancy Mann Butler, Saul Romero Jr. and Diana Marcela Santos.

DIVORCES

May 29: Daniel Hernandez and Monica Fernandez, Oscar Ortiz and Maribel Ortiz, Zulma Hinojos and Arturo Hinojos, Kara An Avey and Kyle Michael Avey, Arlo Chavira and Carrie Elizabeth Hart.

June 2: Flor Carretero and Sergio Carretero.