MATTER OF RECORD: March 26 through April 13

DIVORCES
March 26: Stephanie Cowan and Brad Cowan.
March 31: Courtney Breann Wells and Nathan Aaron Wells.
April 2: Mariela Hernandez Fuentes and Diego Luis Fuentes.
April 9: Alhan Ahmad and Shady Salahridin Ismail.
April 13: Cecia Bernice Hernandez and Edmundo Anaya Jimenez, Roy Fernando Rodriguez and Valeria Cajica Rodriguez, Juan Carlos Tavarez and Alejandra Salazar, Irania Socorro Orona and Ricardo Espinoza, Andrew McElroy and Kathryn McElroy, Avilia Levario and Carlos Levario, Angela M. Gomez and Luis Antonio Gomez, Samantha Faye Freeman and Christopher Lynn Freeman, Javier Alo Carrillo-Juarez and Yvette Carrillo, Richard Dale Craig and Kristi Kaye Craig, Matthew Sanchez Lara and Beckie Lynn Casarez, Abisai Acosta and Amanda Renee Acosta.
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