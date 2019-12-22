  • December 22, 2019

MATTER OF RECORD: Dec. 10 to Dec. 20 - Odessa American: Matter Of Record

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MATTER OF RECORD: Dec. 10 to Dec. 20

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Posted: Sunday, December 22, 2019 5:00 am

MATTER OF RECORD: Dec. 10 to Dec. 20 Odessa American oalife@oaoa.com Odessa American

MARRIAGE APPLICATIONS
  • Dec. 13: David Luna and Marica Del Socorro Villazana, Raymond Richard Welch and Amanda Jean Adams, Jonathan Arias Gomez and Vanessa Borunda Alvarez, Roberto Coronado Gallegos Jr. and Ilse Julissa Martinez Aranda, Justin Ryan Bressler and Tracy Campos Lackey, Alex Ivan Duran and Kristal Pineda Luna.
  • Dec. 16: Michael Dale Lacey and Megan Nicole Ritter, Brandon Wayne Bowley and Christina Rachelle Mayo, Julio Barrera Mercado and Elizabeth Encarnasion Portillo, Manuel Dominguez Jimenez and Oneida Navarrete Rembao, Edward Ivery and Dina Doris Dunn, Kevin Jesus Quintana Cano and Ryley Chase Forney, Fidel Gonzalez Jr. and Marissa Antonia Mata, Robert Paul Ciccone Jr. and Katherine Yvonne Mann.
  • Dec. 17: Christopher Frank Yancy and Anna Marie Mitchell, Nicholas Sebastian Moore and Emily Marie Zeler, Eduardo Duvan Hernandez and Brooke Noelle Hardin, Michael Tom Iaquaniello and Mikayela Shae Talley, Dante Alfonso Franco and Mercedes Salazar, Anthony Bernard Taylor and Ivy Marie Swanson.
  • Dec. 18: Ricardo Enriquez Jr. and Mayra Nunez, Modesto Lopez Rivas and Daphne Anissa Valdez, Terrance Fitzgerald Yelder and Balqees Ali Ahmad Alabdullah, Jason Daniel Whitford and Leah Sheree Margettie, Albert Aguirre and Griselda Benavides.
  • Dec. 19: Jesus Manuel Ortiz and Jeannette Yvette Lara, Wilbert Charles Ross Williams and Amanda Marie Dickman, Omar Aguilera and Nerilucy Fernandez, Micah Joel Jenkins and Ashley Megan Alley.
  • Dec. 20: John Brenden Clanton and Jessica Megan Lee, Luis Gerardo Gonzalez and Daisy Alejandra Lares Muela.

DIVORCES

  • Dec. 10: Claudia Yvette Cortez and Dominique Andrew Cortez; Juan Carlos Dominguez and Alejandra Grijalva; Taylor Keith and Sarah Keith.
  • Dec. 11: Hailey Nichole Selby and Richard Benton Selby.
  • Dec. 17: Mark Adam Valdez and Diana Payan Valdez.

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Posted in on Sunday, December 22, 2019 5:00 am. | Tags:

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